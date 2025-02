Trump vahetab välja staabiülemate ühendkomitee esimehe

Vähem kui kaks aastat oma nelja-aastasest ametiajast staabiülemate komiteed juhtinud Browni väljavahetamine raputab kindlasti Pentagoni.

Trump tänas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social kindral Browni "rohkem kui 40 aastat kestnud teenistuse eest meie riigi heaks, seal hulgas staabiülemate ühendkomitee esimehena".

"Ta on kena härrasmees ja silmapaistev juht ning ma soovin talle ja tema perele suurepärast tulevikku," kirjutas Trump.

Presidendi sõnul nimetab ta järgmiseks staabiülemate ühendkomitee esimeheks õhujõudude kindralleitnandi Dan 'Razin' Caine'i, kes on endine F-16 piloot. Viimati töötas ta USA Luure Keskagentuuris (CIA) sõjaliste küsimuste asedirektorina.

Caine'i sõjaväeteenistus hõlmab lahinguülesandeid Iraagis, erioperatsioonide lähetusi ja tööd mõnes Pentagoni kõige salastatumas erijuurdepääsuga programmis, kuid mitte olulisi ametikohti, mis on seadusega määratletud eeltingimusena kvalifitseerumiseks staabiülemate ühendkomitee esimeheks.

Presidendil on küll õigus teha neis erandi, kui seda nõuavad riiklikud huvid.

Kaitseminister Pete Hegseth avaldas tunnustust nii Brownile kui ka Caine'ile ning teatas veel kahe kõrge ametniku vallandamisest. Nendeks on mereväeoperatsioonide ülem admiral Lisa Franchetti ja õhujõudude staabiülema asetäitja kindral Jim Slife.

Brown veetis reede USA-Mehhiko piiril, hinnates sõjaväe kiiret jõudude koondamist täitmaks Trumpi täitevkorraldust takistada ebaseaduslikku immigratsiooni.

Hegseth on varem Browni kritiseerinud. Ta teatas novembris, et "staabiülemate ühendkomitee esimees tuleb vallandada". Ühes oma raamatus esitas ta küsimuse, kas Brown sai ametikoha seetõttu, et ta on mustanahaline.