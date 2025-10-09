X!

Sõja 1324. päev: Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast

Rostovi oblasti naftahoidla
Rostovi oblasti naftahoidla Autor/allikas: Telegram/Ukraina_context
Ukraina droonid ründasid ööl vastu neljapäeva Volgogradi oblastis asuvat Lukoili gaasitöötlemistehast. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et rünnaku tagajärjel puhkes tehase territooriumil tulekahju.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 9. oktoobril kell 20.15:

- Meedia: droonid ründasid Rostovi oblasti naftahoidlat;

- Zelenski: Ukraina rünnakud võivad olla vähendanud Venemaa bensiinivarusid kuni viiendiku võrra;

- Ukraina evakueerib Kramatorski rindelinna ümbrusest lapsed;

- Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast;

- Trump tegi uue avalduse Venemaa ja Ukraina sõja lahendamise kohta.

Meedia: droonid ründasid Rostovi oblasti naftahoidlat

Neljapäeval ründasid droonid Venemaa Rostovi oblasti Matvejev-Kurgani külas asuvat naftahoidlat, teatas Astra Telegrami kanal, viidates kohalikele meediaväljaannetele ja pealtnägijatele.

Veebis levivad videod näitavad droone tabamas Neklinovski rajoonis asuvat naftahoidlat.

Matvejev-Kurgani naftahoidla varustab kütusega erinevaid organisatsioone erinevatas sektoris ning haldab ka oma jaotustanklate võrku.

Rostovi kuberner Juri Sljusar teatas, et Matvejev-Kurgani rajoonis tulistasid õhutõrjesüsteemid alla kolm drooni. Rünnak kahjustas väidetavalt lähedal asuvate majade aknaid, fassaade ja katuseid ning viit sõidukit.

Sljusar sõnul ei ole praeguseks ühtegi inimohvrit kinnitatud.

Ukraina ei ole intsidendi kohta kommentaari andnud.

Rostovi oblast on Lõuna-Venemaal asuv piirkond, mis piirneb Ida-Ukrainaga. Piirkonna mõned osad asuvad vähem kui 100 kilomeetri kaugusel sõja rindest.

Piirkonnast on saanud Vene operatsioonide jaoks võtmetähtsusega logistikakeskus, kus asuvad varustusteed, sõjaväebaasid ja kütusetaristu.

Rostovi oblast on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal olnud korduvalt droonirünnakute sihtmärk.

Zelenski: Ukraina rünnakud on vähendanud Venemaa bensiinivarusid kuni viiendiku võrra

Ukraina rünnakud Venemaa energiatööstuse objektide pihta võivad olla vähendanud riigi bensiinivarusid kuni viiendiku võrra, märkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Viimastel kuudel on mõlemad sõdivad pooled suurendanud rünnakuid teineteise energiataristu vastu.

Kuna diplomaatilised jõupingutused sõja lõpetamiseks on suuresti ummikusse jooksnud ja rindejoonel vähe muutusi toimunud, on Vene väed keskendunud Ukraina gaasitootmise kahjustamisele, samal ajal kui Ukraina ründab Venemaa naftatöötlemisvõimsust.

Reutersi augusti arvutuste kohaselt olid Ukraina rünnakud vähendanud Venemaa naftatöötlemist teatud päevadel peaaegu viiendiku võrra. Zelenski sõnad viitasid sellele, et selline nappus kestab nüüd pidevalt.

"See vajab endiselt kontrollimist, kuid me usume, et nad on kaotanud kuni 20 protsenti oma bensiinivarudest – otseselt meie rünnakute tagajärjel," ütles Zelenski neljapäeval ajakirjanikele. Ta lisas, et hinnangud mõju kohta on erinevad ning jäävad vahemikku 13–20 protsenti.

Üks viimastest rünnakutest tabas Kiriši naftatöötlemistehast, mis on üks Venemaa suurimaid. Rünnaku tagajärjel peatus tehases suur toornafta töötlemise üksus, teatasid sel nädalal kaks tööstusallikat.

Kreml on teatanud, et Venemaa siseturul on kütus täielikult saadaval. Zelenski sõnul põhinevad hinnangud andmetel, kuid ta ei täpsustanud oma allikaid. Venemaa valitsus pidi neljapäeval arutama siseturukütuse varusid.

Zelenski sõnul on Ukraina väed viimastel rünnakutel kasutanud kodumaal toodetud Neptune'i ja Flamingo rakette.

Ukraina president märkis, et Vene väed on viimase kuu jooksul rünnanud 1550 energiaga seotud sihtmärki Ukraina Tšernihivi, Sumõ ja Poltava oblastites, kuid saavutanud vaid 160 tabamust.

Vene väed on alates suvest püüdnud rindel edasi liikuda, kuid Zelenski sõnul on Ukraina väed pealetungi murdnud.

Kreml üritab tema sõnul "kiirelt" vallutada strateegilist idapoolset linna Pokrovskit, märkis Zelenski, lisades, et Moskval ei õnnestunud veenda USA president Donald Trumpi, et nad suudavad vallutada kogu ida-Donbassi piirkonna.

Trump, kes plaanis sõjas kiirelt rahuleppe saavutada, on viimastel nädalatel näidanud frustratsiooni Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes ning tugevamat toetust Kiievi sõjapüüdlustele Moskva vastu.

"Me usume, et täna ei oma USA ja Venemaa sõja osas ühist perspektiivi," lausus Zelenski. "Ja USA mõistab, et Venemaa valetab."

Zelenski sõnul külastavad tema personalijuht ja Ukraina peaminister järgmise nädala alguses Washingtoni, et arutada õhutõrjet, energiat ja Venemaa sanktsioone.

Wall Street Journal ja Reuters teatasid eelmisel nädalal, et USA annab Ukrainale luureinfot Venemaa energiarajatiste kohta. Kreml teatas eelmisel nädalal, et Washington ja NATO juba varustavad Ukrainat luureandmetega energiataristu ründamiseks.

Ukraina evakueerib Kramatorski rindelinna ümbrusest lapsed

Ukraina teatas neljapäeval lastega perede evakueerimisest rindelinna Kramatorski lähedal asuvatest väikelinnadest ja küladest, kuna Vene droonirünnakud on piirkonnas sagenenud.

"Tulevalt julgeolekuolukorra halvenemisest Kramatorski linna teatud piirkondades, on välja kuulutatud lastega perede kohustuslik evakuatsioon," teatas linnavolikogu sotsiaalmeedias.

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast

Ukraina droonid ründasid ööl vastu neljapäeva Volgogradi oblastis asuvat  Lukoili gaasitöötlemistehast. Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et rünnaku tagajärjel puhkes tehase territooriumil tulekahju. 

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov kinnitas rünnaku toimumist ja seletas, et tulekahju puhkes allakukkunud droonirusude tõttu. 

USA kosmoseagentuuri NASA tulekahjude teabesüsteemi (FIRMS) satelliidipildid kinnitavad tehases puhkenud tulekahjusid.

Väljaanne Ukrainska Pravda kirjutab, et Lukoil-Korobkovski tehas on Lõuna föderaalringkonna suurim maagaasitöötlemistehas. Märkimisväärne osa tehase toodangust läheb ekspordiks. 

Tehas alustas tegevust 1966. aastal ja mängib piirkonna energiataristus olulist rolli. Selle tootmisvõimsus on ligi 450 miljonit kuupmeetrit gaasi aastas. 

Ukraina ründas ööl vastu neljapäeva veel ka Volgogradi oblastis asuvat dispetšerpunkti, mis teenindab naftat ja naftasaadusi vedavaid torujuhtmeid, vahendas The Kyiv Independent. 

Ukraina sõjaväelane seab drooni valmis, et see teele saata Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Press service of the 65th Mechanized Brigade / HANDOUT

Trump tegi uue avalduse Venemaa ja Ukraina sõja lahendamise kohta

"Oleme lahendanud seitse sõda. Oleme lähedal kaheksandale lahendusele. Ma arvan, et me lahendame olukorra Venemaaga," ütles USA president Donald Trump.

Trump nimetas sõda taas kohutavaks ja tõi välja, et tema andmetel sai viimase nädala jooksul Venemaa sõjas Ukraina vastu surma 7000 inimest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis enne seda Ukraina kaitsejõudude vastupealetungioperatsiooni hetkeseisust Dobropillja suunal, kus Vene sissetungijad kannavad suuri kaotusi.

Riigipea võttis teemal sõna oma igaõhtuses pöördumises ukrainlaste poole.

Zelenski rääkis Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski ligi tund aega kestnud ettekandest olukorra kohta kõikidel rindejoontel ning Ukraina brigaadide väljaõppest ja varustamisest.

"Eriline tähelepanu on praegu muidugi suunatud Dobropillja operatsioonile ehk vastupealetungioperatsioonile. Selle algusest tänaseni on venelaste kaotused juba enam kui 12 000, millest 7200 on niiöelda tagasivõtmatud. Seda ainult seal ehk ainult Pokrovski ja Dobropillja piirkondades ja täpselt alates 21. augustist," rääkis Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 119 390 (võrdlus eelmise päevaga 1020);

- tankid 11241 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 325 (+1);

- suurtükisüsteemid 33 534 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1517 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1225 (+0);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 68 293 (+328);

- tiibraketid 3841 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 63 705 (+75);

- eritehnika 3973 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent

