Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

Arstide seast on kõrgeima brutokuupalgaga suu-, näo- ja lõualuukirurgid, kelle keskmine töötasu ulatub 9463 euroni kuus, järgnevad neurokirurgid 8160-eurose keskmise palgaga. Palgatabeli alumisse otsa, kus töötasu on veidi üle 4000 euro, jäävad töötervishoiuarstid, plastikakirurgid ja perearstid.

Tervise arengu instituudi värskete andmete kohaselt teenisid suu-, näo- ja lõualuukirurgid märtsi seisuga keskmiselt 9463 eurot kuus. Veel eelmisel aastal oli nende keskmine töötasu 8060 eurot.

Kui viie aasta taha kiigata, siis 2020. aastal olid selle eriala kirurgid palgaedetabeli teisel kohal keskmiselt 4844-eurose kuupalgaga, mis tähendab, et viie aastaga on suu-, näo- ja lõualuukirurgide keskmine palk teinud läbi 95-protsendilise tõusu.

Eelmisel aastal oli palga suuruselt teisel kohal ortodontia keskmiselt 7008-eurose kuupalgaga. Ehkki selleks aastaks on ortodontide keskmine töötasu kerkinud 7588 euroni, on nad aga palgatabelis mitu kohta allapoole langenud.

Viis aastat tagasi oli ortodontide palk arstide seas kõrgeim ja nende toonane töötasu 6495 eurot ehk nende aastatega on ortodontide palk kerkinud 17 protsenti.

Hoopis jõudsamalt on tõusnud neurokirurgide töötasu: viie aasta taguselt 4664 eurolt 2025. aastaks keskmiselt 8160 euroni kuus ehk 75 protsendi võrra.

Kardiovaskulaarkirurgid veresoontekirurgia erialal saavad märtsikuu andmetel 7623 eurot brutotöötasu ehk 58 protsenti rohkem kui viie aasta eest. Nende palk oli alles eelmisel aastal keskmiselt 6040 eurot, nii et ka ühe aastaga tõusis see 26 protsenti.

Oftalmoloogide ehk silmaarstide keskmine palk oli märtsi seisuga 7592 eurot ja aastane palgatõus oli 21 protsenti. Viie aasta eest said oftalmoloogid 4054 eurot kuus ehk viie aastaga on nende keskmine palk tõusnud 87 protsendi võrra.

Üle 7000 euro ulatub keskmine kuupalk ka radioloogidel, anestesioloogia ja intensiivravi arstidel, nefroloogidel, kardioloogidel ja toraalkirurgidel.

Aasta eest oli radioloogidel ja anestesioloogide keskmine palganumber ümardatult tuhatkonna euro võrra väiksem, viie aasta eest oli see aga vastavalt 4212 ja 4173 eurot kuus.

Erakorralise meditsiini arstid saavad märtsi seisuga 6562 eurot kuus ja nende viie aasta tagune töötasu oli 3759 eurot ehk 75 protsenti väiksem.

Hambaarstide töötasu on viie aastaga tõusnud 68 protsendi võrra ja oli märtsis keskmiselt 6196 eurot.

Palgatabeli viimases otsas on arst-residendid, kes teenivad 3560 eurot ja seda on 56 protsenti rohkem kui viie aasta eest. Võrreldes eelmise aastaga saavad residendid ligi 300 eurot rohkem palka.

Töötervishoiuarstid, kes nii viie aasta eest kui veel ka eelmisel aastal teenisid perearstidest rohkem, on nüüdseks samuti allapoole liikunud. Nende keskmine palk on tänavu 4150 eurot ehk 29 eurot väiksem kui eelmisel aastal. Võrreldes 2020. aastaga on ka töötervishoiuarstide palk siiski 39 protsenti suurem.

Perearstide keskmine palk on 4330 eurot, eelmisel aastal oli see 3889 eurot, viis aastat tagasi aga 2657 eurot ehk 63 protsenti väiksem.

Kõige suuremad on tervishoiutöötajate palgad Tartus

Õdede keskmine palk oli märtsi seisuga 2832 eurot ehk 67 protsenti rohkem kui viie aasta tagune 1697 eurot. Eelmisel aastal oli õdede keskmine palk 2604 eurot.

Kõrgeimalt tasustatud on onkoloogiaõed 3318-eurose keskmise kuupalgaga, anesteesia-intensiivraviõed 3305-eurose palgaga ja erakorralise meditsiini õed, kes teenivad 3236 eurot kuus.

Kõigi nende palk on viie aastaga märkimisväärselt tõusnud: onkoloogiaõdedel viie aastaga 89 protsenti, anesteesiaõdedel 69 protsenti ja EMO õdedel 61 protsenti.

Hooldajate keskmine kuutasu oli 2020. aastal 1061 eurot, mullu 1685 ja tänavu 1799 eurot, mis teeb nende viie aasta palgatõusuks 70 protsenti.

Kui vaadata tervishoiutöötajate keskmist kuupalka maakonniti, siis kõige kõrgemat palka teenitakse Tartus, kus see ulatub arstide puhul 6839 euroni. Õed ja ämmaemandad saavad samuti just Tartus kõige suuremat töötasu, järgnevad Hiiumaa ja Tallinn.

Kõige vähem teenivad arstid Jõgevamaal – 4228 eurot kuus, ning Raplamaal – 4574 eurot kuus. Jõgevamaal said arstid kõige vähem palka ka viie aasta eest, kuid nende toonane keskmine töötasu oli praegusest 67 protsenti väiksem.

Õdede puhul on kõige kasinamalt tasustatud Läänemaa õed, kelle palk on keskmiselt 2411 eurot kuus, järgnevad Võrumaa ja Tartumaa, kui viimase arvestusest Tartu linn välja jätta.

Eesti keskmine palk oli selle aasta esimeses kvartalis 2011 eurot ning see oli kuus protsenti suurem kui eelnenud aasta samal perioodil. 2020. aastal oli keskmine brutopalk 1448 eurot kuus.