X!

Narva tööstuspark pakub kohta elektritootjale, kes ettevõtteid odavalt varustaks

Majandus
Narva tööstuspark
Narva tööstuspark Autor/allikas: ERR
Majandus

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, mis võiks energiamahukaid ettevõtteid odava elektriga varustada. Narvas on varemgi püütud elektrijaama ja tööstuspargi vahele otseliini vedada, kuid nüüd käib jutt uue jõujaama rajamisest. Võrguettevõtte hinnangul kergitab aga otseliini rajamine tavatarbija elektrihinda.

Balti elektrijaama Narva tööstuspargiga ühendava otseliini rajamisele oldi väga lähedal 4 aastat tagasi. Tööstuspark lubas otseliini projekteerida, Enefit rajada liitumispunkti ja Narva linn ettevõtmist rahaliselt toetada. Ainsana täitis toona lubaduse tööstuspark. Kuna aga energiamahukad ettevõtted vajavad konkurentsieeliseks odavat elektrit, pole tööstuspark otseliini ideed maha matnud ja aeg on praegu selleks soodne.

"Just kuulutati välja Narvas soojakonkurss, mis tähendab seda, et need ettevõtted, kes turul tulevad soojusenergiat pakkuma Narva linnale, tõenäoliselt on ka neil huvi rajada koostootmisjaamad, et kas siis soojatootmise lisatootena toote elektrit või vastupidi. Elektritootmine rajatakse suurte tarbijate kõrvale ja on otseliiniga võimalik erinevatele ettevõtetele seda elektrit ja elektrihinda pakkuda," sõnas IVIA juhatuse liige Teet Kuusmik.

Otseliini elektri puhul ei pea suurtarbija maksma võrgutasu, mis tähendab ligi kolmandiku võrra väiksemat elektrihinda. Eriti oluline on see magnetitehasele, mille elektritarbimist võiks võrrelda Narva linna tarbimismahuga. Kuid nii suure tarbija võrgust lahkumine tekitaks probleeme võrguettevõttele ja läbi selle ka väiketarbijale.

"Ehk et elektritarbimine läbi võrgu väheneb, kulud peavad ära jagunema nii-öelda väiksema koguse müüdud elektri peale ja nende väiketarbijate elektriarve, võrguteenuse arve, kindlasti tõuseb. Meil on kulud ja need kulud lähevad üle nendele samadele Narva korterielanikele," lausus Viru elektrivõrkude innovatsiooni ja regulaatorsuhete juht Andres Meesak.

Võrguettevõte oleks valmis suutarbijale elektrit odavamalt müüma, kuid seda ei luba elektrituruseadus. Kaugküttekonkursi pakkumiste tähtaeg on 1. detsember. Siis saabki näha, kas kaugküttetootjad tahavad Narvas lisaks soojusele ka otseliini-elektrit toota.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

säravad tähed

tantsi kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:54

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

18:53

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

18:52

Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

18:48

Uuring: USA-s langes tänavu järsult parempoolsete terrorirünnakute arv

18:46

Narva tööstuspark pakub kohta elektritootjale, kes ettevõtteid odavalt varustaks

18:43

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

18:42

Järgmise aasta riigieelarves kasvab investeeringute kogumaht kolmandiku võrra

18:40

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

18:14

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

18:13

EBU korraldab Eurovisiooni ja Iisraeli teemal hääletuse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:42

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

16:12

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

25.09

Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

06:41

USA kaitseminister kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid

09:31

Poola valitsus kutsus oma kodanikke Valgevenest viivitamatult lahkuma

25.09

Sõja 1310. päev: Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

12:40

Kaju: Venemaa majandus ei pruugi olla võimeline varsti enam sõda toetama

25.09

Lääs hoiatas Kremlit valmidusest Vene lennukeid alla tulistada

25.09

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

25.09

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

ilmateade

loe: sport

18:43

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

18:14

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

17:56

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

17:08

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

loe: kultuur

18:54

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

18:53

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

18:52

Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

16:04

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

loe: eeter

18:13

EBU korraldab Eurovisiooni ja Iisraeli teemal hääletuse

14:25

"Terevisiooni" nädala hoidis: Milvi ploomi vürtsmoos

12:51

Emma Tross: kahetseda pole midagi, sest armastus võidab alati kõik

10:51

Režissöör: "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" on meditatiivne rännak

Raadiouudised

17:55

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

17:55

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

17:55

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

15:40

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

15:40

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

15:25

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

13:05

Siseministeerium soovib abipolitseinikele ülesandeid juurde anda

12:55

Valimiste eel sagenes elukohaandmete muutmine registris

12:20

Raadiouudised (26.09.2025 12:00:00)

09:55

Riigigümnaasiumid on hädas ventilatsiooni, sööklajärjekordade ja üldise ruumipuudusega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo