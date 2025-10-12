Hamasi esindaja: pantvangide vabastamine algab esmaspäeva hommikul

"Vastavalt allkirjastatud lepingule algab vangide vahetus kokkulepitult esmaspäeva hommikul ning selles küsimuses uusi arenguid ei ole," ütles Osama Hamdan AFP-le antud intervjuus.

Hamdan lisas, et piirkonnas tegutsevad Hamasi võitlejad ei ole veel liikumise juhtkonda pantvangide üleandmise logistikast teavitanud.

Vastavalt USA vahendusel sõlmitud relvarahuleppe esimese etapi tingimustele vabastab Iisrael pärast vangide Gaza sektorist naasmist oma vanglatest umbes 2000 Palestiina kinnipeetavat.

Hamdan ütles, et vabastatavate Palestiina vangide nimekirja osas käivad endiselt läbirääkimised.

"Hamasi vangide osakond... on teatanud, et protsess ei ole veel lõpule viidud. Iisrael keeldub endiselt teatud isikute vabastamisest. Kõneluste delegatsioon teeb aga kõik endast oleneva, et nende vabastamine tagada," ütles ta ja lisas, et lõplik nimekiri valmib hiljemalt pühapäeva hommikuks.

Lisaks rõhutas Hamdan, et kokkuleppe kohaselt avatakse eeldatavasti viis humanitaarabi pääsupunkti ning Gaza sektori ja Egiptuse vaheline Rafah' piiripunkt avatakse uuesti "alates järgmisest kolmapäevast isikutele liikumiseks mõlemas suunas".

Itaalia teatas, et Rafah' piiripunkt avatakse uuesti teisipäeval Euroopa Liidu vaatlusmissiooni järelevalve all ning kohal on politseijõud Itaaliast, Hispaaniast ja Prantsusmaalt.