X!

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Eesti
Bussid Pirita teel.
Bussid Pirita teel. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Suure tõenäosusega säilib tasuta ühistransport Tallinnas ka pärast valimisi, sest seda pooldavad nii Keskerakond, sotsid kui Eesti 200. Tööealistelt küsiks edaspidi piletiraha Reformierakond ja Parempoolsed.

Keskerakonna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart ütles otse, et tasuta ühistransport oli aastaid tagasi keskerakonna projekt ja see jääb.

"Kui me tuleme võimule, siis me kindlasti sellega jätkame. Me näeme, et meie konkurentidel on teised plaanid, aga selle kontseptsiooni muutmine ei ole mõeldav," rääkis Kõlvart ERR-ile.

Konkurentidest ei pea tasuta ühistranspordiga jätkamist riigi ühes jõukamas omavalitsuses mõistlikuks näiteks Reformierakond ja erakond Parempoolsed.

Neist esimese linnapeakandidaat Maris Lauri ütles, et tasuta võiksid sõita lapsed, puudega inimesed ja pensionärid, kuid tööealistel inimestel oleks jõukohane pileti eest ka maksta.

"Kui ülejäänud inimesed natuke maksavad, siis tõsi - sellega ei kata kõiki kulusid ära, aga natuke aitab ikka. Ja inimene suhtub ka natuke vastutustundlikumalt teenusesse, mida ta kasutab," selgitas Lauri.

Erakonna Parempoolsed linnapeakandidaat Lavly Perling toetab samuti tasuta transpordi võimaldamist teatud gruppidele, kuid lisab, et ühistransport Tallinnas peab olema mugav ja kiire ja see peab arenema.

"Sellest eesmärgist tulenevalt meie ei näe, et selline tasuta transport saab jätkuda," ütles Perling. "Seal on ikkagi mõistlik inimeste omaosalus paratamatu. Ja mis see tähendab? See tähendab, et ühistransporti saab arendada edasi."

Raha nii rööbastranspordi arendamiseks kui suuremate transpordiprojektide jaoks võtaksid Parempoolsed munitsipaalkorterite erastamisest ja ka Tallinna Linnatranspordi erastamisest.

Praegune  sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski ütles, et mida rohkem on kasvavas linnas ühistranspordi kasutajaid, seda parem.

Et ühistransport on tasuta, on üks lisaargument selle liikumisviisi kasuks otsustamisel, rääkis Ossinovski ERR-ile. "Tegemist on siiski ka linnapoolse selge signaaliga, et ühistransport on eelistatuim liikumisviis Tallinna linnas," lisas ta.

Ossinovski tõdes, et kui praegu on liinivõrgu ülalpidamiskulud umbes 120 miljonit aastas, siis täiendav piletitulu kataks sellest vaid kuni 10 protsenti. "Kindlasti see ei ole summa, mis kuidagi ühtepidi takistaks ühistranspordi arengut, ühistransporti investeerimist," ütles ta.

Aleksei Jašin, kes on erakonna Eesti 200 linnapeakandidaat, ütles, et tasuta ühistransport pärast valimis peab jääma. "Kuid me saame väga hästi aru, et hõredamad bussiliinid, vähem ekspressliine ja aeglasem rööbastransport tuleb sellest, et tegu on tasuta teenusega," lisas ta.

Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) linnapeakandidaate ei õnnestunud ERR-il neljapäeval selles küsimuses tabada. Valimisprogrammides need erakonnad tasuta ühistranspordist loobumist ei luba.

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:14

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:06

Trump ja Stubb sõlmisid kokkuleppe jäälõhkujate ehitamiseks USA-le

07:04

Valitsus vahetab tasuta õigusabi juturoboti vastu

06:32

Iisraeli valitsus kiitis heaks Gaza relvarahu ja vangidevahetuse leppe Hamasiga

06:31

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

05:50

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita

04:33

Ühistranspordi doteerimiseks kulub järgmisel aastal üle 174 miljoni euro

00:00

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

09.10

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

08.10

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

09.10

Plaanitav seadusemuudatus tõotab lihtsustada elamule kasutusloa taotlemist

09.10

Peeter Helme kaotas Eesti riigi vastu Euroopa inimõiguste kohtus

09.10

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

09.10

Neljapäeva ennelõuna algab üle-eestilise e-rehkendusega

09.10

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

00:00

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

09.10

ETV spordisaade, 9. oktoober

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

loe: kultuur

09.10

Nikolai Triiki kehastav Mähar: ta ei maalinud mitte inimest, vaid inimese olemust

09.10

Tartus näeb eesti luuleraamatute ajalugu tutvustavat näitust

09.10

Fotografiska uus näitus heidab pilgu sünnitusele ja sellega seotud lugudele

09.10

Tõlkija Siiri Kolka: Krasznahorkai loomingut iseloomustab sisu ja vormi ühtsus

loe: eeter

09.10

"Terevisioon" jõuab reedel vaatajateni uue ilme saanud Tallinna Linnateatrist

09.10

Podoloog: jalanõusid tuleks ostma minna päeva teises pooles

09.10

Helga Surva: Hirvo on mind kogu elu pööraselt üllatanud

09.10

Videod: R2 minilaivide sügishooaja avas Säm koos Alika ja sõjaväeorkestriga

Raadiouudised

09.10

USA nõuab Euroopa Liidult rohereeglite lõdvendamist

09.10

Nobeli kirjanduspreemia sai Laszlo Krasznahorkai

09.10

Päevakaja (09.10.2025 18:00:00)

09.10

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

09.10

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

09.10

Raadiouudised (09.10.2025 15:00:00)

09.10

Ilm on lähipäevil muutlik ja tuulisem

09.10

Euroopa Liidu võlakoorem ähvardab paisuda 900 miljardi euroni

09.10

Prantsusmaa poliitiline kriis süveneb

09.10

Riigikogu arutas Eesti majanduse tulevikku

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo