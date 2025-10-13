Otse kell 13.15: riigieelarve baasseaduse arutelu riigikogu erikomisjonis

Istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonnajuhataja Raoul Lättemäe, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna nõunik Tanel Steinberg, rahandusministeeriumi eelarvearenduste osakonnajuhataja Eneken Lipp, rahandusministeeriumi eelarvearenduste nõunik Sille Preimer, rahandusministeeriumi õigusloome valdkonna juht Virge Aasa, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna juhataja Tiit Rebane, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna juhataja Sulev Liivik, õiguskantsleri kantselei ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja Evelin Lopman ja riigikontrolör Janar Holm.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu sõnul peab riigieelarve olema läbipaistev ja riigikogul tegelik võimalus otsustada, kuidas riigi raha kasutatakse.

"Praegune mudel jätab parlamendi rolli formaalseks ning vähendab vastutust ja kontrolli riigi rahanduse üle," ütles Reinsalu. "Põhiseaduse ning riigi ressursi juhtimise kvaliteedi mõttes on problemaatiline hägusate programmide alusel raha jaotamine, kus ei selgu raha tegelik kasutusotstarve," lisas Reinsalu.