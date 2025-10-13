Gazas palestiinlaste vahel puhkenud vägivallas hukkus kümneid inimesi

Gazas sektoris hukkus pühapäeval, kõigest mõni tund enne Iisraeli ja Palestiina eeldatavat vangidevahetust, piirkonda valitseva rühmituse Hamas ja relvastatud klannide vahel puhkenud lahingutes kümneid inimesi.

"Seekord ei põgenenud inimesed Iisraeli rünnakute eest. Nad jooksid omaenda rahva eest," ütles üks pealtnägija BBC-le. Kohalike sõnul sundis tulistamine pered paanikas põgenema, vahendas Fox News.

Iisraeli väljaande Ynet teadete kohaselt puhkes vägivald, kui Hamasi võitlejad ründasid Gaza linnas Sabra linnaosa, kus valitseb Doghmushi klann, tuntud ka kui Al Doghmushi perekonna relvaüksus.

Artikli kohaselt süüdistas terrorirühmituse Hamas juhitav Gaza siseministeerium Al Doghmushi võitlejaid oma vägede ründamises, samas kui Doghmushi klanni liikmed väitsid, et Hamas kasutas relvarahu ära, et neid karistada väidetava koostöö eest Iisraeliga.

"Lapsed karjuvad ja surevad, nad põletavad meie maju," ütles klanni liige Ynetile.

"Me oleme lõksus. Ma ei tea, kuidas nad igasuguste relvadega sisse sisenesid. Kus nad olid, kui juudid siin olid? Nad arreteerisid kõik noored, rivistasid nad seina äärde, sihtisid neid relvadega pähe. Siin toimub veresaun," rääkis teine klanni​​liige.

Ynet teatas, et kokku tapeti 52 Doghmushi klanni liiget ja 12 Hamasi võitlejat.

Hamasi telekanal väitis, et hukkunute seas oli blogija Salah al-Ja'farawi, kes olevat tähistanud veebis Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakuid Iisraeli vastu. Terroristide juhitav telekanal väitis, et blogija tulistati surnuks seadusevastaselt tegutsevate relvastatud jõukude poolt kokkupõrgete kajastamise ajal.

Jerusalem Posti teatel tapeti ka Hamasi kõrge ametniku Basem Naimi poeg.

Doghmushi klanni juhtliige ütles Ynetile: "Me ütleme endiselt – moslemid ei tohi moslemite verd valada."

Hamasi juhitav sise- ja riikliku julgeoleku ministeerium teatas hiljem armuandmisraamistiku kehtestamisest, mis lubab verevalamisega mitteseotud võitlejatel ja kurjategijatel järgmiseks pühapäevaks alla anda, hoiatades, et neid, kes sellele ei allu, karistatakse karmilt.

Verevalamise keskel kuulutasid kolm Hamasi-vastast võitlejat avalikult oma toetust president Trumpi rahuettepanekule, kritiseerides Hamasi võimu Gaza sektoris.

Esmaspäeva varahommikul algas tegevus Hamasi käes olevate 20 iisraellasest pantvangi ning Iisraeli vanglates hoitavate palestiina võitlejate vastastikuseks vahetamiseks, mis on rahulepingu üks keskne komponent.