X!

Merkeli väitel põhjustas Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungi Ukrainale

Välismaa
{{1759736460000 | amCalendar}}
Kaja Kallas kohtus Angela Merkeliga.
Kaja Kallas kohtus Angela Merkeliga. Autor/allikas: Stenbocki maja
Välismaa

Saksamaa endine kantsler Angela Merkel ütles, et Venemaa täiemahulise agessioonisõja eest Ukrainas vastutavad Poola ja Balti riigid, kirjutas Briti konservatiivne tabloid Daily Mail.

Merkel süüdistas Poolat ja Balti riike Venemaa ja Euroopa Liidu vaheliste diplomaatiliste suhete katkestamises, mis tema sõnul viis sissetungini vaid paar kuud hiljem.

Merkel rääkis intervjuus Ungari väljaandele Partizan Saksamaa ja Prantsusmaa vahendusel aastatel 2014-2015 sõlmitud Minski lepetest, mis oleks pidanud tooma rahu Venemaa toetatud separatistide lahingutegevusse Ida-Ukrainas, kuid sisuliselt seda ei saavutanud, kuna Moskva ei soovinud nendest kinni pidada, märkis Daily Mail.

Ehkki üldise arusaama kohaselt ei toonud ei 2014. aasta septembris allkirjastatud esimene Minski lepe, ega ka 2015. aasta jaanuaris sõlmitud teine Minski lepe Donbassi rahu, kuna Venemaa seda ei soovinud, rääkis Merkel, et tunnetas alles 2021. aastal, et Putin ei võta Minski kokkuleppeid enam tõsiselt.

"Seepärast tahtsin ma uut formaati, kus saaksime Putiniga otse Euroopa Liiduna rääkida. Mõned inimesed seda aga ei toetanud. Need olid peamiselt Balti riigid, aga ka Poola oli selle vastu," ütles Saksa ekskantsler. Ta lisas, et need neli riiki kartsid, et Euroopal ei ole Venemaa suhtes ühist poliitikat.

"Igal juhul see ei kandnud vilja. Siis lahkusin ametist ja siis algas Putini agressioon," tõdes ta.

Merkel viitas ilmselt 2021. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogule, kus peamiselt Eesti peaministri Kaja Kallase algatusel lükati tagasi Merkeli ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni idee korraldada Putiniga tippkohtumine.

Saksa kristlike demokraatide tollane liider Angela Merkel oli Saksamaa kantsler 22. novembrist 2005 kuni 8. detsembrini 2021.

Mihkelson: selliseid seisukohti leiab siiani Saksamaa juhtkonnas

Merkeli esinemist kommenteerinud riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) kirjutas sotsiaalmeedias, et sarnaseid seisukohti võib Saksamaa poliitilises juhtkonnas tänaseni leida.

"Hiljuti oli mul võimalus suhelda ühe Angela Merkeli võitluskaaslasega Saksamaa poliitikas, kes on tänagi juhtival positsioonil. Ta üllatas mind arvamusega, et kui Balti riigid poleks 2021. aasta suvel takistanud Merkelil Putiniga kohtumast, poleks me täna seal, kus me hetkel Ukrainas oleme. Ehk siis sama liin, mida nüüd Merkel ise avalikult räägib," kirjutas Mihkelson.

"Kahjuks näitab Merkeli hoiak seda, kui kaugel me olime ja kohati oleme veel tänagi mõne oma olulisema liitlasega arusaamises, mis on tegelikult Venemaa agressiivsuse ja impeeriumisõdade põhjus," lisas ta.

"Kui üldse oli kellegi ja millegi võimuses Putinit peatada, siis võis see juhtuda 2008. aasta NATO tippkohtumisel Bukarestis. Kahjuks oli just Merkel see, kes blokeeris NATO liikmelisuse tegevuskava andmise Ukrainale ja Gruusiale. Venemaa võttis seda kui rohelist tuld oma agressioonisõdade alustamiseks esmalt Gruusia ja seejärel Ukraina vastu," jätkas Mihkelson.

"Nord Streami torupoliitikast ja Venemaa sõjamasina toitmisest ei maksa rääkidagi," lisas ta.

Samas kutsus Mihkelson hoidma lääneriikide ühtsust vastasseisus agressiivse Venemaaga: "Meil tuleb muidugi silmas pidada, et Venemaa ainult ootabki, et me liitlastega omavahel tülli pööraksime. Võtame seda, kui hoiatust ja liigume liitlasi kaasates edasi Ukrainat võidule aidates."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Daily Mail

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

11:02

Merkeli väitel põhjustas Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungi Ukrainale Uuendatud

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:31

Ministeerium lubaks politseil viibimiskeeldu kohaldada ka väiksema ohuga

10:27

Oleg Ossinovski eelarvedefitsiidist: riik kustutab tulekahju bensiiniga

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:55

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

09:49

Otse kell 11.30: kui suur on Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamise risk?

09:47

Leedu hakkab uuest aastast nõudma teenindajatelt leedu keele oskust

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.10

Sõja 1320. päev: Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

08:33

Ukraina õhurünnak jättis Belgorodis elektrita 40 000 inimest Uuendatud

05.10

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

05.10

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

05.10

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva

05.10

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

05.10

Neeme Väli: kui Ukraina saab Tomahawki raketid, aitab see nende võidule kaasa

05.10

Trump andis loa 300 rahvuskaardi sõduri saatmiseks Chicagosse

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

loe: kultuur

09:11

Sinijärve raamatusoovitused: Raivo Mänd pakub rahumeelset vaadet inimese olemusse

09:06

Galerii: Tartus toimus teine Tartu illustratsioonifestival TIF

08:59

Keeleminutid. Kas tehisarul on liiga hea mälu?

08:58

Keelesäuts. Oodata on ulailma

loe: eeter

09:24

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

08:37

Vaata uuesti: Isabella Runge esituses kõlas "Guisganderie"

08:37

Vaata uuesti: Harald Trassi esituses kõlas Alberto Ginastera kitarrisonaat

08:37

Vaata uuesti: Havryil Sydoryki esituses kõlas Prokofjevi Skertso op. 12

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (06.10.2025 09:00:00)

05.10

Päevakaja (05.10.2025 18:00:00)

05.10

Saaremaal kandideerivad esinumbritena uued näod

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo