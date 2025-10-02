Autode müük kiratses ka septembris

Nii nagu kogu selle aasta jooksul, läks ka septembris uusi sõidukeid kaubaks märksa vähem kui mullu samal kuul. Seis pole parem ka kasutatud autode turul ning asjaolu, et poliitikud tõstatasid automaksu kaotamise küsimuse, pani müüjate hinnangul võimalikud ostjad taas kõhklema.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel müüdi septembris 1179 uut sõiduautot, mida oli 45 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

"Koolikuu ei toonud meile kahjuks uut tulemist. Langus jätkus ja pigem tuleb see langus täna inimeste ebakindlusest. See, mis toimub ümberringi, mis on majanduskeskkond, inimesed ei taha endale väga uusi kohustusi võtta," rääkis Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik ERR-ile.

Olukord pole parem ka kasutatud autode turul. Longo Groupi Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi ütles, et kui suvekuudel läks neil veidi paremini, oli septembris taas üleüldine madalseis.

Augusti lõpus hakkasid koalitsiooniparteid rääkima võimalusest automaks kaotada, kuigi septembri lõpuks jõuti seisukohale, et lähiaastatel selle kaotamiseks riigil raha ei ole. Uukivi tõdes, et kindlasti mõjutas müüki vahepeal taastekkinud ootus, et maks kaotatakse.

"Mõnedki meie kliendid ütlesid, et lükkavad autoostu edasi, kuna lubatakse automaksu kaotamist. Alati on valimiste eel tulemas lubaduste meri, mis pärast valimisi lükatakse ümber," sõnas ta.

Uukkivi märkis, et praegu ostetakse kõige enam autosid, mille hind jääb 10 000 kuni 15 000 euro vahemikku ning ka vanemad autod lähevad täitsa hästi kaubaks. Ostetakse ökonoomsemaid autosid, mille registreerimismaks ja aastamaks on madalamad.

Nõmmiku sõnul tekitas automaksu ümber taaskäivitunud arutelu ebameeldiva olukorra: osa kliente jäi ootama, lootes, et äkki maks tõesti tühistatakse, teised, kes olid aga äsja auto soetanud ja maksu tasunud, olid omakorda pettunud.

Kumbki automüüja tänavuse aasta viimastest kuudest enam suuri muudatusi ei oota ning kuna eelmise aasta samal perioodil algas automaksu ootuses suur ostubuum, ei saa tänavusi müüginumbreid kindlasti mullusega kõrvutada. Siiski loodab Nõmmik viimase kuu põhjal, et olukord on stabiliseerumas.

"Vaatame optimistlikult ja ootame uut aastat, loodame, et see tuleb parem," lausus Nõmmik ja lisas, et kui soetada mõistlike omadustega auto, pole ka aastamaks ja registreerimistasu nii suured ning inimesed hakkavad sellega vaikselt harjuma.

"Eriti kui rääkida automaksust, siis ega tegelikult pole selle vastu kunagi praktiliselt keegi olnud, kui otstarve, kuhu ta läheb, on õige. Inimesed saavad aru, et igal pool üle maailma on see maks olemas. Pigem tekitab segadust registreerimistasu, et mis ja kuidas seda arvutatakse," rääkis Nõmmik.

Ka Uukkivi usub, et inimesed harjuvad ja uuel aastal võiks oodata olukorra paranemist, kuid oktoober, november, detsember ja jaanuar on madalam müügiaeg, millele suuri ootusi panna ei saa.