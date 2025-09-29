X!

Sõja 1314. päev: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast

Välismaa
{{1759114200000 | amCalendar}}
Kiiev pärast Venemaa õhurünnakut
Kiiev pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MAXYM MARUSENKO
Välismaa

Ukraina relvajõud tabasid Venemaa Brjanski oblastis Karatševis asuvat tehast Elektrodetal. Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas pühapäeval lootust, et järgmisel nädalal võetakse vastu 19. sanktsioonipakett Venemaa vastu ja Ühendriigid rakendavad jõulisi meetmeid, et sundida Venemaad oma seisukohti muutma.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 29. septembril kell 14.55:

- Venemaa: kas USA annab Ukrainale sihtandmed Tomahawki rakettide tulistamiseks?

- Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast;

- Zelenski loodab uusi sanktsioone ja USA tugevat survet Venemaale;

- Kellogg: Trump andis Ukrainale loa kauglöökideks Venemaa pihta;

- Ukraina väed hävitasid drooniga Vene kopteri Mi-28;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit.

Venemaa: kas USA annab Ukrainale sihtandmed Tomahawki rakettide tulistamiseks?

Venemaa teatas esmaspäeval, et analüüsib hoolikalt, kas Ukrainale tarnitavad USA Tomahawki raketid lastakse välja Ameerika Ühendriikide poolt edastatud sihtandmete alusel.

USA asepresident JD Vance ütles pühapäeval, et Washington kaalub Ukraina taotlust rakettide Tomahawk saamiseks, mille lennuulatus on 2500 kilomeetrit ehk piisav, et jõuda Ukrainast Moskvani.

Venemaa president Vladimir Putin on varem öelnud, et Lääneriigid muudavad end otsesteks sõjaosapoolteks, kui nad varustavad Ukrainat sihtmärgiandmete ja luureinfoga, mis võimaldab tulistada rakette sügavale Venemaa territooriumile.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Vance'i kommentaaride kohta, et Venemaa analüüsib neid hoolikalt.

"Küsimus on jätkuvalt: kes saab neid rakette lasta? Kas neid saavad lasta ainult ukrainlased või peavad seda tegema ameeriklased?" sõnas ta.

"Kes määrab nende rakettide sihtmärgi? Ameerika pool või ukrainlased ise?" lisas Peskov, öeldes, et on vaja "väga põhjalikku analüüsi".

Ta rõhutas, et Tomahawkid ei muuda olukorda rindel.

"Isegi kui see juhtub, ei ole mingit imevahendit, mis suudaks Kiievi režiimi jaoks rindel olukorda praegu muuta. Imerelva ei ole olemas. Ja olgu need Tomahawkid või muud raketid, nad ei suuda dünaamikat muuta," ütles Peskov.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on palunud Ameerika Ühendriikidel müüa Tomahawke Euroopa riikidele, kes saadaksid need Ukrainasse.

Vance ütles pühapäeval, et lõpliku otsuse selle tehingu lubamise kohta teeb president Donald Trump. USA Ukraina erisaadik Keith Kelloggi sõnul on Trump vihjanud, et Kiiev peaks nüüd olema võimeline sooritama kaugmaarünnakuid Venemaale.

Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast

Ukraina relvajõud tabasid Venemaa Brjanski oblastis Karatševis asuvat tehast Elektrodetal, vahendas portaal Unian esmaspäeval Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu väärteabe vastu võitlemise keskuse juhi Andri Kovalenko Telegrami sõnumit.

Kovalenko selgitas, et tehas oli spetsialiseerunud elektriühenduste ja konnektorite tootmisele, mis on sõjavarustuse põhikomponendid.

Tehase toodangut kasutatakse raketijuhtimissüsteemides, lennundus- ja kosmosetehnoloogias, tankides, soomukites ja muudes sõjamasinates, sidesüsteemides ja juhtimisseadmetes.

"Elektrodetal on sisuliselt osa Venemaa sõjatööstuskompleksist, ilma milleta oleks tänapäevaste Venemaa relvade kokkupanek ja remont häiritud. Tehas toodab kümneid tuhandeid ühendusi, mida kasutatakse lahingusüsteemide suletud ahelaga elektroonikalülitustes," kirjutas Kovalenko.

Kohalikud elanikud teatasid, et tehases puhkes tulekahju.

Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Autor/allikas: Kuvatõmmis

Kellogg: Trump andis Ukrainale loa kauglöökideks Venemaa pihta

Donald Trumpi eriesindaja Keith Kellogg ütles, et USA lubab teatud juhtudel Ukrainal anda kaugmaalööke Venemaa pihta.

Telekanali Fox News ajakirjanik küsis Kelloggilt, kas Ukraina võib anda kauglööke Venemaa pihta ning kas Trump on selleks loa andnud.

"Ma arvan, et lugedes tema öeldut, asepresident Vance'i ja välisminister Rubio öeldut, on vastus jaatav. Kasutage võimet anda lööke sügavale, ei ole selliseid asju nagu varjupaigad," vastas Kellogg. 

Kellogg märkis, et lõplik otsus, kas Ukraina võib kaugmaalööke Venemaa pihta anda, on juhtumipõhiselt Trumpi teha, vahendas The Kyiv Independent.

Vance kinnitas pühapäeval veel, et USA võimud arutavad Ukraina taotlust rakettide Tomahawk saamiseks. Kellogg ütles, et lõplikku otsust pole veel tehtud. 

Ukraina väed hävitasid drooniga Vene kopteri Mi-28

Ukraina sõjaväelased suutsid hävitada drooniga Venemaa sõjaväekopteri Mi-28. 

Mi-28 on Nõukogude Liidus valmistatud ründekopter. Kopter arendati välja 1980. aastatel.

Zelenski loodab uusi sanktsioone ja USA tugevat survet Venemaale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas pühapäeval lootust, et järgmisel nädalal võetakse vastu 19. sanktsioonipakett Venemaa vastu ja Ühendriigid rakendavad jõulisi meetmeid, et sundida Venemaad oma seisukohti muutma.

Zelenski rääkis, et Venemaa on lükanud tagasi kõik rahuettepanekud ning väärib seetõttu karmi survet.

"Sel nädalal ootame Euroopalt otsuseid sellise surve osas ehk vähemalt tuleks kehtestada uus, 19. sanktsioonipakett," ütles Zelenski.

"On eriti oluline, et sanktsioonid tabaksid valusalt Venemaa energiakaubandust ja kogu Venemaa tankerilaevastiku taristut," lisas president.

"Lisaks on nüüd luureinfot, et venelased kasutavad tankereid Euroopa riikide vastu saadetavate droonide väljalaskmiseks ja juhtimiseks," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea sõnul on see täiendav tõend, et Läänemeri ja teised mered tuleks sulgeda Vene tankeritele või vähemalt varilaevastikule.

"Loodame ka Ühendriikide jõulistele sammudele. Rääkisime president Donald Trumpiga sellest, mis võiks Venemaad tõeliselt sundida oma seisukohti muutma ja sõda lõpetama," ütles Zelenski.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 109 590 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 11 218 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 23 290 (+0);

- suurtükisüsteemid 33 284 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1504 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1224 (+1);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 345 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 65 002 (+617);

- tiibraketid 3790 (+43);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 63 151 (+111);

- eritehnika 3979 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: BNS, Ukrainska Pravda, The Kyiv Independent

Samal teemal

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:29

London ja Pariis avaldasid Trumpi Gaza rahuplaanile toetust

07:02

Nõuetele vastavaid päästjaid on raske leida, nappus on suurim Ida-Virumaal

06:59

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

05:54

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

29.09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

29.09

"Välisilm" Lvivis: isegi kaugel tagalas annab sõda tunda

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.09

Sõja 1314. päev: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

29.09

Moldova euroopameelne partei säilitas parlamendis enamuse Uuendatud

29.09

Tallinnas vahetus parkimiskorraldaja, kahe nädala trahviraha jäi saamata

29.09

Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna

29.09

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

28.09

"AK. Nädal": hinnasõda tõi Eesti mootorikütuse turule uue olukorra

29.09

Hiigeltoetust saava Sillamäe jäätmetehase suuromanik on juhtrollist tõrjutud

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga

ilmateade

loe: sport

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

ETV spordisaade, 29. september

loe: kultuur

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

29.09

Alanud Disainiöö tõstab enam kui saja sündmusega fookusesse kaasava disaini

29.09

Merit Maarits: suurkontsertide kõrval ei tohi unustada väikseid kontserdipaiku

29.09

Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

loe: eeter

29.09

Kärt Johanson: muusika on põhjus, miks me Tõnisega kokku saime

29.09

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

29.09

Inga Lunge: suuna oma ressurss tahan-ülesannetele, sest sealt tuleb energia

29.09

Pianist Havryil Sydoryk: vanad asjad, mis on sajandeid eri põlvkondi teeninud, ei kaota oma tähtsust

Raadiouudised

29.09

Päevakaja (29.09.2025 18:00:00)

29.09

Eesti välisministeerium hoiatab Valgevenesse reisimise eest

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 15:00:00)

29.09

Tartu nõuab Lossi tänava uusehitiseks arhitektuurivõistlust

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 12:00:00)

29.09

Suvine kehv ilm kahandas renditõukerataste kasutamist

29.09

Tallinna parkimiskorraldaja vahetus peatas trahvimise kaheks nädalaks

29.09

Erakonnad: volikogu kandidaat ei peaks elukohta tõestama

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 09:00:00)

28.09

Kohalikel valimistel on suuremates linnades fookus üleriigilistel teemadel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo