X!

Nädalavahetusel on oodata ilusat ja sooja ilma

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Ka homme kujundab Eesti ilma kõrgrõhuala, mis laieneb Läänemere lõunaosast üle Rootsi Soomeni. Selle mõjuväljas püsib meil ilm sajuta ja küllaltki nõrga tuulega. Öösel tekib ka kohati udu.

Saabuv öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Kohati on udu. Puhub nõrk loode- ja põhja-, sisemaal ka läänetuul. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega, ilm on kuiv ja kohati veel udutab. Loode- ja põhjatuul puhub 1-6, rannikul puhanguti 9 m/s. Ja sooja on 5 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi.

Päev on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 10 m/s, ja sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Pühapäeval võib lisanduda pilvi, kuid märkimisväärseid sademeid neist ei tule. On udu ja idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Öösel on sooja 3 kuni 9, rannikul kuni 14, päeval 12 kuni 16 kraadi.

Esmaspäeva ja teisipäeva ilm on sajuta, kuid õhk läheb jahedamaks. Öösiti võib olla ka kergeid miinuskraade, samas rannikul on 10 kuni 11 kraadi, ning päeval kerkib õhusoe kuni 12 kraadini.

Kolmapäev tuleb olulise sajuta. Öö on endiselt jahe ja õhutemperatuur maapinnal langeb miinuspoolele. Päev toob sooja kuni 13 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

säravad tähed

tantsi kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:54

ETV spordisaade, 26. september

21:34

Pärnu rannapargis saab näha okstest valmistatud skulptuuri

21:29

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

21:29

Nädalavahetusel on oodata ilusat ja sooja ilma

21:23

Kaebused Nursipalu harjutusvälja kohta suurendavad Rõuge valla halduskoormust

21:13

Viipekeelsed uudised

21:08

Eesti lükkas Saksa relvafirma Rheinmetall laskemoonatehase pakkumise tagasi

20:52

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

20:41

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:42

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

20:52

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

09:31

Poola valitsus kutsus oma kodanikke Valgevenest viivitamatult lahkuma

06:41

USA kaitseminister kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid

25.09

Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

12:40

Kaju: Venemaa majandus ei pruugi olla võimeline varsti enam sõda toetama

25.09

Lääs hoiatas Kremlit valmidusest Vene lennukeid alla tulistada

16:10

Töölepingu seaduse muudatused lubavad 15–17-aastastel töötada kaks tundi päevas

15:19

EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

25.09

Sõja 1310. päev: Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:54

ETV spordisaade, 26. september

21:29

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

20:41

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

20:08

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

loe: kultuur

18:54

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

18:53

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

18:52

Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

16:04

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

loe: eeter

19:56

Klassikatähti ootab saates šokeeriv muusikaline väljakutse

18:13

EBU korraldab Eurovisiooni ja Iisraeli teemal hääletuse

14:25

"Terevisiooni" nädala hoidis: Milvi ploomi vürtsmoos

12:51

Emma Tross: kahetseda pole midagi, sest armastus võidab alati kõik

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

17:55

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

17:55

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

17:55

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

15:40

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

15:40

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

15:25

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

13:05

Siseministeerium soovib abipolitseinikele ülesandeid juurde anda

12:55

Valimiste eel sagenes elukohaandmete muutmine registris

12:20

Raadiouudised (26.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo