Narva tööstuspark pakub kohta elektritootjale, kes ettevõtteid odavalt varustaks

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, mis võiks energiamahukaid ettevõtteid odava elektriga varustada. Narvas on varemgi püütud elektrijaama ja tööstuspargi vahele otseliini vedada, kuid nüüd käib jutt uue jõujaama rajamisest. Võrguettevõtte hinnangul kergitab aga otseliini rajamine tavatarbija elektrihinda.

Balti elektrijaama Narva tööstuspargiga ühendava otseliini rajamisele oldi väga lähedal 4 aastat tagasi. Tööstuspark lubas otseliini projekteerida, Enefit rajada liitumispunkti ja Narva linn ettevõtmist rahaliselt toetada. Ainsana täitis toona lubaduse tööstuspark. Kuna aga energiamahukad ettevõtted vajavad konkurentsieeliseks odavat elektrit, pole tööstuspark otseliini ideed maha matnud ja aeg on praegu selleks soodne.

"Just kuulutati välja Narvas soojakonkurss, mis tähendab seda, et need ettevõtted, kes turul tulevad soojusenergiat pakkuma Narva linnale, tõenäoliselt on ka neil huvi rajada koostootmisjaamad, et kas siis soojatootmise lisatootena toote elektrit või vastupidi. Elektritootmine rajatakse suurte tarbijate kõrvale ja on otseliiniga võimalik erinevatele ettevõtetele seda elektrit ja elektrihinda pakkuda," sõnas IVIA juhatuse liige Teet Kuusmik.

Otseliini elektri puhul ei pea suurtarbija maksma võrgutasu, mis tähendab ligi kolmandiku võrra väiksemat elektrihinda. Eriti oluline on see magnetitehasele, mille elektritarbimist võiks võrrelda Narva linna tarbimismahuga. Kuid nii suure tarbija võrgust lahkumine tekitaks probleeme võrguettevõttele ja läbi selle ka väiketarbijale.

"Ehk et elektritarbimine läbi võrgu väheneb, kulud peavad ära jagunema nii-öelda väiksema koguse müüdud elektri peale ja nende väiketarbijate elektriarve, võrguteenuse arve, kindlasti tõuseb. Meil on kulud ja need kulud lähevad üle nendele samadele Narva korterielanikele," lausus Viru elektrivõrkude innovatsiooni ja regulaatorsuhete juht Andres Meesak.

Võrguettevõte oleks valmis suutarbijale elektrit odavamalt müüma, kuid seda ei luba elektrituruseadus. Kaugküttekonkursi pakkumiste tähtaeg on 1. detsember. Siis saabki näha, kas kaugküttetootjad tahavad Narvas lisaks soojusele ka otseliini-elektrit toota.