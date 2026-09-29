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Prantsusmaa ägab kasvava võlakoorma all

Välismaa
Prantsusmaa peaminister Sébastien Lecornu
Prantsusmaa peaminister Sébastien Lecornu Autor/allikas: SCANPIX/Jeanne Accorsini /SIPA
Välismaa

Prantsusmaa võlakoormus ulatus juuni lõpu seisuga 3,6 triljoni euroni, mis moodustab 119 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). Prantsusmaa võlakoormus läheneb Kreeka ja Itaalia tasemele, samal ajal kui riigi majanduskasv on seiskunud.

Peaminister Sébastien Lecornu kavatseb esitada 2027. aasta riigieelarve, mis näeb ette 54 miljardi euro suurust kokkuhoidu. Valitsuse eesmärk on vähendada eelarvepuudujääk 2027. aastal viie protsendini SKP-st.

Pole siiski selge, kas Lecornu vähemusvalitsus suudab oma kärpeplaanidele piisavalt toetust leida.

Prantsusmaa ei suuda tõenäoliselt täita ka tänavust eesmärki vähendada eelarvepuudujääk viie protsendini SKP-st, sest majanduskasv on nõrk ning Lähis-Ida sõjaga seotud energiahindade tõus suurendab survet riigi rahandusele.

2027. aasta eelarve on viimane, mida valitsus arutab enne järgmise aasta presidendivalimisi. Vasakpoolne opositsioon on juba kritiseerinud valitsuse kärpeplaane, samal ajal kui parempopulistid pole oma eelarvepoliitiliste plaanide suhtes veel selget seisukohta kujundanud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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