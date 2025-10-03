X!

Itaalia eelarvepuudujääk võib väheneda kolme protsendini SKP-st

Välismaa
Itaalia ärikeskus Milano
Itaalia ärikeskus Milano Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Francesco Enriquez
Välismaa

Itaalia valitsus eeldab, et riigi eelarvepuudujääk võib väheneda sel aastal kolme protsendini SKP-st. Selle käigus võib Itaalia juba sel aastal vältida Euroopa Liidu (EL) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.

Itaalia valitsus eeldas varem, et eelarvepuudujääk ulatub 2025. aastal 3,3 protsendini SKP-st. Maksud laekuvad aga oodatust paremini ning valitsus eeldab, et puudujääk väheneb kolme protsendini SKP-st, vahendas Financial Times

Itaalia maksutulud kasvasid käesoleva aasta esimesel poolel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga viis protsenti. Tänu maksutulude kasvule laekus riigikassasse lisaks 16 miljardit eurot.

Euroopa Komisjon hindab 2026. aasta kevadel, kas Itaalia on jäänud 3-protsendilise eelarvepuudujäägi piiridesse. 

Itaalia majanduskasv on siiski jäänud tagasihoidlikuks, valitsuse prognoosi kohaselt kasvab majandus tänavu vaid 0,5 protsenti. Itaalia eksportijad seisavad silmitsi Trumpi tollipoliitikaga, kuid valitsus loodab, et majandus kasvab järgmisel aastal 0,8 protsenti.

Endise peaministri Mario Draghi majandusnõunik Francesco Giavazzi seostas riigi paranenud eelarveseisu kiire inflatsiooniga. Tema sõnul on inflatsiooni tõttu paljud itaallased saanud palgatõusu, seetõttu maksavad inimesed nüüd ka rohkem makse.

Kõrgema sissetulekuga itaallased kaotasid juurdepääsu vaesemate jaoks mõeldud  toetustele ja hüvitistele, see leevendab survet riigikassale veelgi. "Maksude tõus ei aita majanduskasvule kaasa, seega pole üllatav, et majanduskasv on ainult 0,5 protsenti," ütles Giavazzi. 

Tuleva aasta eelarves peaks Meloni valitsus langetama  keskmise sissetulekuga inimeste maksumäära praeguselt 35 protsendilt 33 protsendile.

"Meie eesmärk on suurendada leibkondade ostujõudu, et suurendada riigisisest tarbimist," ütles Meloni koduparteisse kuuluv parlamendi rahanduskomisjoni esimees Marco Osnato.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:41

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

17:38

Adomavičius astus Leedu kultuuriministri ametist tagasi

17:21

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

16:48

"Klassikatähed" võistlus kogub hoogu: ees ootab virtuoospalade väljakutse

16:37

Itaalia eelarvepuudujääk võib väheneda kolme protsendini SKP-st

16:16

Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

16:09

Sotsid näevad autoomanike liidu sotsiaalmeediapostitusi keelatud annetusena

15:57

Kaitsevägi saab lisaõigusi ohu tõrjumiseks väljapool enda territooriumi

15:56

Õpetaja: tehisaru jääb mõnede matemaatikaülesannetega veel hätta

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

10:13

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

09:35

Varasügine enteroviiruste puhang tuleb villide ja kukkuvate küüntega

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

17:41

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

17:21

Pegula toibus koledast avaseti lõpust ning murdis poolfinaali

16:52

Peerandi Euroliiga reeglimuudatustest: võtab natuke aega, kõik on inimesed

16:16

Bunker ja Ravens heitlevad hooaja esimese karika nimel

loe: kultuur

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

loe: eeter

16:48

"Klassikatähed" võistlus kogub hoogu: ees ootab virtuoospalade väljakutse

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

Raadiouudised

15:35

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

15:35

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

15:25

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

10:20

Toila ja Jõhvi ühinemise vastased kardavad eestluse vähenemist

10:10

USA valitsusasutuste tööseisaku lõpetaks kokkulepe senatis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo