Ministeerium ei plaani suursaarte püsielanike parvlaevasoodustusi laiendada

Hiiumaa valla ettepanek laiendada elanike soodustusi, nii et parvlaevapilet oleks neile soodsam kõigi suursaarte vahel sõites, ei ole regionaalministeeriumi hinnangul praegu võimalik. Ka ei toetanud ministeerium ideed kaotada nädalalõpu hinnakoefitsient, sest see suunab reisijaid tipuaegu vältima.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja tegi augustis regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku, et Hiiumaa-mandri parvlaevaühendust tuleks käsitleda elutähtsa teenusena, mis peab olema tagatud ka hädaolukorras ja erakorraliste katkestuste korral. Ühtlasi tuleks Tasuja hinnangul laiendada püsielanike soodustust.

Sel nädalal saatis ministeeriumi innovatsiooni ja strateegia asekantsler kantsleri ülesannetes Tõnis Tänav Tasujale vastuse, kus tõdes, et parvlaevaühendused ei kuulu hädaolukorra seaduse kohaselt elutähtsate teenuste osutamise nimekirja, kuid olukord muutub, kui võetakse vastu praegu riigikogus menetluses olev tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõu, mis peaks jõustuma tuleva aasta juulist.

"Uue seadusega kavandatakse muuta ühistranspordiseadust (edaspidi ÜTS) ja panna suursaartele liinivedu korraldavale vedajale püsiv kriisiülesanne," ütles Tänav.

Ehkki Tasuja tegi ettepaneku ka püsielanike soodustuse laiendamiseks, nii et praegu kehtiv soodustus Hiiumaa ja Muhu liinil kehtiks kõigi kolme suursaare ehk Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu elanikele ka naabersaarele sõites, siis ministeerium seda võimalikuks ei pidanud.

Siiski möönis Tänav, et piletihinna kujunemise metoodika vaadatakse ühistranspordiseaduse muutmise ettevalmistamisel üle.

Lootust lähiajal realiseeruda pole ka Tasuja ideel, et püsielaniku piletihind võiks rakenduda ka siis, kui saare püsielanik sõidab teise püsielaniku autoga ning kaotada tuleks nädalalõpu hinnakoefitsient, mis praegu kehtib reedel mandrilt ja pühapäeval Hiiumaalt startides.

"Selgitame, et sõiduki soodustust püsielanikule, mis kehtiks püsielanikule talle mitte kuuluva sõidukiga sõites, rahaliste vahendite nappuse tõttu hetkel ministeerium sisse viia ei planeeri," tõdes asekantsler.

Nädalalõpu hinnakoefitsient täidab ministeeriumi vaatest oma eesmärki ja suunab reisijaid tipuaegu vältima.

"Selle kaotamine suurendaks suure tõenäosusega järjekordi nädalavahetusel," ütles Tänav, kuid lisas, et tulevikus võib need põhimõtted üle vaadata.

Hiiumaa vallavanem peab vajalikuks ka lisareise madalhooajal. Ta tõi oma augustikuises kirjas Terrasele välja, et eriti aprillis ja oktoobris oleks vaja laupäeva hommikuti lisareise, sest korduvalt on ette tulnud, et Rohukülas jäädakse kella 10 väljumisest maha ning see näitab suuremat nõudlust.

Ka selles küsimuses ei näinud regionaal- ja põllumajandusministeerium võimalust Hiiumaale vastu tulla ja märkis, et järgmiseks aastaks ei plaani ministeerium veomahtu tõsta, sest riigieelarves ei jätku selleks raha.

"Siiski veomahu suurendamist saab kaaluda koosmõjus parvlaevaühenduse piletihinna korrigeerimisega," ütles Tänav.

Ühtlasi soovitas ta Hiiumaa vallavalitsusel koostöös vedajaga tuleva aasta sõidugraafikud üle vaadata ja sealt kogukonnale vajalikke muudatuskohti leida.