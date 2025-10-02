X!

Autode müük kiratses ka septembris

Majandus
Kasutatud autode müügiplats.
Kasutatud autode müügiplats. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Nii nagu kogu selle aasta jooksul, läks ka septembris uusi sõidukeid kaubaks märksa vähem kui mullu samal kuul. Seis pole parem ka kasutatud autode turul ning asjaolu, et poliitikud tõstatasid automaksu kaotamise küsimuse, pani müüjate hinnangul võimalikud ostjad taas kõhklema.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel müüdi septembris 1179 uut sõiduautot, mida oli 45 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

"Koolikuu ei toonud meile kahjuks uut tulemist. Langus jätkus ja pigem tuleb see langus täna inimeste ebakindlusest. See, mis toimub ümberringi, mis on majanduskeskkond, inimesed ei taha endale väga uusi kohustusi võtta," rääkis Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik ERR-ile.

Olukord pole parem ka kasutatud autode turul. Longo Groupi Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi ütles, et kui suvekuudel läks neil veidi paremini, oli septembris taas üleüldine madalseis.

Augusti lõpus hakkasid koalitsiooniparteid rääkima võimalusest automaks kaotada, kuigi septembri lõpuks jõuti seisukohale, et lähiaastatel selle kaotamiseks riigil raha ei ole. Uukivi tõdes, et kindlasti mõjutas müüki vahepeal taastekkinud ootus, et maks kaotatakse.

"Mõnedki meie kliendid ütlesid, et lükkavad autoostu edasi, kuna lubatakse automaksu kaotamist. Alati on valimiste eel tulemas lubaduste meri, mis pärast valimisi lükatakse ümber," sõnas ta.

Uukkivi märkis, et praegu ostetakse kõige enam autosid, mille hind jääb 10 000 kuni 15 000 euro vahemikku ning ka vanemad autod lähevad täitsa hästi kaubaks. Ostetakse ökonoomsemaid autosid, mille registreerimismaks ja aastamaks on madalamad.

Nõmmiku sõnul tekitas automaksu ümber taaskäivitunud arutelu ebameeldiva olukorra: osa kliente jäi ootama, lootes, et äkki maks tõesti tühistatakse, teised, kes olid aga äsja auto soetanud ja maksu tasunud, olid omakorda pettunud.

Kumbki automüüja tänavuse aasta viimastest kuudest enam suuri muudatusi ei oota ning kuna eelmise aasta samal perioodil algas automaksu ootuses suur ostubuum, ei saa tänavusi müüginumbreid kindlasti mullusega kõrvutada. Siiski loodab Nõmmik viimase kuu põhjal, et olukord on stabiliseerumas.

"Vaatame optimistlikult ja ootame uut aastat, loodame, et see tuleb parem," lausus Nõmmik ja lisas, et kui soetada mõistlike omadustega auto, pole ka aastamaks ja registreerimistasu nii suured ning inimesed hakkavad sellega vaikselt harjuma.

"Eriti kui rääkida automaksust, siis ega tegelikult pole selle vastu kunagi praktiliselt keegi olnud, kui otstarve, kuhu ta läheb, on õige. Inimesed saavad aru, et igal pool üle maailma on see maks olemas. Pigem tekitab segadust registreerimistasu, et mis ja kuidas seda arvutatakse," rääkis Nõmmik.

Ka Uukkivi usub, et inimesed harjuvad ja uuel aastal võiks oodata olukorra paranemist, kuid oktoober, november, detsember ja jaanuar on madalam müügiaeg, millele suuri ootusi panna ei saa.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:52

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

16:43

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti

16:20

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

16:17

Autode müük kiratses ka septembris

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:55

Manchesteri sünagoogi juures sai rünnakus surma vähemalt kaks inimest Uuendatud

15:52

Põhikoolilõpetajad saavad senisest varem teada, kuhu kooli nad pääsevad

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

15:25

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

15:25

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:37

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

01.10

Sõja 1316. päev: Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

10:33

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

13:07

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

07:08

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

01.10

ERR Ukrainas: amnestia aeg desertööridele sai läbi

01.10

"Pealtnägija": Eesti mees tembeldati Vene luurajaks

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

01.10

Elektrilevi alustab 15 minuti arvestite paigaldamist 4–5 aasta pärast

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:52

Anisimova võitis tasavägise veerandfinaali

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

loe: kultuur

15:11

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

14:19

Marilin Mihkelson: kultuurivaldkonda ei saa enam õhemaks lihvida

13:28

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu

12:32

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

loe: eeter

13:14

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

12:05

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

11:56

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

12:40

Ilusad sügisilmad kestavad

12:25

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

12:20

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

10:45

Eksperdid ei usu plaani hoida vajaduspõhiste toetustega kokku 100 miljonit eurot

09:20

Raadiouudised (02.10.2025 09:00:00)

01.10

Transpordiamet teisaldas täna Koidula piiripunkti parklast kolmteist autot

01.10

Järvamaa haigla on rahaliselt kehvas seisus ning ka tööõhkkond on halb

01.10

Päevakaja (01.10.2025 18:00:00)

01.10

Kultuuriministeeriumi ja HTMi liitmise mõte vääriks kaalumist, leiavad nii praegused kui endised ministrid

01.10

Raadiouudised (01.10.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo