Kallas ja Merkel tunnevad muret põgenike pärast Euroopas

Kallas kinnitas kohtumisejärgsel pressikonverentsil, et Valgevene ja Leedu piiril ei ole põgenikekriis, vaid tegu on hübriidrünnakuga Euroopa Liidu vastu. "Inimesi kasutatakse relvana Euroopa Liidu vastu," sõnas Kallas.

Ka Merkel leidis, et olukord Leedus rõhub kogu Baltimaade piirkonda. "Näitame Leedule oma solidaarsust ja soovime aidata, kuidas saame," rääkis ta. Merkel lisas, et tegu on rünnakuga kogu Euroopa Liidu vastu.

Kallas rõhutas, et Valgevene vastu kehtestatud sanktsioonid toimivad. Ta ootab, et Euroopa Liidu riigid tunnistaks piiril toimuvat kui hübriidrünnakut Valgevene poolt, kus inimesi kasutatakse relvana liidu vastu.

Ta kutsus nii Euroopa riike kui ka USA-d sanktsioonidest kinni hoidma ning neid mitte lõpetama.

Kallas lisas, et on levinud kuuldused, kus Valgevene soovib avada lennuliine Pakistanist, mis tähendaksid tõenäoliselt uut põgenikesurvet Euroopa Liidule. Kallase hinnangul tuleb seetõttu asuda pidama läbirääkimisi just nende riikidega, kust põgenikud Euroopa poole teele asuvad.

Afganistanis ei tohi naiste vabadused sattuda löögi alla

Kõnelustes naaberriikidega näevad nii Merkel kui Kallas võimalust ka Afganistanis toimuva lahendamisel.

Kallase sõnul tuleb Euroopa Liidul teha koostööd Afganistani naaberriikidega, kes on kultuuriliselt sarnased ja geograafiliselt lähedal. Tuleb pakkuda tuge neile riikidele, et nad saaksid aidata Afganistani põgenikke.

"Teame, et olukord on väga keeruline," kommenteeris Merkel. "Saksamaa soovib väga paljudele inimestele abi osutada, kes on meid aidanud. Sama kehtib ka Eesti puhul, kuid mõnevõrra väiksemas mahus."

Kallas lisas, et julgeolekuolukord ümberringi on heitlik. "Afganistanis on olukord murettekitav, kõige olulisem siht on lõpetada vägivald," sõnas Kallas. "Naiste ja laste vabadused ei tohi sattuda löögi alla. Nii riikidel kui meedial on oluline roll surve avaldamisel."

Ka Merkel kinnitas, et Afganistanis on inimõigustega seonduv Euroopa ühine mure. "Soovime lähiriikidega läbi rääkida, kuidas seal kiiret abi pakkuda," rääkis Merkel, kellel sõnul on naiste ja noorte tüdrukute õiguste kaitsmine hetkel raskendatud.

Merkel ütles, et Afganistanis on seni püütud leida jätkusuutlikku süsteemi poliitilisel tasandil - et oleks rohkem vabadusi ja arenguvõimalusi. "Peame paraku tunnistama, et eesmärgid ei saanud täidetud ja nüüd peame mõtlema, millised õppetunnid võtame kaasa tulevikku."