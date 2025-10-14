FSB süüdistab Hodorkovskit ja teisi dissidente võimuhaaramise vandenõus

FSB teatas, et uurib Venemaa Sõjavastase Komitee kõigi 22 liikme tegevust – tegemist on poliitikute, ärimeeste, ajakirjanike, juristide, kunstnike ja teadlaste rühmaga, kes elavad väljaspool riiki ja on avalikult Ukraina sõja vastu.

Lisaks Hodorkovskile kuuluvad sellesse rühma tuntud dissident Vladimir Kara-Murza, endine maailmameister males Garry Kasparov ning endine peaminister Mihhail Kasjanov. FSB teates viidati rühmale kui "Hodorkovski ja tema kaasosalised", vihjates, et teda peetakse juhtfiguuriks.

Kaks nädalat tagasi teatas 46 riiki ühendav Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee, et loob Venemaalt pagendatud demokraatlike jõududega dialoogi pidamiseks platvormi. Hodorkovski teatas, et kavatseb selles osaleda.

Venemaa lahkus Euroopa Nõukogust 2022. aastal, kui langes Ukraina ründamise tõttu kriitika alla.

Reutersile antud intervjuus lükkas Hodorkovski FSB süüdistused tagasi, sealhulgas väite, et komitee oleks rahastanud ja värvanud Ukraina paramilitaarseid üksuseid. Ta nimetas neid väiteid "absoluutselt valeks" ja lisas, et komitee tegevus on olnud avalik, rahumeelne ja humanitaarne.

Hodorkovski ütles, et Euroopa Nõukogu algatus puudutas Venemaa president Vladimir Putini hella kohta, sest see tõi kokku Kremlit kritiseerinud isikud, kes võiksid tema valitsemise lõppedes asuda riiki juhtima.

"See näitab meile, et sidemete loomine rahvusvaheliste institutsioonide ja tugevalt koondunud Vene opositsiooni vahel on täpselt õige lähenemine," sõnas Hodorkovski.

Naftaettevõtet juhtinud Hodorkovski oli kunagi Venemaa rikkaim mees. Ta veetis 10 aastat Siberi vanglas süüdistuse tõttu, mida paljud lääneriigid pidasid poliitiliselt motiveerituks. 2013. aastal anti talle armu ja ta lahkus Venemaalt.

Alates 2022. aastast on Hodorkovski positsioneerinud end juhtifiguurina välismaal viibivate Vene teisitimõtlejate seas. Vahetult pärast sõja puhkemist kuulutati ta Venemaal "välisagendiks".

"Kahtlemata suurendab selline otsus nende inimeste riskitaset, kes on otsustanud, et on valmis olema alternatiiviks Putini režiimile," lisas praegu Londonis elav Hodorkovski.