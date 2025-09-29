Haridusministeeriumi tellitud sisejuurdlus läks maksma üle 51 000 euro

Riigikogu liige Rain Epler (EKRE) pöördus ministeeriumi poole huviga, mis oli advokaadibüroolt tellitud töö maksumus ning kas töö teostaja leiti hanke või muu protseduuriga.

Ministeerium märkis vastuses parlamendisaadikule, et õigusteenuse tellimiseks ei ole ministeeriumil kohustuslik riigihangete seadust rakendada. Ellex Raidlalt telliti töö, kuna advokaadibüroo oli valitud ka õigusteenuse osutajaks kriminaalasja raames, mille leidmiseks pöörduti kolme advokaadibüroo poole.

Sisejuurdlus viidi ministeeriumi teatel läbi vahemikus detsember 2021 kuni august 2025 ja selle maksumus oli 51 574 eurot.

Augustis teatas ministeerium, et Ellex Raidla tehtud sisejuurdluses tuvastati endiste ministeeriumi teenistujate tegevuses eksimusi ja ministeerium teeb tulevikus selliste olukordade ennetamiseks tööprotsessides muudatusi.

Sisejuurdluse kokkuvõte annab hinnangud ministeeriumi endise kantsleri Mart Laidmetsa ja haridus- ja noorteameti endise juhi Ulla Ilissoni tegevuse õiguspärasuse kohta, jätkuna 2024. aasta detsembris lõppenud kriminaalmenetlusele.



Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Marko Kairjaki koostatud analüüs käsitles ministeeriumi võimalikke kohustusi endiste ametnike ees; andis hinnangu, kas kriminaalmenetluse raames selgunud asjaolude pinnalt võiks tuvastada ametnike kohustuste rikkumist ning kas on alust algatada ametnike suhtes distsiplinaarmenetlust või kahjunõudeid.

Haridus- ja teadusministeerium vabastas toonase haridus- ja noorteameti (HARNO) peadirektori kohusetäitja Mart Laidmetsa 2021. aasta detsembris ametist, heites talle ette volituste ületamist ja nende raames põhjendamatute varaliste kohustuste võtmist.

Laidmets vaidlustas oma ametist vabastamise kohtus ja kohus tunnistas tema vabastamise põhjenduse alusetuks.

Laidmets kandideerib tänavu kohalikel valimistel Tartus Parempoolsete nimekirjas.