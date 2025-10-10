Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Suure tõenäosusega säilib tasuta ühistransport Tallinnas ka pärast valimisi, sest seda pooldavad nii Keskerakond, sotsid kui Eesti 200. Tööealistelt küsiks edaspidi piletiraha Reformierakond ja Parempoolsed.

Keskerakonna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart ütles otse, et tasuta ühistransport oli aastaid tagasi keskerakonna projekt ja see jääb.

"Kui me tuleme võimule, siis me kindlasti sellega jätkame. Me näeme, et meie konkurentidel on teised plaanid, aga selle kontseptsiooni muutmine ei ole mõeldav," rääkis Kõlvart ERR-ile.

Konkurentidest ei pea tasuta ühistranspordiga jätkamist riigi ühes jõukamas omavalitsuses mõistlikuks näiteks Reformierakond ja erakond Parempoolsed.

Neist esimese linnapeakandidaat Maris Lauri ütles, et tasuta võiksid sõita lapsed, puudega inimesed ja pensionärid, kuid tööealistel inimestel oleks jõukohane pileti eest ka maksta.

"Kui ülejäänud inimesed natuke maksavad, siis tõsi - sellega ei kata kõiki kulusid ära, aga natuke aitab ikka. Ja inimene suhtub ka natuke vastutustundlikumalt teenusesse, mida ta kasutab," selgitas Lauri.

Erakonna Parempoolsed linnapeakandidaat Lavly Perling toetab samuti tasuta transpordi võimaldamist teatud gruppidele, kuid lisab, et ühistransport Tallinnas peab olema mugav ja kiire ja see peab arenema.

"Sellest eesmärgist tulenevalt meie ei näe, et selline tasuta transport saab jätkuda," ütles Perling. "Seal on ikkagi mõistlik inimeste omaosalus paratamatu. Ja mis see tähendab? See tähendab, et ühistransporti saab arendada edasi."

Raha nii rööbastranspordi arendamiseks kui suuremate transpordiprojektide jaoks võtaksid Parempoolsed munitsipaalkorterite erastamisest ja ka Tallinna Linnatranspordi erastamisest.

Praegune sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski ütles, et mida rohkem on kasvavas linnas ühistranspordi kasutajaid, seda parem.

Et ühistransport on tasuta, on üks lisaargument selle liikumisviisi kasuks otsustamisel, rääkis Ossinovski ERR-ile. "Tegemist on siiski ka linnapoolse selge signaaliga, et ühistransport on eelistatuim liikumisviis Tallinna linnas," lisas ta.

Ossinovski tõdes, et kui praegu on liinivõrgu ülalpidamiskulud umbes 120 miljonit aastas, siis täiendav piletitulu kataks sellest vaid kuni 10 protsenti. "Kindlasti see ei ole summa, mis kuidagi ühtepidi takistaks ühistranspordi arengut, ühistransporti investeerimist," ütles ta.

Aleksei Jašin, kes on erakonna Eesti 200 linnapeakandidaat, ütles, et tasuta ühistransport pärast valimis peab jääma. "Kuid me saame väga hästi aru, et hõredamad bussiliinid, vähem ekspressliine ja aeglasem rööbastransport tuleb sellest, et tegu on tasuta teenusega," lisas ta.

Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) linnapeakandidaate ei õnnestunud ERR-il neljapäeval selles küsimuses tabada. Valimisprogrammides need erakonnad tasuta ühistranspordist loobumist ei luba.