Politico: Brüssel tahab lõpetada Vene LNG impordi plaanitust varem

Veebiväljaande Politico käsutuses oleva dokumendi kohaselt teeb Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada Vene veeldatud maagaasi (LNG) import juba 2026. aastaks. Brüssel soovib nii vabaneda Vene LNG-st aasta varem, kui algselt plaaniti.

Ettepanekus esitatud meetmed on suunatud Venemaa pankadele ja energiatuludele. Venemaa veeldatud maagaasi keelustamise eesmärk on "vähendada veelgi Venemaa tulusid fossiilkütuste impordist ja avaldada Venemaale maksimaalset survet, et ta lõpetaks oma agressioonisõja Ukraina vastu," seisab tekstis.

Ettepaneku keskmes on Euroopa Komisjoni otsus loobuda Vene veeldatud maagaasist aasta varem, kui algselt plaanitud. Selle raames määratakse pikaajalistele lepingutele varasem lõpptähtaeg, milleks on 2026. aasta lõpp. Lühiajalised tehingud peavad lõppema kuus kuud pärast 19. sanktsioonipaketi jõustumist.

EL peab praegu läbirääkimisi eraldi seaduseelnõu üle, mis lõpetaks Venemaa LNG impordi 2027. aasta lõpuks. Uued sanktsioonid läheksid sammu võrra kaugemale. Ka USA president Donald Trump nõuab Euroopa riikidel Venemaalt pärit energia ostmise lõpetamist.

Lisaks Vene pankadele seatavatele piirangutele otsib EL võimalusi ka krüptotehingute keelustamiseks. Selle meetmega sulgeks EL lünga, mille kaudu liigub raha tagasi Venemaale. Samal ajal keelatakse Euroopa firmadel äritegevus EL-i väliste sadamatega, kui viimaseid kasutatakse naftahinna ülempiiri vältimiseks.

Pakett hõlmab ka 45 Venemaa ja kolmandate riikide ettevõtet, mida kasutatakse kaheotstarbeliste kaupade importimiseks Venemaale. Nende hulgas on 12 Hiina, kaks Tai ja kolm India ettevõtet.

Ettepaneku peavad veel heaks kiitma kõik 27 EL-i liikmesriiki. Eeldatakse, et Ungari ja Slovakkia avaldavad 19. sanktsioonipaketi kehtestamisele ägedat vastuseisu.