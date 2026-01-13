X!

Prantsusmaa kohus hakkab arutama Le Peni apellatsiooni

Välismaa
Marine Le Pen
Marine Le Pen Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ALAIN JOCARD
Välismaa

Prantsusmaa kohus hakkab teisipäeval arutama rahvuspopulistliku poliitiku Marine Le Peni apellatsioonikaebust talle määratud karistuse ja kandideerimiskeelu tühistamiseks, kohtu otsusest sõltub, kas Le Pen saab järgmise aasta valimistel presidendiks kandideerida või mitte.

Prantsusmaa Rahvusliku Liidu üks liidreid Marine Le Pen on kohtus süüdi mõistetud Euroopa Parlamendi raha väärkasutamises ning talle on määratud vanglakaristus, rahatrahv ja viieks aastaks valitavatele ametikohtadele kandideerimise keeld. Kui kohtuotsus jõusse jääb, ei saa ta kandideerida järgmise aasta kevadel Prantsusmaa presidendiks.

Varem väga võitlusvalmilt esinenud Le Pen on viimasel ajal tunnistanud, et tema päevad oma erakonna vaidlustamatu juhina võivad olla loetud. Ta on öelnud, et kui ta nüüd apellatsioonikohtus kaotab, tõmbub ta tagasi ja laseb Rahvusliku Liidu juhil, oma 30-aastasel protežeel Jordan Bardellal erakonda presidendivalimistel esindada.

Apellatsioonikohtu otsus peaks tulema suvel; veelkord edasi kaebamine võtaks aega ja siis ei jõuaks partei enam korralikku valimiskampaaniat läbi viia.

Isegi kui Le Pen saavutaks kohtuasjas võidu, mis on keeruline, tuleks tal ikkagi silmitsi seista sellega, et Prantsuse valijad kalduvad üha enam Bardella poole. Bardellal on tugev toetus noorte seas, sest ta näitab ennast nutikalt sotsiaalmeedias, kuid ta on võitnud ka vanemate valijate ja isegi ettevõtjate südamed, kuigi ärimehed on siiani pidanud Rahvuslikku Liitu vasakpoolseks parteiks, kes peab õigeks riigi sekkumist majandusse.

Rahvuslik Liit kinnitab endiselt, et Le Pen on nende peamine valik presidendikandidaadiks, aga Le Peni poliitilised rivaalid on ta juba maha kandud ja asunud otsima võimalusi, kuidas konkureerida Bardellaga.

Bardellat on kritiseeritud, et ta on poliitikas veel uustulnuk, aga viimastes arvamusküsitlustes on Bardella toetus suuremgi kui Le Penil ja küsitluste järgi võidaks ta presidendivalimised, ükskõik, kes koos temaga teise vooru jõuab. Marine Le Peni sõnul võimaldavad Bardella isikuomadused hakkama saada igal ametikohal, kus on vaja sihikindlust, ideaale ja sügavat armastust riigi vastu

Vaatlejad aga märgivad, et Bardella presidendiks saamine võib kaasa tuua tõsised tagajärjed Prantsuse kohtusüsteemile. Koos Le Peniga oli kohtu all kokku 24 Rahvusliku Liidu väljapaistvat liiget. Üks neist on juba hoiatanud, et võib minna nii nagu USA-s, kus president Donald Trump asus karistama neid, kes teda enne tagasivalimist süüdistasid. "Ebaõigluse tunne jääb püsima ja võib lõpuks areneda kättemaksuihaks," ütles kaaskohtualune.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:48

Doktoritöö: elukoht määrab sisserändaja saatust tihti töökohast rohkem

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

09:45

Andri Rohtla: on aeg arutada prokuratuuri edasikaebeõiguse piiramise üle

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

09:29

Niiskem kliima muudab kaskede kasvu ja veekasutust

09:28

Oma kehast antiikskulptuuri vormiv René Kari: oma töödega rõhutan protsessi

09:20

Raadiouudised (13.01.2026 09:00:00)

09:13

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja Terik

09:11

Eesti vibulaskurid naasid Balti sisemeistrivõistlustelt medalitega

08:42

Ekspert: Iraani protestid on suured, aga neil puudub struktuur

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

12.01

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

12.01

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

12.01

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

12.01

Opositsioon materdab hasartmängumaksu apsu eest võimuliitu Uuendatud

12.01

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

12.01

Riik kavatseb leevendada narkokasutajate karistusi Uuendatud

12.01

Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

12.01

Dagens Nyheter soovitab Põhjamaadel kaaluda tuumarelva omandamist

ilmateade

loe: sport

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

09:11

Eesti vibulaskurid naasid Balti sisemeistrivõistlustelt medalitega

08:38

Jõesaare soliidne mäng ei päästnud Bosnat kaotusest

08:05

TÄNA | "Võimla" kaardistab olümpiakoondise hetkeseisu

loe: kultuur

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

12.01

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

loe: eeter

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

09:28

Oma kehast antiikskulptuuri vormiv René Kari: oma töödega rõhutan protsessi

08:37

Eesti võistleb Eurovisiooni esimeses poolfinaalis

12.01

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

Raadiouudised

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

12.01

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

12.01

Valaste joa juurde pannakse lisahoiatussildid

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12.01

Otepää saab uue lasteaia

12.01

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

12.01

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo