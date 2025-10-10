X!

Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk kasvas aastaga 10 protsenti

Hans H. Luik
Hans H. Luik Autor/allikas: ERR
Meediakontserni Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 10 protsenti ja ulatus septembri lõpus 244 500 tellimuseni.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid ajakirju kirjastava AS-i Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kaheksa protsenti, ulatudes 121 118 tellimuseni.

50 protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva AS-i Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga viis protsenti, ulatudes 24 746 tellimuseni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10 protsenti, ulatudes 6800 tellimuseni.

Lätis kasvas A/S Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 24 protsenti, ulatudes 32 875 tellimuseni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22 protsenti, ulatudes 47 187 tellimuseni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles, et Ekspress Grupi digitellimuste tugev kahekohaline kasv näitab ärimudeli vastupidavust keerulises majanduslikus olukorras.

"Kolmas kvartal oli Baltikumis üldiselt paigalseisus ja see peegeldub ka meie tellijaskonna numbrites. Majanduslikud väljakutsed ja madal tarbijakindlus mõjutavad inimeste valmisolekut uute tellimuste tegemiseks," lisas ta.

"Eestis näitavad Delfi Meedia tulemused stabiilset kaheksa protsenti aastast kasvu. See on väga hea number, kui võtta arvesse, et Delfi Meedial on juba üle 120 000 tellija, mis on Eesti turul tugev tulemus. Küpsel turul muutub iga uus tellija järjest väärtuslikumaks ja nõuab senisest täpsemat lähenemist," ütles Rüütsalu.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.

Hans H. Luige enamusosalusega Ekspress Grupp alustas tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.

