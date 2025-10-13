X!

Otse kell 13.15: riigieelarve baasseaduse arutelu riigikogu erikomisjonis

Eesti
Eesti

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab esmaspäevasel avalikul istungil riigieelarve seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga seonduvaid küsimusi. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonnajuhataja Raoul Lättemäe, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna nõunik Tanel Steinberg, rahandusministeeriumi eelarvearenduste osakonnajuhataja Eneken Lipp, rahandusministeeriumi eelarvearenduste nõunik Sille Preimer, rahandusministeeriumi õigusloome valdkonna juht Virge Aasa, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna juhataja Tiit Rebane, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Sulev Liivik, õiguskantsleri kantselei ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja Evelin Lopman ja riigikontrolör Janar Holm.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu sõnul peab riigieelarve olema läbipaistev ja riigikogul tegelik võimalus otsustada, kuidas riigi raha kasutatakse.

"Praegune mudel jätab parlamendi rolli formaalseks ning vähendab vastutust ja kontrolli riigi rahanduse üle," ütles Reinsalu. "Põhiseaduse ning riigi ressursi juhtimise kvaliteedi mõttes on problemaatiline hägusate programmide alusel raha jaotamine, kus ei selgu raha tegelik kasutusotstarve," lisas Reinsalu.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:25

Holland võttis julgeolekule viidates üle Hiina firmale kuuluva kiibitootja

11:21

Kultuuri kodu | August Pulst kogus vanavara, avas muuseume ja maalis akvarelle

11:00

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

10:55

Egiptuses algab Gaza teemaline tippkohtumine

10:40

Eesti malenaiskond jäi 0:2 taha, aga mängis Hollandiga viiki

10:36

Liisi Koikson: lapsevanemaks olemine on mu elu raskeim amet

10:25

Kadi-Ell Tähiste: kultuuri kobarkriisile tuleks läheneda valdkonnapõhiselt

10:25

Kaheksa kuuga laekus miljard eurot rohkem makse kui mullu

10:09

Annika Alavere ja Grete Marleen Kongo: iga noor väärib turvalisi suhteid

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

06:56

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

12.10

Sõja 1327. päev: Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul Uuendatud

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

12.10

Pühapäevast käivitub Euroopas uus piirikontrolli infosüsteem

08:37

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

11.10

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

08:38

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

10:40

Eesti malenaiskond jäi 0:2 taha, aga mängis Hollandiga viiki

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

08:53

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

loe: kultuur

11:21

Kultuuri kodu | August Pulst kogus vanavara, avas muuseume ja maalis akvarelle

10:25

Kadi-Ell Tähiste: kultuuri kobarkriisile tuleks läheneda valdkonnapõhiselt

09:42

Galerii: Pärnu filmifestivali võitis Kullar Viimse "Torn"

08:28

Triinu Meres andis välja uue jutukogu "Teistmoodi tavaline"

loe: eeter

10:36

Liisi Koikson: lapsevanemaks olemine on mu elu raskeim amet

08:22

"Klassikatähtede" kolmanda saate võit läks jagamisele

08:15

Vaata uuesti: Havryil Sydoryki esituses kõlas Bachi partiita sooloviiulile nr 2

08:15

Vaata uuesti: Isabella Runge esituses kõlas Antonio Vivaldi "Talv"

Raadiouudised

09:30

Raadiouudised (13.10.2025 09:00:00)

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

12.10

Eestis plaanitakse toidupakenditele lihtsamat tervislikkuse märgistust

12.10

Küberrünnakute ja hübriidohtude vastu aitab era- ja riigisektori koostöö

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

12.10

Uriini kiirtestide tõhususes tasub kahelda

12.10

Päevakaja (12.10.2025 18:00:00)

11.10

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

11.10

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo