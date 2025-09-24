Norra politsei uurib plahvatust Oslo kesklinnas

Norra politsei teatas teisipäeval, et uurib Oslo kesklinnas toimunud plahvatust. Hiljem viis politsei läbi sündmuskohalt leitud teise lõhkeseadeldise kontrollitud detoneerimise, lisades, et üks kahtlusalune on ülekuulamiseks kinni peetud.

Plahvatus, mis toimus Oslo ülikoolilinnaku vahetus läheduses ning umbes 500 meetri kaugusel kuningapaleest ja Iisraeli saatkonnast, vigastusi ei põhjustanud. Norra jaoks erakorralise juhtumina saatsid võimud Oslo elanike mobiiltelefonidele hädaabiteate, hoiatades neid plahvatuse eest.

Sündmuskohalt leitud teine lõhke​​seadeldis paistis olevat sõjaväe stiilis käsigranaat, ütles sündmuskohalt vastutav politseinik Brian Skotnes ajakirjanikele.

"Oleme kinni pidanud ühe kahtlusaluse ja otsime intensiivselt lisateavet ning teisi sellega seotud inimesi," ütles Skotnes teisipäeva õhtul. "Meie hüpotees on, et kurjategijad plaanisid rünnakut teiste kurjategijate vastu, kuid me ei saa midagi välistada."

Ta lisas, et piirkond on nüüd turvaline.

Politsei pidas kinni 13-aastase poisi, teatasid TV2 ja päevaleht Aftenposten anonüümsetele allikatele viidates. Skotnes keeldus kahtlusaluse vanuse kohta kommentaare andmast.

Juhtum leidis aset päeval pärast seda, kui Oslo ja Kopenhaageni lennujaam olid öösel tundmatute droonide taevasse ilmumise tõttu mitmeks tunniks töö peatanud.