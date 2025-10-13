X!

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

Aastane palgakasv oli arstidel 12 protsenti.
Aastane palgakasv oli arstidel 12 protsenti.
Tervise Arengu Instituudi (TAI) teatel oli 2025. aasta märtsis Eesti arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega 5115 eurot, õdedel ja ämmaemandatel 2688 eurot ning hooldajatel 1701 eurot. Aastane palgakasv oli arstidel 12 protsenti.

Tervishoiutöötajate keskmine palk suurenes 2025. aastal kõikides suuremates ametigruppides, selgus TAI läbi viidud tervishoiutöötajate palgauuringust.

Arstide keskmine brutotunnipalk koos regulaarsete lisatasudega oli 31,01 eurot, õdedel ja ämmaemandatel 15,66 eurot ning hooldajatel 9,79 eurot. Aastaga kasvas arstide brutotunnipalk kaheksa protsenti, õdedel ja ämmaemandatel viis protsenti ning hooldajatel kolm protsenti. Samas on brutotunnipalga aastakasv võrreldes varasema aastaga aeglustunud.

Arstide põhitunnipalk moodustas kogutunnipalgast 82 protsenti, õdedel ja ämmaemandatel 86 protsenti ning hooldajatel 81 protsenti. Põhitunnipalk suurenes aastaga arstidel seitse protsenti, õdedel ja ämmaemandatel ning hooldajatel kaheksa protsenti.

2025. aasta märtsis oli arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega 5115 eurot, õdedel ja ämmaemandatel 2688 eurot ning hooldajatel 1701 eurot. Aastane kasv oli vastavalt 12 protsenti, 12 protsenti ja kuus protsenti. Ka mediaankuupalga kasvutempo on aeglustunud.

Eesti mediaankuupalk oli 2025. aasta I kvartalis 1649 eurot, kasvades aastaga kuus protsenti. Arstide ning õdede ja ämmaemandate mediaanpalk kasvas seega kiiremini kui Eesti keskmine. Arstide mediaanpalk oli kolm korda ning õdede ja ämmaemandate mediaanpalk ligi kaks korda kõrgem kui Eesti mediaanpalk.

Kui õdede, ämmaemandate ja hooldajate puhul on viimase aasta jooksul lisatasude osakaal kogukuupalgas vähenenud, siis arstide puhul on kahe viimase aasta jooksul põhi- ja kuupalga vahe suurenenud. See viitab arstide palgas lisatasude osakaalu kasvule, mis on osaliselt tingitud suurenenud töökoormusest – lisatasude osatähtsus kuupalgas oli 24 protsenti (paar aastat tagasi 20 protsenti).

2025. aasta märtsis kehtis tervishoiutöötajate kollektiivlepingu järgi arstide tunnitasu alammäär 19,67 eurot ning eriarstidel 21,40 eurot. Õdede ja tervishoiu tugispetsialistide alammäär oli 12 eurot, eriõdedel ja ämmaemandatel 12,45 eurot ning hooldajatel 7,60 eurot. Tunnitasude alammäärad tõusid aastaga keskmiselt umbes 10 protsenti.

Kuigi enamik tervishoiutöötajaid teenib kollektiivlepingus sätestatud alammäärast rohkem, on siiski töötajaid, kelle palk jääb alla kehtestatud miinimumi. Arstide seas puudutab see ligikaudu kümnendikku töötajatest.

Tervishoiutöötajate keskmine brutotunnipalk suuremate ametite kaupa 2024 vs 2025 Autor/allikas: TAI

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: TAI

