Küsitlus: Keskerakonna kandidaat võidab kuues Tallinna ringkonnas

Mihhail Kõlvarti kõrval teeb KOV valimistel ilmselt väga hea tulemuse ka Anastassia Kovalenko-Kõlvart.
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinna kaheksast valimisringkonnast kuues kogub Keskerakonna kandidaat enim hääli, eriti tugeva tulemuse teevad Mihhail Kõlvart Lasnamäel, Lauri Laats Mustamäel ja Anastassia Kovalenko-Kõlvart Põhja-Tallinnas. Kesklinnas ennustab Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlus enim hääli SDE esinumbrile Jevgeni Ossinovskile ning Nõmmel Isamaa juhile Urmas Reinsalule.

Tallinna suurimas, Lasnamäe valimisringkonnas prognoosib küsitlus Kõlvartile 55 protsenti ringkonna häältest. See tulemus oleks samas suurusjärgus kui neli aastat tagasi, mil Kõlvart kogus 27 663 häält, mis oli ligi 58 protsenti kõigist hääletamas käinutest.

Ülejäänud erakondade esikandidaadid jäävad Kõlvartile Lasnamäel selgelt alla ja teevad suhteliselt sarnase tulemuse: Marina Kaljurand (SDE) kogub kaheksa, Karmen Joller (RE) neli, Eeva Helme (EKRE) kolm, Jüri Ratas (Isamaa) kolm ja Aivo Peterson (Koos) samuti kolm protsenti toetust.

Kesklinnas ja Nõmmel Keskerakond ei võida

Tallinna Kesklinna valimisringkonnas prognoosib küsitlus kindlalt parimat tulemust ametis olevale sotsiaaldemokraadist linnapeale Jevgeni Ossinovskile, kelle poolt lubab hääletada 17 protsenti piirkonna valijatest. Neli aastat tagasi KOV valimistel kandideeris Ossinovski Haaberstis ning Kesklinna esinumber oli hoopis Riina Sikkut, kes sai 1665 häält ehk veidi üle kuue protsendi ringkonnas antud häältest. Selle tulemuse peaks ametisolev linnapea mitmekordselt ületama.

Kesklinnas järgnevad üsna võrdse toetusega Riina Solman (Isamaa) ja Lavly Perling (Parempoolsed) mõlemad kaheksa protsendi, Jaak Madison seitsme ja Andrei Kante (mõlemad Keskerakond) kuue protsendiga. Marko Mihkelsoni, Maris Laurile (mõlemad RE) ning Martin Helmele (EKRE) prognoosib küsitlus võrdset viie protsendi suurust toetust.

Autor/allikas: ÜI/Norstat

Teine valimisringkond Tallinnas Kesklinna kõrval, kus Keskerakonna kandidaat võitu ei saa on Nõmme. Küsitlus prognoosib isikutest parimat tulemust Nõmmel Isamaa esimehele Urmas Reinsalule, kes võiks saada 20 protsenti toetust. Teisel kohal on praegune linnaosavanem Karmo Kuri (SDE) 13 protsendiga ja kolmandal kohal igihaljas Nõmme kandidaat Urmas Paet (RE) üheksa protsendiga.

Laats ja Kovalenko-Kõvart teevad tugeva tulemuse

Ülejäänud ringkondadest saab küsitluse järgi parima tulemuse Keskerakonna kandidaat. Kindla võidu võtab Mustamäel Lauri Laats (Keskerakond), keda lubab valida 34 protsenti linnaosa valijatest. Neli aastat tagasi kohalikel valimistel sai Laats Mustamäel 8457 häält, mis oli ligi 29 protsenti kõigist hääletajatest.

Üsna võrdse isikliku tulemusega järgnevad Mustamäel Tanel Kiik (SDE) ja Hanno Pevkur (RE) üheksa protsendi ning Riho Terras (Isamaa) kaheksa protsendiga.

Põhja-Tallinnas on seekord Jana Toomi asemel Keskerakonna esinumber Anastassia Kovalenko-Kõlvart, kes küsitluse järgi kogub 32 protsenti ringkonna häältest. Neli aastat tagasi Põhja-Tallinnas esinumber olnud Toom kogus siis 4000 häält ehk 16 protsenti kõigist häältest. Seega prognoosib küsitlus Kovalenko-Kõlvartile selgelt paremat tulemust kui oli Toomil.

Teisel kohal on Natalie Mets (SDE), kellele küsitlus lubab 10 protsenti toetust. Järgnevad Sven Sester (Isamaa) ja Ilmar Raag (Parempoolsed) võrdselt kuue protsendiga.

Autor/allikas: ÜI/Norstat

Norstati küsitlus lubab Keskerakonna kandidaatidest suurimat häältesaaki veel Haaberstis, kus Jana Toom võib saada 20 protsenti häältest.

Võit võib tulla ka Kristiines, kus Vadim Belobrovtsevi toetus on 17 protsenti. Kuid seal ei jää Jürgen Ligi (RE) 11 ja Tarmo Kruusimäe (Isamaa) 10 protsendiga enam väga kaugele.

Ka Pirital on populaarseim Keskerakonna kandidaat Kaido Saarniit 14 protsendiga. Kuid ka seal ei ole konkurendid väga kaugel: Heidy Purgat (RE) lubab valida üheksa, Barbi Pilvret ja Rasmus Raski (mõlemad SDE) kaheksa protsenti.

Klaas ja Lukas Tartus võrdse toetusega

Tartus on populaarseimad kandidaadid ametisolev Reformierakonda kuuluv linnapea Urmas Klaas ja Isamaa esinumber Tõnis Lukas, kelle toetus on võrdselt kümme protsenti.

Nelja aasta eest sai Klaas 6479 häält, mis oli ligi 16 protsenti kõigist häältest. Lukas sai nelja aasta eest 1537 häält ehk ligi neli protsenti kõigist Tartu häältest.

Eesti 200-le üliolulises Tartus lubab Kristina Kallast valida kolm protsenti.

Autor/allikas: ÜI/Norstat

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlus kajastab toetusi perioodil 8. september kuni 22. september. Küsitlusega saab lähemalt tutvuda siin.

Toimetaja: Urmet Kook

