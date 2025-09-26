Nädalavahetusel on oodata ilusat ja sooja ilma

Ka homme kujundab Eesti ilma kõrgrõhuala, mis laieneb Läänemere lõunaosast üle Rootsi Soomeni. Selle mõjuväljas püsib meil ilm sajuta ja küllaltki nõrga tuulega. Öösel tekib ka kohati udu.

Saabuv öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Kohati on udu. Puhub nõrk loode- ja põhja-, sisemaal ka läänetuul. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega, ilm on kuiv ja kohati veel udutab. Loode- ja põhjatuul puhub 1-6, rannikul puhanguti 9 m/s. Ja sooja on 5 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi.

Päev on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 10 m/s, ja sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Pühapäeval võib lisanduda pilvi, kuid märkimisväärseid sademeid neist ei tule. On udu ja idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Öösel on sooja 3 kuni 9, rannikul kuni 14, päeval 12 kuni 16 kraadi.

Esmaspäeva ja teisipäeva ilm on sajuta, kuid õhk läheb jahedamaks. Öösiti võib olla ka kergeid miinuskraade, samas rannikul on 10 kuni 11 kraadi, ning päeval kerkib õhusoe kuni 12 kraadini.

Kolmapäev tuleb olulise sajuta. Öö on endiselt jahe ja õhutemperatuur maapinnal langeb miinuspoolele. Päev toob sooja kuni 13 kraadi.