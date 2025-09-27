Tallinn algatas lauluväljaku ala detailplaneeringu

Tallinn algatas linnaplaneerimise ameti käskkirjaga Tallinna lauluväljaku ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärk on laiendada lauluväljaku territooriumi ning ehitada kompleksi uusi hooneid ja rajatisi, et ala tänapäevasemaks muuta.

Lauluväljaku juht Urmo Saareoja ütles, et riigihange detailplaneeringu koostaja leidmiseks kuulutatakse peagi välja.

Detailplaneeringu algatamise käskkiri näeb ette, et alal peab säilitama kõrget loodusväärtust ja eksponeerima geoloogiliselt väärtuslikku paekallast.

Praegustele maa-alade omanikele tuleb esitada konkreetsed kaalutlused kinnistute võõrandamiseks Tallinna linnale, et lauluväljaku territooriumi laiendada.

Samuti tuleb välja selgitada, kas Mäe tänava poole on võimalik parkimisala planeerida, arvestades looduskaitsepiiranguid ja mõju tänavaäärsetele elamutele. Parkimisalad tuleb maastikku sulandada ja puudega liigendada.

Lisaks tuleb koos transpordiametiga planeeringu koostamisel kaaluda võimalust sõidukite lisajuurdepääsude kavandamiseks Narva maanteelt ja Pirita teelt.

Eraldi on välja toodud, et kui Narva maantee kohale planeeritakse rajada jalakäijate sild, peab ühenduse kavandama kombineeritud rohesillana, et tagada väikeulukitele võimalus liigelda haljasalade vahel.

Detailplaneeringu koostamisel peab silmas pidama ka plaani pikendada trammiteed mööda Narva maanteed uue Tallinna haiglani. Lisaks tuleb ette näha võimalust laiendada Narva maantee tänavamaa laiust, et sinna lisaks trammiteele vajaliku laiusega jalgratta ja jalgtee rajada.

Hoonestusalad, teed, parklad ega tehnovõrgud ei tohi paikneda säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealal. Ehkki kavandatav toitlustusala jääb osaliselt kaitsealuse Fahle aia piiresse, tuleb paviljoniala planeerida väljapoole kaitseala või hinnata looduskaitseväärtust iga puu puhul eraldi.

Detailplaneeringu koostamisel peab kavandama ka varjendi.

Saareoja märkis, et lauluväljaku ümber on veel vaba maad, mille omandamine kindlustab piirid pealepressivale linnaruumile. Ala arendust planeeritakse etapiti, et selleks jätkuks raha ning plaanid ka päriselt teoks saaks.

Planeeritava maa-ala suurus on 35,86 hektarit.