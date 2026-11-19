Äsja peeti Paluperas kooli 250. sünnipäeva. Mõisa härrastemajas tegutsevas koolis õpib praegu 54 õpilast. Põline Palupera elanik Alar Roodla lõpetas kooli ise ja näeb seal ka oma kolme lapse kooliteed põhikooli lõpuni. Koos teiste kogukonnaliikmetega rajas ta kooli tegevuse toetuseks ka mittetulundusühingu, et olla toeks nii ürituste korraldamise kui ka näiteks liikumisvõimaluste arendamisega.

"See kolmanda kooliastme taastamine on väga hea sõnum. Kui see kolmas kooliaste ära võeti, siis ma tean päris mitut inimest, kes paraku oma lapsed pidid ikkagi ära võtma või mingi aeg teise kooli viima ikkagi," rääkis Roodla.

"Nende jaoks see oli probleem, et lapsel koolitee jääb poolikuks, et sa pead siit väiksest klassist või kokkuhoidvast keskkonnast minema ära suurde kooli ja suurde klassi. On lapsi, kellele on see väga suur mure ikkagi."

2024. aastal vallavanem olnud ja praegu vallavolikogu opositsioonis olev Priit Värv meenutas, et Paluperas kolmanda kooliastme sulgemine oli raske samm, kuid tugines analüüsil ja arvutustel. Praeguse vallavõimu kannapööret peab ta emotsionaalseks otsuseks, mida majanduslikult mõista on väga keeruline.

"Räägime täna siis juba 2026-2027. õppeaastal päris märkimisväärsetest kuludest, üle 200 000 on juba need kulud ja see kasusaajate arv on vist seitse või kaheksa last, mis teeb siis suurusjärgus 30-35 000 ühe õpilase kohta," arvutas Värv.

Ta tõi võrdluseks Puhja ja Rannu kooli, kus kulu suurusjärk on Värvi sõnul 3000 eurot ehk kümme korda väiksem. "Ma ei pea meid nii jõukaks ja oleks siis teada, et kust see kate sellele tuleb. Täna vaadates eelarvestrateegiat, eelarvet veel meil ei ole, siis kahjuks tundub niimoodi, et see kulu, mis on väga suur, võetakse teiste koolide arvelt täna."

Elva abivallavanem Marek Pihlak lükkas selle väite tagasi.

"See ei tule teiste koolide arvelt. Meil on nüüd 23. novembril ka eelarvestrateegia vastu võtmisel. Tõsi on, seal on tegevuskulusid üritatud hoida kontrolli all, see on meie esimene ülesanne. Piirata saab igalt poolt, kasvõi meie vallamaja siseselt oleme mänginud mõned töökohad ja tööülesanded ümber ja sealt saanud kokkuhoiu. Sama on teinud erinevad allasutused, et niimoodi kõikide ühise pingutusena on meil võimalik olnud seda teha," selgitas abivallavanem.

Riigilt sai Elva vald selleks aastaks kodulähedase algkooli toetust kokku üle 183 000 euro, sellest ligi 134 000 eurot oli Rõngu keskkooli Palupera tegevuskohale. Kuna toetusmeede on mõeldud kuni kuueklassilistele koolidele, aga Paluperas taastati 7. klass selle kooliaasta alguses, siis on haridusministeerium seisukohal, et Elva vald peab ühe kolmandiku ehk 44 000 eurot riigile tagasi maksma. Elva vald saatis ministeeriumile ka vastukirja ja nüüd oodatakse sellele vastust.

Palupera põhikooli asutamine on Elva vallavolikogu istungi päevakorras tuleval esmaspäeval, 23. novembril.