Oslo ja Kopenhaageni lennujaam suleti öösel drooniohu tõttu

Taani politseinikud Kopenhaageni lennuväljal olukorda jälgimas.
Taani politseinikud Kopenhaageni lennuväljal olukorda jälgimas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Nii Norra pealinna Oslo kui ka Taani pealinna Kopenhaageni lennujaam olid ööl vastu teisipäeva mitu tundi suletud, kuna nende lähistel nähti lendamas tundmatut päritolu droone. Teisipäeva hommikul jätkasid mõlemad lennujaamad tööd, kui lennugraafikud on siiski segi paisatud.

Soome väljaanne Helsingin Sanomat vahendas Norra avalik-õigusliku ringhäälingu NRK teadet, et Oslo Gardermoeni lennujaam suleti hilisõhtul lennuliiklusele piirkonnas märgatud droonide tõttu. Taanis suleti Kopenhaageni Kastrupi lennujaam samal põhjusel umbes kolmeks tunniks.

Drooniohu tõttu suleti kogu Oslo lennujaama ümbritsev õhuruum. Oslo politsei teatas NRK-le kahest või kolmest võimalikust droonist.

Esmaspäeva õhtul teatas Oslo politsei, et on vahistanud kaks välisriigi kodanikku, kes olid drooni lennutanud Oslo kesklinnas keelatud alal. Pole teada, kas see droonilend on seotud drooniohuga lennujaamas. Oslo Gardermoeni lennujaam asub kesklinnast umbes 50 kilomeetri kaugusel.

NRK andmetel lennutasid vahistatud drooni Akershusi lossi lähedal, kus asub riigi kaitsejõudude staap. NRK andmetel on kinnipeetud pärit Singapurist. Pühapäeva õhtul teatas NRK, et politsei arreteeris itaalia mehe, kes lennutas drooni kuningalossi lähedal asuval keelualal.

Oslo Gardermoeni lennujaama avamisest teatati enne kella viite hommikul Eesti aja järgi.

Taanis pidas politsei esmaspäeva hilisõhtul droonijuhtumi tõttu pressikonverentsi, millel edastatud info kohaselt kadusid droonid ise ning võimud neid ei eemaldanud. Lennujaam avati liiklusele uuesti pärast droonide kadumist.

Võimud ei tea, kust droonid tulid või kuhu nad läksid, ütles politsei abiinspektor Jakob Hansen pressikonverentsil.

Politsei uurib juhtumit koos luureteenistuse PET ja Taani relvajõududega, vahendab ajaleht Politiken. Hanseni sõnul kavatseb Taani politsei teha koostööd Norra politseiga ja proovida kindlaks teha, kas juhtumid on omavahel seotud.

Ka Taanis lendas lennujaama lähistel politsei teatel kaks või kolm drooni. Varem teatas Kopenhaageni politsei Reutersi andmetel, et Kastrupi lennujaama piirkonnas on märgatud kahte kuni nelja suurt drooni.

Lennujaam suleti umbes kolmeks tunniks, kuid avati uuesti teisipäeval umbes kell 1.30. Lennujaama teatel on endiselt oodata lendude tühistamisi ja hilinemisi ning reisijad peaksid jälgima oma lennufirmade teavet.

Kuna drooniohu tõttu peatati lennud nii Oslo kui ka Kopenhaageni lennujaamas, kusjuures sissetulevad lennud suunati teistele lennuväljadele ja väljuvad lennud kas tühistati või lükati edasi, siis puudutasid lennugraafiku muudatused ka teisi ümberkaudseid lennujaamu, kust jäi ära mitu väljumist nendesse linnadesse.

Oslo ja Kopenhaageni lennujaama sulgemine järgnes viimastel päevadel Euroopa lennujaamades aset leidnud mitmetele häiretele.

Reedel toimunud küberrünnak katkestas ettevõtte Collins Aerospace registreerimis- ja pardalemineku süsteemid, mis mõjutas Londoni Heathrow' ning Berliini ja Brüsseli lennujaamade tegevust. Selle järelmõjud ulatusid veel ka esmaspäevani, mistõttu olil häiritud lennureisid kogu piirkonnas.

Uudisteagentuur Reuters meenutas, et 2018. aastal peatas Londoni lähedal Gatwicki lennuraja kohal nähtud droonid sajad lennud ning häiris kümnete tuhandete inimeste reisiplaane.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Helsingin Sanomat, Reuters

