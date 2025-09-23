Moldova president: Venemaa sekkumine ohustab meie iseseisvust

Moldova president Maia Sandu tegi esmaspäeval jõulise pöördumise riigi kodanikele, milles hoiatas, et riigi suveräänsus, iseseisvus ja Euroopa tulevik on ohus Venemaa katsete tõttu sekkuda pühapäeval toimuvate valimiste eel riigi demokraatlikesse protsessidesse.

"Täna ütlen teile kogu tõsidusega, et meie suveräänsus, iseseisvus, territoriaalne terviklikkus ja Euroopa tulevik on ohus," sõnas Sandu videopöördumises.

Tema hoiatus tuli ainult paar päeva enne Moldova 28. septembri parlamendivalimisi, kus rühm Venemaa-sõbralikke parteisid esitab väljakutse valitsevale Euroopa-meelsele Aktsiooni ja Solidaarsuse Parteile (PAS).

Moldova juhid on korduvalt hoiatanud Venemaa katsete eest riiki destabiliseerida ning uued tõendid viitavad Kremli skeemidele sekkuda hääletusse ja takistada Moldova ambitsioone saada Euroopa Liidu liikmeks.

Presidendi sõnul kulutab Kreml sadu miljoneid eurosid sadade tuhandete häälte ostmiseks nii Dnestri jõe mõlemal kaldal kui ka välismaal ning ujutab samal ajal Moldova avalikku sfääri iga päev üle kümnete valedega. Ta ütles, et sadadele inimestele makstakse korrarikkumiste, vägivalla ja inimeste hirmutamise eest.

Sandu hoiatas, et kui Venemaal õnnestub Moldova üle kontroll saavutada, on tagajärjed otsesed ja ohtlikud nii tema riigile kui kogu piirkonnale. Ta osutas ohtudele Ukraina julgeolekule ja laiemale Euroopa stabiilsusele.

"Euroopa lõpeb [siis] Moldova piiril. Euroopa rahalised vahendid peatuvad Pruti jõel. Liikumisvabadus võib lõppeda. Meie maast võib saada stardiplatvorm [Vene vägede Ukraina] Odessa piirkonda infiltreerumiseks. (Separatistlik ja Vene-meelne – toim.) Transnistria piirkond destabiliseeruks," loetles ta.

President rõhutas, et Moskva ei tegutse üksi. "Kremlil on Moldovas kaasosalisi. Inimesed, kes on minevikus mitu korda näidanud, et nad müüvad raha eest isegi oma riigi maha," ütles Sandu. "Nad tahavad nõrka Moldovat, korrumpeerunud õigussüsteemi, mis ei võta neid vastutusele korruptsiooni ega riigireetmise eest."

Ta kutsus moldovlasi üles valimiskastide juures välismaisele mõjule ja korruptsioonile vastu seisma: "Kreml arvab, et me kõik oleme müüdavad, et me oleme liiga väikesed, et vastu seista, et me pole riik, vaid territoorium. Aga Moldova on meie kodu ja meie kodu ei ole müügiks."

Moldova pidas kinni 74 valimisvandenõus kahtlustatavat

Moldova väljaanne NewsMaker teatel pidasid võimud esmaspäeval kinni 74 inimest, keda süüdistatakse rahutuste kavandamises pühapäeval peetavate parlamendivalimiste ajal.

Kahtlusaluseid süüdistatakse koostöös Venemaa luureteenistustega massiliste korratuste korraldamiseks valimisperioodil. Politsei avalduse kohaselt püüdis rühmitus tekitada kaost ja õõnestada usaldust Moldova Vabariigi valimisprotsessi vastu.

"Nende tegude lõppeesmärk on õõnestada sisemist stabiilsust ja valimisprotsessi, et võimendada Venemaa Föderatsiooni mõjuvõimu ja nõrgestada usaldust Moldova Vabariigi demokraatlike institutsioonide vastu," seisis politsei avalduses.

Uurijate sõnul käisid kahtlusalused regulaarselt Serbias, kus Venemaa luureteenistused koolitasid neid tulirelvade, erivarustuse ja taktika kasutamiseks, et provotseerida protestide ajal vägivalla puhkemist. Osalejatele maksti väidetavalt umbes 400 eurot.

Uurimine algas 2025. aasta juulis, kui Moldova võimud algatasid ulatusliku riikliku operatsiooni destabiliseeriva tegevuse uurimiseks. Uurimise üksikasjad esitati politsei, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse prokuratuuri ning julgeoleku- ja luureteenistuse (SIS) korraldatud pressikonverentsil.

SIS-i direktor Alexandru Musteata ütles, et sabotaažioperatsiooni juhtis Andrei Pavlov, Venemaa luureagent, kes väidetavalt koordineeris destabiliseerimispüüdlusi eksiilis elava Kremli-meelse Moldova oligarhi Ilan Shori abiga. Pavlovit on seostatud sarnaste mõjutuskampaaniatega Euroopas, Aasias ja Aafrikas, ütles Musteata. Juurdluse käigus, mis hõlmas 22. septembril üle 200 läbiotsimise, konfiskeerisid võimud relvi, laskemoona, telke, passe ja muid tõendeid.

Süüdimõistmise korral ootab kahtlusaluseid ees nelja- kuni kaheksa-aastane vanglakaristus.

Chisinau on korduvalt hoiatanud Moskva katsete eest riiki destabiliseerida ning Bloombergi ja BBC hiljutistes teadetes on üksikasjalikult kirjeldatud Kremli plaane sekkuda parlamendivalimistesse ja takistada Moldova teed Euroopa Liidu liikmelisuse poole.