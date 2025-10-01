X!

Le Peni partei sai Prantsuse parlamendis mitu tähtsat ametikohta

Välismaa
Marine Le Pen
Marine Le Pen Autor/allikas: SCANPIX/EPA/YOAN VALAT
Välismaa

Marine Le Peni juhitud Rahvuslik Liit (RN) sai kolmapäeval president Emmanuel Macroni liitlaste toel parlamendis kaks tähtsat ametikohta.

RN-i liikmed Sébastien Chenu ja Hélène Laporte saavad Prantsuse parlamendi alamkoja asepresidentideks. 

Chenu ja Laporte olid juhtivatel ametikohtadel ka aastatel 2022–2024. Nende ametissenimetamine tähistas toona murdepunkti, kuna sellega lagunes parempopulistide vastane tulemüür. 

Prantsusmaal toimusid mullu ennetähtaegsed valimised, mille käigus tegid tsentristid ja vasakpoolsed koostööd, et takistada parempopulistide võitu. Pärast valimisi jäi RN parlamendi juhatusest välja. 

Suvel muutis aga Macroni toetav suurim parlamendirühm oma seisukohta, leides, et vasakpoolsete esindatus parlamendi juhtkonnas on ebaproportsionaalselt suur. 

Ka Macroni liitlasest alamkoja juht Yaël Braun-Pivet toetas parempopulistide naasmist parlamendi juhtkonda.

"Demokraatia templis peaks iga parlamendis esindatud hääl olema ka selle juhtorganites," ütles Yaël Braun-Pivet. 

Prantsusmaa parlament on samas killustunud. Eelmise aasta lõpus lagunes pärast kolmekuulist ametisolekut Michel Barnier' valitsus, kuna parempopulistid liitusid siis vasakpopulistide algatatud umbusaldusavaldusega.

Seejärel astus ametisse Francois Bayrou vähemusvalitsus, mis lagunes septembri alguses. Nüüd üritab peaminister Sebastien Lecornu luua uut toimivat valitsust. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

