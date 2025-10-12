X!

Hamasi esindaja: pantvangide vabastamine algab esmaspäeva hommikul

Välismaa
Inimesed kõndimas varemete vahel Gaza linnas.
Inimesed kõndimas varemete vahel Gaza linnas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo
Välismaa

Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamasi kõrge ametnik ütles laupäeval uudisteagentuurile AFP, et Gaza sektoris võitlejate käes oleva 48 peamiselt Iisraeli päritolu pantvangi vabastamine algab esmaspäeva hommikul.

"Vastavalt allkirjastatud lepingule algab vangide vahetus kokkulepitult esmaspäeva hommikul ning selles küsimuses uusi arenguid ei ole," ütles Osama Hamdan AFP-le antud intervjuus.

Hamdan lisas, et piirkonnas tegutsevad Hamasi võitlejad ei ole veel liikumise juhtkonda pantvangide üleandmise logistikast teavitanud.

Vastavalt USA vahendusel sõlmitud relvarahuleppe esimese etapi tingimustele vabastab Iisrael pärast vangide Gaza sektorist naasmist oma vanglatest umbes 2000 Palestiina kinnipeetavat.

Hamdan ütles, et vabastatavate Palestiina vangide nimekirja osas käivad endiselt läbirääkimised.

"Hamasi vangide osakond... on teatanud, et protsess ei ole veel lõpule viidud. Iisrael keeldub endiselt teatud isikute vabastamisest. Kõneluste delegatsioon teeb aga kõik endast oleneva, et nende vabastamine tagada," ütles ta ja lisas, et lõplik nimekiri valmib hiljemalt pühapäeva hommikuks.

Lisaks rõhutas Hamdan, et kokkuleppe kohaselt avatakse eeldatavasti viis humanitaarabi pääsupunkti ning Gaza sektori ja Egiptuse vaheline Rafah' piiripunkt avatakse uuesti "alates järgmisest kolmapäevast isikutele liikumiseks mõlemas suunas".

Itaalia teatas, et Rafah' piiripunkt avatakse uuesti teisipäeval Euroopa Liidu vaatlusmissiooni järelevalve all ning kohal on politseijõud Itaaliast, Hispaaniast ja Prantsusmaalt.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:51

Hamasi esindaja: pantvangide vabastamine algab esmaspäeva hommikul

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

11.10

Kalevi ujulasse kogunes oodatust enam veterane ja harrastajaid

11.10

Eesti karikavõistlustel võitsid Siht ja Hussar

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi Uuendatud

11.10

Stefan Arand jäi sprindisõitudes kaldale

11.10

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid Uuendatud

10.10

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

11.10

Ukraina ründas rindest 1400 kilomeetri kaugusel asuvat naftatehast Uuendatud

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

10.10

Eestis on rõivaste ja jalatsite juurdehindlus pea 80 protsenti

11.10

Simson: pealtvaatajana poliitikat jälgides ärritab kõige enam lauslollus

11.10

ERSO ja Eesti Kontserdi juhid peavad Allikmaa juttu liitmisest intrigeerimiseks

11.10

Putin ja Trump vahetasid Ukraina pommitamise päeval meelitusi

11.10

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Kalevi ujulasse kogunes oodatust enam veterane ja harrastajaid

loe: kultuur

11.10

Intervjuu. Olev Subbi endast oma sõnadega

11.10

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

11.10

Kultuuriportaal soovitab: Martin Scorsese "Kasiino" Jupiteris

11.10

Intervjuu kinojuhtidega. Kuhu on teel Eesti väärtfilmikinod?

loe: eeter

11.10

Sander Õigus: viimase 15 aastaga on stand-up saanud Eesti kultuuri osaks

11.10

Mesilaste viljastamata munadest arenev haue sobib hästi ka toiduks

11.10

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

11.10

"Klassikatähtedes" keeratakse klassikahittidele vint peale

Raadiouudised

11.10

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

11.10

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

10.10

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

10.10

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

10.10

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

10.10

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

10.10

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

10.10

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

10.10

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo