Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

Ukraina droonirünnakud põhjustasid Venemaal tõsise bensiininappuse ning asjaga kursis olevad allikad ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et viimasel ajal on kriis süvenenud veelgi.

Ukraina suudab oma droonirünnakutega naftarajatiste pihta mõjutada Venemaal bensiini hinda ja kättesaadavust.

Bensiininappusest teatati esmakordselt Venemaa Kaug-Idas ja okupeeritud Krimmis

Allikate teatel on olukord läinud halvemaks ning sarnaseid probleeme on ilmnenud ka Volga jõe piirkonnas, Lõuna- ja Kesk-Venemaal.

Nižni Novgorodi oblasti juht Gleb Nikitin seletas esmaspäeval, et ajutised probleemid on seotud piirkonnas asuvate tarneahelatega.

"Kõik peaks lähipäevil normaliseeruma," väitis kuberner.

Allikate teatel töötavad naftafirmadele kuuluvad tanklad üldjoontes tavapäraselt. Allikad ütlesid samas, et väiksemad tanklaketid ei saa kõrgete laenukulude tõttu enam lubada varude soetamist.

Niiöelda sõltumatud tanklad moodustavad umbes 40 protsenti Venemaa kütuseturust.

"Juhataja otsustas tankla ajutiselt sulgeda, kuna bensiini polnud. Ka naaberkülas asuv tankla suleti ajutiselt, teistel sai bensiin lihtsalt otsa," ütles Belgorodi oblastis asuva tankla töötaja.