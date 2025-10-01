X!

Norstat: Keskerakonna toetus Tallinnas on pisut langenud

Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat KOV-valimistel kandideerivate erakondade toetuse uuring näitab Keskerakonna toetuse väikest langust, ent see on endiselt üle 41 protsendi.

Teisipäeva õhtul avaldatud küsitlusest selgub, et kui eelmisel nädalal oli Keskerakonna toetus 41,9 protsenti, siis sel nädalal on see langenud 41,5 peale.

Sealjuures populaarsuselt järgmise erakonna Isamaa toetus on tõusnud 15,9 peale. Eelmisel nädalal oli see 15,1.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on jäänud samaks - 14,5 protsenti.

Reformierakonna toetus näitab üliväikest langust - 10 protsendi pealt 9,8 protsendi peale.

EKRE toetus tõusis 6,5 protsendilt 7,1 protsendile.

Tuntavalt on langenud Parempoolsete toetus, kukkudes 4,9 protsendilt 3,8 protsendile.

Valimisliitude toetus on tõusnud kolmelt protsendilt 3,3 protsendile.

Eesti 200 toetus on sama, mis eelmisel nädalal, ehk 1,6 protsenti. Koosi toetus langes 1,1 protsendilt ühele protsendile.

Üle-eestiliselt on KOV valimistel suurima toetusega samuti Keskerakond, ent väga napilt, edastades Isamaad vaid 0,1 protsendiga. Keskerakonda toetab 22,3 protsenti ja Isamaad 22,2 protsenti valijatest. Valimisliitude toetus on 20 protsenti. Seejärel tulevad EKRE (12,9 protsenti), Reformierakond (8,6 protsenti) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,4 protsenti). Neile järgnevad Parempoolsed (2,7 protsenti). Eesti 200 ja Koosi toetus on üks protsent. ERK-i toetus on 0,6 protsenti ja Roheliste toetus 0,4 protsenti.

Eelmistel KOV valimistel 2021 sai Keskerakond üle Eesti toetust 24,4 protsenti ja valimisliidud 24,3 protsenti. Reformierakond sai üle Eesti toetust 17,3 protsenti, EKRE 13,2 protsenti, Isamaa 8,4 protsenti, Eesti 200 kuus protsenti ja SDE viis protsenti.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

