X!

Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

Välismaa
Jeffrey Kruse
Jeffrey Kruse Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Leah Millis
Välismaa

USA kaitseminister Pete Hegseth vallandas Pentagoni kaitseluureameti juhi Jeffery Kruse. Juunis kritiseeris Valge Maja teravalt kaitseluureameti raportit, mis hindas Iraanile tehtud õhurünnaku mõju.

Kindralleitnant Jeffrey Kruse ei ole enam USA kaitseluureameti (DIA) juht. Ka kaks teist kõrgemat sõjaväelast on Pentagoni poolt ametist kõrvaldanud, vahendavad BBC ja Reuters.

Kaitseministeerium pole vallandamiste kohta seni mingit selgitust esitanud.

Juunis kritiseeris USA president Donald Trump teravalt DIA raportit, milles järeldati, et rünnakud Iraanile olid selle tuumaprogrammi vaid mõne kuu võrra edasi lükanud. Valge Maja nimetas ameti hinnangut "täielikult valeks".

Hegseth ütles toonase NATO tippkohtumise ajal, et raport põhines "madalal luureinfol" ning FBI uurib selle lekkimist.

Kruse lahkumisest teatas esmalt Washington Post. BBC on Pentagoniga kommentaari saamiseks ühendust võtnud.

Reedel rääkis anonüümne allikas Reutersile, et Hegseth olevat käskinud eemaldada ka USA mereväe reservvägede juhi ja mereväe erioperatsioonide väejuhatuse ülema.

USA senaator Mark Warner hoiatas avalduses, et Kruse vallandamine on märk sellest, et Trumpil on "ohtlik komme pidada luureteavet lojaalsuse testiks, mitte osaks meie riigi kaitsest".

Trump on vallandanud mitmeid ametnikke, kelle hinnanguid on peetud presidendi seisukohtadega vastuolus olevateks.

Juulis ütles Trump, et ta oli andnud oma meeskonnale korralduse vallandada tööstatistikaameti volinik Erika McEntarfer pärast seda, kui raport näitas, et töökohtade kasv oli aeglustunud.

Aprillis vallandas Trump kindral Timothy Haughi riikliku julgeolekuagentuuri direktori kohalt koos enam kui tosina Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu töötajaga.

Hegseth on Pentagonist vallandanud ka hulga sõjaväeametnikke. Veebruaris vallandas ta õhuväe kindral Charles Browni, kes vallandati koos viie teise admirali ja kindraliga.

Mõned päevad tagasi teatas riikliku luuredirektor Tulsi Gabbard, et tühistab Trumpi käsul 37 praeguse ja endise USA luuretöötaja juurdepääsu salastatud infole, märkis Reuters.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC, Reuters

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

19:33

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast

19:25

Hegseth vallandas USA kaitseluureameti juhi

19:07

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

18:52

Iisrael on viimastel päevadel intensiivistanud Gaza pommitamist

18:40

Päevakaja (23.08.2025 18:00:00)

18:33

Sotsid oleksid nõus toetama erakorralisi riigikogu valimisi

18:15

Läti bussitransport vajab turuosaliste hinnangul reforme

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:40

Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastis Uuendatud

22.08

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

09:57

Ukraina hoiatas Valgevenet seoses õppustega Zapad-2025

17:25

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

09:08

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

22.08

RMK ei suuna Kasari jõge tagasi oma ajaloolisesse sängi

22.08

Kõlvart välistab koostöö erakonnaga KOOS ja valimisliiduga Plaan B

08:09

Trumpi valitsus peatas julgeolekule viidates suure tuulepargi ehituse

08:29

Putini sõnul arutavad Venemaa ja USA ühisprojekte Arktikas ja Alaskal

22.08

Sõja 1276. päev: Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:10

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

19:43

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenadl, naiste seas võidutses eestlanna Uuendatud

19:33

Paide Linnameeskonnale piisas Tartus ühest väravast

18:59

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

loe: kultuur

17:12

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

16:20

Nädala album. Luurel Varga lummavalt mudased bassimosaiigid

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

12:26

Pildid: Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati Angelika Kollini isikunäitus

loe: eeter

17:12

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

22.08

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

22.08

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

Raadiouudised

22.08

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

22.08

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

22.08

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

22.08

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

22.08

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

22.08

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

22.08

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

22.08

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo