Ukraina ja Leedu riigijuhid arutasid ühist relvatootmist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus esmaspäeval Leedu peaministri Inga Ruginienėga, et arutada ühist relvatootmist, investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse ja Ukraina õhutõrje tugevdamist enne talve, teatas uudistekanal Ukrinform.

"Pidasin kohtumise Leedu peaministri Inga Ruginienega. See oli peaministri esimene välisvisiit ja on väga tähenduslik, et see toimus just Ukrainasse. Tõeline toetuse märk. Arutasime kõike, mis on praegu kriitiliselt oluline ehk jätkuv kaitseabi, ühine relvatootmine ja investeeringud Ukraina kaitsetööstusesse," ütles Zelenski.

President märkis, et oluline aruteluteema oli ka energiajulgeolek.

"Talv on ees ja Venemaa jätkab oma õhuterrori ja löökide intensiivistamist meie linnade vastu. Seega jääb meie õhutõrje tugevdamine peamiseks prioriteediks," rääkis riigipea.

Zelenski lisas, et pooled arutasid ka Leedu osalemist Ukraina ülesehituses ning abi varjendite ehitamisel koolidesse ja lasteaedadesse.

"Oluline on Leedu valmisolek panustada Ukraina esmavajaduste mehhanismi PURL ja liituda Euroopa finantsmehhanismiga SAFE. Hindame seda ja oleme tänulikud Leedu igakülgse toetuse eest Ukrainale: sõjalise abi, kaasjuhtimise eest demineerimiskoalitsioonis, aktiivse osalemise eest droonide, õhutõrje, elektroonilise sõjapidamise, suurtükiväe ja IT-koalitsioonides. Kõik see tugevdab oluliselt meie inimesi nende kaitses," rõhutas Zelenski.

Presidendikantselei teatas, et liidrid keskendusid ka diplomaatilistele jõupingutustele tõelise rahu saavutamiseks ja algatustele Venemaa poolt röövitud Ukraina laste tagasitoomiseks.