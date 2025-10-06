X!

Teisipäeval on oodata sooja sügisilma

ilm
Kroonuaia tänav Tartus
Kroonuaia tänav Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Teisipäeval liigub Läänemerel olev madalrõhkkond kagusse ja täitub, seejärel kujuneb Baltimaade kohale nõrk rõhuväli, mille all on tuul rahulik, kuid mõnele poole jagub vihmapilvi, öösel ja hommikul on ka udu. Õhumass püsib meie kohal võrdlemisi soe: öökülmaohtu pole ja päevamaksimumid tõusevad julgelt üle 10 kraadi.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma, mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 4 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma, mõnel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Päeva peale jääb pilvi hõredamaks ja udu hajub. Kohati on vihmahooge. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel õhtul 3-9 m/s. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Kolmapäeva öösel ja hommikupoolikul on üksikuid sajuhooge pealmiselt Lääne-Eestis, mõnel pool on udu, keskpäeval jõuab saartele tihedam sajuala ja levib aeglaselt mandrile. Öösel on sooja 2 kuni 8, rannikul kuni 13 kraadi, päeval 11 kuni 15 kraadi.

Neljapäeva öösel liiguvad vihmapilved edasi ida suunas, päeval lääne poolt alates pilvkate hõreneb ja sadu harveneb. Öösel on sooja 5 kuni 12, rannikul kuni 14 kraadi, päeval 10 kuni 16 kraadi. Läänest itta levivate vihmapilvede seltsis mööduvad ka reede ja laupäev, õhu jahenemine saab alguse reede päeval.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

