Pärnu valijad ootavad poliitikutelt lahendusi mitmele murele

Teisipäeval hoogustus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel hääletamine. Praeguseks on oma valiku teinud enam kui 103 000 inimest. Pärnu valijad ootavad kohalikelt poliitikutelt lahendusi mitmele probleemile.

Pärnu bussijaamas eelhääletamiseks üles seatud valimisjaoskonnas oli järjekord juba kümme minutit enne avamist.

"Valijad on päris aktiivsed olnud. Esmaspäeval käis meie jaoskonnas 214 valijat. Üle pooled olid Pärnu linna elanikud," lausus Pärnu linna valimiskomisjoni liige Katrin Saagim.

"Pärnu linnas on olnud esimene päev kindlasti oluliselt aktiivsem kui 2021. aastal ehk siis eelmistel KOV valimistel. Pärastlõuna seisuga on ka näha, et on aktiivsus suur. See tähendab, et valimas käiakse aktiivselt, aga see on tavapärane, et teisel, kolmandal ja neljandal päeval aktiivsus tõuseb," sõnas Pärnu linna valimiskomisjoni esimees Taavi Käärid.

"Mina langetan oma otsuse ikkagi puht isikupõhiselt. Isikud, kes räägivad arusaadavat juttu ja kelle poole võib pöörduda oma muredega. Siinkohal ma parteid ei eelista," lausus pärnakas Hannes.

"Paljud kandidaadid lubavad väga palju, aga tegelikult ei oskagi valida. Kõik lubavad kõike positiivset, aga keegi ei täpsusta. Kõik on kuidagi väga populistlikud," ütles Kirill.

"Valin inimese põhjal, keda ma tean, keda ma tunnen, mitte ainult lubadustest," lausus pärnakas Agur.

Poliitikutelt ootavad linlased lahendusi mitmesugustele muredele.

"Transport. See on päris suur probleem, et tihti öösiti ei saa koju näiteks. Just bussiliiklus. Näiteks Tõstamaale ka ei saa. Teine probleem on muidugi Pärnu majandus. Pärnu on kuurortlinn, suvepealinn, aga teistsugust majandust meil pole. Talvel meil pole väga palju turiste," sõnas Kirill.

"Kõige suurem probleem on minu jaoks, kuna mul on viieaastane poeg, lasteaedades toitlustus. Meil vahetati toitlustaja välja ja see toit oli söögikõlbmatu vahepeal nii välimuselt kui ka maitselt. Teiseks muidugi see, et lastelt võetakse huviringide rahad ära. Minu meelest tuleks panustada just noortesse," ütles Hannes.

"Teed on meil väga viletsas seisukorras. Ma elan natuke Pärnust väljas, Audrus. Seal on teelõik, mis on hooldamata," lausus pärnakas Juta.

Eelhääletamiseks on Pärnus avatud neli valimisjaoskonda. Reedest kuni pühapäevani saab Pärnus hääle anda 11 jaoskonnas.