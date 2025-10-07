Tartu Kastani tänav läbib paari aastaga uuenduskuuri

Tartu Kastani tänav saab paari aasta pärast uue ilme. Nagu ka teiste Tartu linnas uuenduse läbivate tänavate puhul saab ka Kastani tänav eraldi koridori jalakäjatele ning jalgratturitele, autojuhtidele kehtestatakse kohati aga praegusest madalam piirkiirus ja väheneb parkimiskohtade arv.

Mööda Tartus asuvat Kastani tänavat saab praegu jalutada näiteks Aparaaditehasesse ning tänav ühendab Karlova linnaosa Riia tänavaga. Ühtlasi kuulub Kastani tänav ka Tartu rattateede põhivõrku.

Kastani tänava uue lahenduse projekteerimine on lõpusirgel. Linnaarhitekti Jiri Tintera sõnul säilib Kastani tänaval tulevikus ühesuunaline liiklus, laiemaks muutuvad kõnniteed aga jalakäijatele. Ka jalgrattad ja tõukerattad saavad eraldi ühesuunalise liikumiskoridori. Suuremas osas säilib tänaval ka peale uuendusi piirkiirus 30 km/h, Aparaaditehase ees vähendatakse piirkiirust aga 20 kilomeetrini tunnis.

"Aparaaditehase ees tekib selline väike linnaväljak, siin on sõitmise kiirus veel alandatud. Ja kõik need kõnniteed tulevad siin veel laiemad. Meie jaoks on Aparaaditehas oluline asutus Kastani tänaval ja me tahame linnaruumiga ka tema tegevust kuidagi toetada," rääkis Tintera.

Nii luuakse ka eraldi peatumiskohad Aparaaditehase ette kaubaautodele ja toidukulleritele. Muudele masinatele jääb parkimiskohti tänaval aga vähemaks, ütles Tintera.

"Hetkel Kastani tänaval suuresti parkimiskohad ju markeeritud ei ole, pargitakse sõiduteel. Me korrastame seda olukorda, et tekitame päris parkimistaskud," lisas linnaarhitekt.

Kastani tänav Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et Kastani tänava uuendamise eemärk on luua ka loogiline jalgrattaga liikumise tee Annelinna ja Riia tänava vahel.

"Kui mööda Kastani tänavat minna, läheb ta üle Õnne tänavale, kui teisele poole Võru tänavat minna, ja sealt edasi siis juba Sõpruse sillale," sekgutas Tamm.

Kastani tänava rekonstrueerimine läheb maksma ligikaudu 1,5 miljonit eurot, lisas Tamm.

"70 protsenti abikõlblikest kuludest tuleb välisrahastusena, 30 protsenti aga linna eelarvest. Töid, mis ei ole abikõlblikud, rahastab linn täielikult," märkis abilinnapea.

Uuenduste käigus säilib tänavale iseloomulik kastaniallee. Mõned puud tuleb siiski asendada, sest need on haiged. Kastani tänava rekonstrueerimine algab 2027. aastal ja kestab umbes aasta.