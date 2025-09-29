X!

Haridusministeeriumi tellitud sisejuurdlus läks maksma üle 51 000 euro

Eesti
Haridus- ja teadusministeerium
Haridus- ja teadusministeerium Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Endiste haridus- ja teadusministeeriumi teenistujate tegevuses eksimusi tuvastanud advokaadibüroo Ellex Raidla läbiviidud sisejuurdlus läks ministeeriumile maksma ligi 51 600 eurot.

Riigikogu liige Rain Epler (EKRE) pöördus ministeeriumi poole huviga, mis oli advokaadibüroolt tellitud töö maksumus ning kas töö teostaja leiti hanke või muu protseduuriga.

Ministeerium märkis vastuses parlamendisaadikule, et õigusteenuse tellimiseks ei ole ministeeriumil kohustuslik riigihangete seadust rakendada. Ellex Raidlalt telliti töö, kuna advokaadibüroo oli valitud ka õigusteenuse osutajaks kriminaalasja raames, mille leidmiseks pöörduti kolme advokaadibüroo poole.

Sisejuurdlus viidi ministeeriumi teatel läbi vahemikus detsember 2021 kuni august 2025 ja selle maksumus oli 51 574 eurot.

Augustis teatas ministeerium, et Ellex Raidla tehtud sisejuurdluses tuvastati endiste ministeeriumi teenistujate tegevuses eksimusi ja ministeerium teeb tulevikus selliste olukordade ennetamiseks tööprotsessides muudatusi.

Sisejuurdluse kokkuvõte annab hinnangud ministeeriumi endise kantsleri Mart Laidmetsa ja haridus- ja noorteameti endise juhi Ulla Ilissoni tegevuse õiguspärasuse kohta, jätkuna 2024. aasta detsembris lõppenud kriminaalmenetlusele.
 
Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Marko Kairjaki koostatud analüüs käsitles ministeeriumi võimalikke kohustusi endiste ametnike ees; andis hinnangu, kas kriminaalmenetluse raames selgunud asjaolude pinnalt võiks tuvastada ametnike kohustuste rikkumist ning kas on alust algatada ametnike suhtes distsiplinaarmenetlust või kahjunõudeid.  

Haridus- ja teadusministeerium vabastas toonase haridus- ja noorteameti (HARNO) peadirektori kohusetäitja Mart Laidmetsa 2021. aasta detsembris ametist, heites talle ette volituste ületamist ja nende raames põhjendamatute varaliste kohustuste võtmist.

Laidmets vaidlustas oma ametist vabastamise kohtus ja kohus tunnistas tema vabastamise põhjenduse alusetuks.

Laidmets kandideerib tänavu kohalikel valimistel Tartus Parempoolsete nimekirjas.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:01

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

14:55

Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

14:44

Martin Tulit: EKÕK näib olevat unustanud paljutki toimunust

14:33

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

14:17

Teine Tartu Illustratsioonifestival võtab fookusesse raamatuillustratsioonid

14:13

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

13:44

2026. aasta Super Bowlil esineb Puerto Rico superstaar Bad Bunny

13:42

Ojamets: naisterahval on tippspordis olla tunduvalt raskem kui meesterahval

13:25

Haridusministeeriumi tellitud sisejuurdlus läks maksma üle 51 000 euro

13:24

Mari-Liis Jakobson: ülelubamine on ohtlik värk

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga Uuendatud

14:55

Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

10:43

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi

28.09

Eesti idapiiri taga suri 25 inimest metanooli joomise tõttu

28.09

Vare: bensiinipuudus teeb sõja Ukrainas venelastele nähtavaks

28.09

Hiinas avati liiklusele maailma kõrgeim sild

28.09

Moldova president valimisjaoskonnas: meie riik on ohus Uuendatud

28.09

"AK. Nädal": hinnasõda tõi Eesti mootorikütuse turule uue olukorra

11:20

Moldova euroopameelne partei säilitas parlamendis enamuse Uuendatud

06:05

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

ilmateade

loe: sport

15:01

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

14:33

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

13:44

2026. aasta Super Bowlil esineb Puerto Rico superstaar Bad Bunny

13:42

Ojamets: naisterahval on tippspordis olla tunduvalt raskem kui meesterahval

loe: kultuur

14:17

Teine Tartu Illustratsioonifestival võtab fookusesse raamatuillustratsioonid

13:44

2026. aasta Super Bowlil esineb Puerto Rico superstaar Bad Bunny

12:19

Arvustus. "Õpetaja 12. Uluotsa maja": Lehte Hainsalu elav kirjanduslugu

10:54

Arvustus. Ulme kui hõimusild

loe: eeter

14:13

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

11:59

Inga Lunge: suuna oma ressurss tahan-ülesannetele, sest sealt tuleb energia

10:18

Pianist Havryil Sydoryk: vanad asjad, mis on sajandeid eri põlvkondi teeninud, ei kaota oma tähtsust

10:10

Eesti pusleäss pani 500-tükilise pusle kokku 50 minutiga

Raadiouudised

12:50

Tartu nõuab Lossi tänava uusehitiseks arhitektuurivõistlust

12:25

Raadiouudised (29.09.2025 12:00:00)

12:00

Suvine kehv ilm kahandas renditõukerataste kasutamist

10:00

Tallinna parkimiskorraldaja vahetus peatas trahvimise kaheks nädalaks

09:50

Erakonnad: volikogu kandidaat ei peaks elukohta tõestama

09:25

Raadiouudised (29.09.2025 09:00:00)

28.09

Kohalikel valimistel on suuremates linnades fookus üleriigilistel teemadel

28.09

Soomaa veisekasvatajad on hädas sagenenud hundirünnakutega

28.09

Päevakaja (28.09.2025 18:00:00)

27.09

Jahe kevad ja vihmane suvi vähendasid õunasaaki

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo