"Välisilm": vaatamata euromeelsete võidule toetavad Moldovas paljud endiselt Moskvat

Välismaa
Foto: Kai Vare/ERR
Välismaa

Moldova valijad ütlesid parlamendivalimistel kindla jah-sõna Euroopale. Venemeelsed erakonnad said selgelt lüüa. Samas toetavad paljud endiselt Moskvat ja karta on, et ses küsimuses jäävad inimesed Moldovas veel pikalt erinevatesse leeridesse.

Cimislia linnake tunnise autosõidu kaugusel pealinnast Chisinaust. Turul võib näha kõike head, mida Moldova põllud ja aiad pakuvad. Majanduslik hakkamasaamine Euroopa ühes vaeseimas riigis ei ole kindlasti lihtne. Siinsed kaubitsejad ütlevad aga üsna ühest suust, et tahavad oma kaupa müüa Euroopa turule ja soovivad näha Moldovat Euroopa Liidus.

"Meie tahame ainult Euroopa Liitu. Seal on hea – tsivilisatsioon ja head inimesed. Venemaa, see on eelmine sajand," ütles Petro.

"Kui tõsiselt järele mõelda, siis tuleb minna üksnes Euroopasse. Venemaalt ei ole enam püüda midagi, nad on väga vaesed ja mitte heatahtlikud meie suhtes," lausus Georgi.

"See valitsus on hakkama saanud, nad on meie Moldova taset tõstnud," ütles Anastassia.

"Me oleme vabaduse, liikumisvabaduse, sõnavabaduse, rahu ja selle poolt, mida saab meile tagada Euroopa Liit," lausus Ana.

Veidi Cimisliast edasi viib Euroopa Liidu rahaga rajatud tee Gagauusiasse. Eurotee ei ole sealseid inimesi euroliidu suhtes kuidagi sõbralikumalt meelestanud. Üle 80 protsendi inimestest andis siin valimistel oma hääle venemeelsele Patriootlikule blokile. Kirjad tänavail on venekeelsed ja oma poliitilistest eelistustest kaamera ees eriti rääkida ei taheta.

Mõned vaprad kõnelejad Comrati linnakeses siiski on.

"Näete ju, kuidas inimesed meil siin elavad, selge ju, kelle poolt hääletada," ütles Maria.

"Venemaa on meid terve elu toitnud, nagu Eestitki, gaasi ja naftaga. Nii toidab ta ka meid. Ma toon teile lihtsalt näite – Moldova on agraarmaa, me sööme Moldovas leiba, mis on tehtud Vene nisust, kütame Vene gaasiga, sööme Vene kurke maikuus. Meid toidavad venelased, kuigi nad on sanktsioonide all, aga nad hoiavad meid vee peal, et me nälga ei sureks," rääkis Andrei.

"Mina toetan loomulikult euroopalikku poliitikat. Euroopa on geograafiliselt ja poliitiliselt meie koht. Nii et ma olen pigem erand siin tsoonis," ütles Viy.

Miks Gagauusia on ikkagi jäänud niivõrd venemeelseks lisaks Nõukogude aja taagale ja turgi hõimu Bessaraabia ajaloole?

"Kolme aastakümne jooksul on väga vähe tehtud, et seda autonoomset piirkonda riiki integreerida. Miks? Sest kohalikul tasandil tegutsevad peamiselt venemeelsed poliitikud, väga vähe on Euroopa ja reformide meelseid parteisid, nad ei ole olnud populaarsed, see on jätnud selle piirkonna veelgi enam Venemaa mõjusfääri. See on põhjus. Lahendus on suurem pühendumine," lausus mõttekoja IPRE juht Iulian Groza.

Nende valimiste suur teema Moldovas oli Venemaa mõjutustegevus ja Gagauusia on selle näidis. Mitmesugust pinnast võib sellele leida aga samamoodi mujal.

"Vaesus on muidugi üks tegur, seda ei tohi tähelepanuta jätta, Vene propaganda kasutab seda väga hästi. Aga see ei ole üksnes see, seal on väärtused, usk, rahvuslik kuuluvus, meediatarbimine, keeled. Enamus Moldova elanikest saab aru vene keelest, seetõttu jõuab Vene propaganda pea iga inimeseni nii lihtsalt ja seda ei levitata mitte üksnes poliitiliste avalduste või propagandistlike jutusaadete kaudu, vaid ka muusika, filmide ja muu kaudu. See on väga kompleksne nähtus," rääkis mõttekoja Watchdog juht Valeriu Pasa.

Seekordse valimiskampaania puhul räägivad analüütikud Venemaa eriti ulatuslikust võitlusest oma mõjujõu suurendamise eest.

"Meedia räägib summadest, mis on Moldova jaoks kosmilised, nagu 300 miljonit eurot. See on kaks protsenti meie SKT-st, see on hullumeelne raha Moldovas mõistes," ütles Pasa.

Moldova otsustas sellele kõigele seekord vastata jõuliselt – läbiotsimiste, kinnipidamiste, parteide kõrvaldamisega valimistelt ja sellest valjul häälel rääkimisega.

"Moldova on noor demokraatia, aga juba veidi vanem kui neli-viis aastat tagasi. Meil on juba kogemusi. Me oleme palju tugevamad kui eelmisel aastal ja me ei ole üksi," märkis Groza.

Valimiste eel hoiatas Cimisliasse üles pandud plakat Venemaa niiditõmbajate eest. Moldovat Euroopa Liitu tüüriv valitsus sai nüüd lisaaja, et näidata, et Moldova ja gagauuslaste jaoks võiks see olla parem ja ka tehtav asi.

Toimetaja: Marko Tooming

