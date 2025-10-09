X!

Norra pakub elanikele kaitset kõrgete elektrihindade eest

Pistikupesad.
Pistikupesad. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Üle 700 000 norralase on liitunud uue valitsuse programmiga, mis hüvitab tarbijale elektrihinna, mis ületab 34 eurot megavatt-tunni eest. Programm kannab nime "Norgespris" (Norra hind) ning kriitikute sõnul võib see riigile väga kulukaks kujuneda.

Norra on juba mõnda aega kompenseerinud elektrihindu koduomanikele, kui hind ületab 700 Norra krooni (ligi 60 eurot) megavatt-tunni eest.

Nüüd laiendas Tööpartei juhitud valitsus seda meedet – mis käivitati pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kui elektrihinnad kogu Euroopas hüppeliselt tõusid – uue Norgespris programmiga, mis kehtib ka suvemajade omanikele. Varasem toetus kehtis vaid alalistele elukohtadele ning jätkub neile, kes ei vali uut programmi.

Uue programmiga liitujad saavad automaatselt hüvitist, kui elektrihind ületab 400 Norra krooni (34 eurot) megavatt-tunni kohta, samuti kompenseeritakse 25-protsendine käibemaks. See tähendab, et kogu elektrihinna osa, mis määra ületab, hüvitatakse nii kodude kui ka suvilate omanikel.

Toetuse ülempiir on 5000 NOK (umbes 430 eurot) kuus koduomanikele ja 1000 NOK (ligi 85 eurot) kuus suvilate omanikele.

Fikseeritud meetme hind — 400 Norra krooni pluss sellele lisanduv 100-kroonine maks — kehtib aga kogu aasta vältel.

Elektri edastamise kulu üle Norra elektrivõrgu ning sellega seotud maksud ja tasud ei kuulu toetusprogrammi alla ning sõltuvad endiselt tarbitud elektrienergia kogusest.

Analüütikud hoiatasid, et programm võib osutuda riigile väga kulukaks — kuni 10 miljardi Norra krooni (ligikaudu 0,9 miljardi eurot) aastas. Energeetikaminister Terje Aasland ei ole veel avalikustanud valitsuse täpset eelarvet programmi jaoks, kuna riigieelarve esitatakse parlamendile alles selle kuu lõpus.

Siiski on valitsus oma 2025. aasta lisaeelarves eraldanud juba ligi 1,3 miljardit Norra krooni (110,5 miljonit eurot) üksnes käesoleva aasta viimaseks kolmeks kuuks.

Lõplik kulu sõltub sellest, kui palju norrakaid programmiga tegelikult liitub, seega on arvud endiselt selgumisel. Arvestades programmi populaarsust juba Lõuna-Norras, kus 1. oktoobriks oli liitunud üle 700 000 kodu, võib kulu märkimisväärselt kasvada.

Elektriekspert Tor Reier Lilleholt ettevõttest Volue Insight ütles uudisteagentuurile NTB, et kulu võib ületada 11 miljardit Norra krooni (935 miljonit eurot), kui ka pool Kesk-Norra kodudest programmiga liitub.

"Norgespris on (hiljutise valimiskampaania kontekstis) geniaalne poliitika hääli saada ja ka elektritarbijatele on see ka väga hea," ütles Lilleholt uudisteagentuurile NTB. Samas väljendas ta muret programmi mõju pärast elektrisüsteemile laiemalt, kuna see kutsub tarbijaid kasutama rohkem elektrit. Sellisel juhul ei teki enam samu stiimuleid tarbimist vähendada, mis võib omakorda tõsta elektrihindu naaberriigis Rootsis, mis kuulub samasse turupiirkonda.

Mõned Rootsi ametnikud on juba Norra valitsust sellise toetusmeetme pakkumise pärast kritiseerinud, kartes, et see suurendab kulusid naaberriikides.

Lilleholt märkis ka, et madalamad elektriarved võivad vähendada puukütteahjude ja kaminatega kütmise kasutamist talvel. "See võib kahjustada küttepuude müüjaid," ütles ta.

Energeetikaminister Aasland kaitses programmi, märkides, et see toob turule "solidaarsust" pärast viimaste aastate kõrgeid ja tugevalt kõikunud elektrihindu.

Aasland rõhutas ka, et norralased säästavad endiselt raha, vähendades elektritarbimist. "Ma arvan, et Norra inimesed on elektritarbimise ja oma rahakoti osas üsna mõistlikud." Küsimusele, kas ta on ise Norgesprisi programmiga liitunud, vastas Aasland uudisteagentuurile NTB, et on. Ta elab Skienis, kus elektrihinnad on olnud riigis kõrgeimad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: newsinenglish.no

