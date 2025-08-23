Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

Kindralleitnant Jeffrey Kruse ei ole enam USA kaitseluureameti (DIA) juht. Ka kaks teist kõrgemat sõjaväelast on Pentagoni poolt ametist kõrvaldanud, vahendavad BBC ja Reuters.

Kaitseministeerium pole vallandamiste kohta seni mingit selgitust esitanud.

Juunis kritiseeris USA president Donald Trump teravalt DIA raportit, milles järeldati, et rünnakud Iraanile olid selle tuumaprogrammi vaid mõne kuu võrra edasi lükanud. Valge Maja nimetas ameti hinnangut "täielikult valeks".

Hegseth ütles toonase NATO tippkohtumise ajal, et raport põhines "madalal luureinfol" ning FBI uurib selle lekkimist.

Kruse lahkumisest teatas esmalt Washington Post. BBC on Pentagoniga kommentaari saamiseks ühendust võtnud.

Reedel rääkis anonüümne allikas Reutersile, et Hegseth olevat käskinud eemaldada ka USA mereväe reservvägede juhi ja mereväe erioperatsioonide väejuhatuse ülema.

USA senaator Mark Warner hoiatas avalduses, et Kruse vallandamine on märk sellest, et Trumpil on "ohtlik komme pidada luureteavet lojaalsuse testiks, mitte osaks meie riigi kaitsest".

Trump on vallandanud mitmeid ametnikke, kelle hinnanguid on peetud presidendi seisukohtadega vastuolus olevateks.

Juulis ütles Trump, et ta oli andnud oma meeskonnale korralduse vallandada tööstatistikaameti volinik Erika McEntarfer pärast seda, kui raport näitas, et töökohtade kasv oli aeglustunud.

Aprillis vallandas Trump kindral Timothy Haughi riikliku julgeolekuagentuuri direktori kohalt koos enam kui tosina Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu töötajaga.

Hegseth on Pentagonist vallandanud ka hulga sõjaväeametnikke. Veebruaris vallandas ta õhuväe kindral Charles Browni, kes vallandati koos viie teise admirali ja kindraliga.

Mõned päevad tagasi teatas riikliku luuredirektor Tulsi Gabbard, et tühistab Trumpi käsul 37 praeguse ja endise USA luuretöötaja juurdepääsu salastatud infole, märkis Reuters.