Itaalia eelarvepuudujääk võib väheneda kolme protsendini SKP-st

Itaalia valitsus eeldab, et riigi eelarvepuudujääk võib väheneda sel aastal kolme protsendini SKP-st. Selle käigus võib Itaalia juba sel aastal vältida Euroopa Liidu (EL) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.

Itaalia valitsus eeldas varem, et eelarvepuudujääk ulatub 2025. aastal 3,3 protsendini SKP-st. Maksud laekuvad aga oodatust paremini ning valitsus eeldab, et puudujääk väheneb kolme protsendini SKP-st, vahendas Financial Times.

Itaalia maksutulud kasvasid käesoleva aasta esimesel poolel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga viis protsenti. Tänu maksutulude kasvule laekus riigikassasse lisaks 16 miljardit eurot.

Euroopa Komisjon hindab 2026. aasta kevadel, kas Itaalia on jäänud 3-protsendilise eelarvepuudujäägi piiridesse.

Itaalia majanduskasv on siiski jäänud tagasihoidlikuks, valitsuse prognoosi kohaselt kasvab majandus tänavu vaid 0,5 protsenti. Itaalia eksportijad seisavad silmitsi Trumpi tollipoliitikaga, kuid valitsus loodab, et majandus kasvab järgmisel aastal 0,8 protsenti.

Endise peaministri Mario Draghi majandusnõunik Francesco Giavazzi seostas riigi paranenud eelarveseisu kiire inflatsiooniga. Tema sõnul on inflatsiooni tõttu paljud itaallased saanud palgatõusu, seetõttu maksavad inimesed nüüd ka rohkem makse.

Kõrgema sissetulekuga itaallased kaotasid juurdepääsu vaesemate jaoks mõeldud toetustele ja hüvitistele, see leevendab survet riigikassale veelgi. "Maksude tõus ei aita majanduskasvule kaasa, seega pole üllatav, et majanduskasv on ainult 0,5 protsenti," ütles Giavazzi.

Tuleva aasta eelarves peaks Meloni valitsus langetama keskmise sissetulekuga inimeste maksumäära praeguselt 35 protsendilt 33 protsendile.

"Meie eesmärk on suurendada leibkondade ostujõudu, et suurendada riigisisest tarbimist," ütles Meloni koduparteisse kuuluv parlamendi rahanduskomisjoni esimees Marco Osnato.