X!

Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

Välismaa
Venemaa bensiinihinnad on kerkinud rekordiliselt kõrgele
Venemaa bensiinihinnad on kerkinud rekordiliselt kõrgele Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ALEXANDER NEMENOV
Välismaa

Ukraina droonirünnakud põhjustasid Venemaal tõsise bensiininappuse ning asjaga kursis olevad allikad ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et viimasel ajal on kriis süvenenud veelgi.

Ukraina suudab oma droonirünnakutega naftarajatiste pihta mõjutada Venemaal bensiini hinda ja kättesaadavust.

Bensiininappusest teatati esmakordselt Venemaa Kaug-Idas ja okupeeritud Krimmis

Allikate teatel on olukord läinud halvemaks ning sarnaseid probleeme on ilmnenud ka Volga jõe piirkonnas, Lõuna- ja Kesk-Venemaal.

Nižni Novgorodi oblasti juht Gleb Nikitin seletas esmaspäeval, et ajutised probleemid on seotud piirkonnas asuvate tarneahelatega.

"Kõik peaks lähipäevil normaliseeruma," väitis kuberner. 

Allikate teatel töötavad naftafirmadele kuuluvad tanklad üldjoontes tavapäraselt. Allikad ütlesid samas, et väiksemad tanklaketid ei saa kõrgete laenukulude tõttu enam lubada varude soetamist. 

Niiöelda sõltumatud tanklad moodustavad umbes 40 protsenti Venemaa kütuseturust.

"Juhataja otsustas tankla ajutiselt sulgeda, kuna bensiini polnud. Ka naaberkülas asuv tankla suleti ajutiselt, teistel sai bensiin lihtsalt otsa," ütles Belgorodi oblastis asuva tankla töötaja.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:17

Väliskomisjon kuulas ära Iisraeli sõprusrühma laiali saatmist soovijad Uuendatud

19:07

Aktuaalne kaamera kell 17:00

19:01

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

18:59

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

18:58

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

18:54

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

18:53

Tallinna lennujaam ootab riigilt kesksemat droonitõrjet

18:50

Hamburgi talendifestival avas Eesti artistidele uksi Euroopasse

18:50

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:35

Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

22.09

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

22.09

Kütus kallines tanklates järsult

13:34

Oslo ja Kopenhaageni lennujaam suleti öösel drooniohu tõttu Uuendatud

09:29

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

13:10

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

22.09

Tsahkna ÜRO-s: Venemaa valetas ja näitas taas oma tõelist palet

22.09

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

22.09

Sõja 1307. päev: Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

22.09

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:59

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

18:28

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

17:40

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

16:59

Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega

loe: kultuur

19:01

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

18:58

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

18:54

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

17:07

Arvustus. Skoone on siiras, Skoone tapab

loe: eeter

17:08

Kaheksa küsimust klassikatähele: Annabel Soode

16:53

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

16:43

"Klassikatähed 2025" alustab maailmakuulsate meloodiatega

15:11

Aare Baumer otsib oma uues filmis seitsmest Eesti rannast laulvat liiva

Raadiouudised

18:50

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

18:50

Päevakaja (23.09.2025 18:00:00)

18:35

Tallinna lennujaam: riigil puudub droonitõrje osas vastutaja

16:05

Tartu näeb suurhalli parima asukohana Raadi ala

15:25

Raadiouudised (23.09.2025 15:00:00)

12:30

Prantsusmaa ametiühingud ootavad valitsuselt järeleandmisi eelarvekärbete osas

12:25

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

12:25

Raadiouudised (23.09.2025 12:00:00)

12:25

Narva-Jõesuus konkureerib valimistel viis nimekirja

10:35

Prantsusmaa on valmis panustama Gaza stabiliseerimisse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo