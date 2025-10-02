Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti

Hiljuti välismeedias ilmunud arvud selle kohta, kui palju on USA suurendanud Eesti jaoks relvade müügi limiiti, vastavad üldjoontes tõele ning Eesti soovib USA-lt osta lisaks Himarseid, ATACMS-e, aga ka uusi pikamaarakette Prism, ütles ERR-ile kaitseminister Hanno Pevkur.

Ukraina väljaanne Kyiv Post teatas kolmapäeval, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon teavitas USA kongressi, et suurendab Eestiga sõlmitud relvamüügitehingut, mille väärtus kerkib 4,7 miljardi USA dollarini. 2022. aastal sõlmitud lepingu väärtus oli pool miljardit eurot.

Väljaanne märkis, et kokkuleppe järgi ostab Eesti aastate jooksul sadu Himarsi rakette, Himarsi süsteeme müüakse Eestile kuus veel ning mitu korda rohkem müüakse ATACMS-süsteeme.

Pevkur kinnitas, et taoline otsus on kongressis tehtud ning Eesti ostulimiiti suurendatud ning nüüd saab edasi minna järgmisse etappi ehk hakata Pentagoniga kokku leppima täpsetes kogustes ja tarneaegades.

Täpseid koguseid avaldada ei saa, kuid Kyiv Posti avaldatud arvud vastavad suurusjärkudes tõele, lisas Pevkur. Näiteks ostab Eesti praegusele kuuele Himarsi süsteemile lisaks sama palju veel.

"Lisaks Himarsile on meil vaja ka Himarsi laskemoona ja eelkõige meie fookus keskendus võimalikult pika laskeulatusega laskemoonale ja võimalikult suure mõjuga laskejõumoonale ehk ATACMS. Meie huvi kindlasti on vaadata ja ameeriklastega koos rääkida ka nende uuest arendatavast pikamaaraketist nimega Prism. Aga millised täpsed kogused saavad olema, neid me hea meelega välja ei ütle. Aga need limiidid, mis meile eraldati, on tõesti märkimisväärsed," lausus Pevkur.

Eesti ostud on aastate peale ära jaotatud ning jutt käib sadadest miljonitest eurodest, märkis ta.

"Ja kui me võtame kõik oma süsteemid kokku, mis pikamaasüsteeme puudutavad, siis see ületab ka miljardit eurot. Need süsteemid tervikuna on kallid ja ka see laskemoon oma tulejõust ja lennukaugusest tulenevalt on väga kallis. Aga me teame seda, et meil seda pikamaa tulejõudu on vaja ja seetõttu me need plaanid oleme teinud ja raha ka planeerinud," lausus Pevkur.

Uued limiidid küsiti USA-lt teadlikult suuremana, et mitte hakata vajadusel jälle kongressi käest uut luba küsima, lisas ta.

"Me küsisime teadlikult limiite suurematena selleks, et me ei peaks jälle ootama mitu aastat, kui meil selleks peaks vajadus olema. See protsess niigi on kongressis võtnud meil üle kahe aasta," ütles Pevkur.

Kuigi otsus on USA-s tehtud, siis kiiretele kokkulepetele Pentagoniga tõmbas vähemalt ajutise kriipsu USA valitsusasutuste tööseisak, märkis kaitseminister.

"Kui see tööseisak pole lõppenud, on ka väga raske ennustada, kui kiiresti me saame Pentagoniga edasi liikuda täpsemate detailidega. Esialgsed plaanid olid, et pärast kongressi otsust võtab see mõned nädalad. Aga nüüd on natuke teadmatust juures," lausus Pevkur.