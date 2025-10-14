X!

Pärnu valijad ootavad poliitikutelt lahendusi mitmele murele

Eesti
Valija
Valija Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Teisipäeval hoogustus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel hääletamine. Praeguseks on oma valiku teinud enam kui 103 000 inimest. Pärnu valijad ootavad kohalikelt poliitikutelt lahendusi mitmele probleemile.

Pärnu bussijaamas eelhääletamiseks üles seatud valimisjaoskonnas oli järjekord juba kümme minutit enne avamist.

"Valijad on päris aktiivsed olnud. Esmaspäeval käis meie jaoskonnas 214 valijat. Üle pooled olid Pärnu linna elanikud," lausus Pärnu linna valimiskomisjoni liige Katrin Saagim.

"Pärnu linnas on olnud esimene päev kindlasti oluliselt aktiivsem kui 2021. aastal ehk siis eelmistel KOV valimistel. Pärastlõuna seisuga on ka näha, et on aktiivsus suur. See tähendab, et valimas käiakse aktiivselt, aga see on tavapärane, et teisel, kolmandal ja neljandal päeval aktiivsus tõuseb," sõnas Pärnu linna valimiskomisjoni esimees Taavi Käärid.

"Mina langetan oma otsuse ikkagi puht isikupõhiselt. Isikud, kes räägivad arusaadavat juttu ja kelle poole võib pöörduda oma muredega. Siinkohal ma parteid ei eelista," lausus pärnakas Hannes.

"Paljud kandidaadid lubavad väga palju, aga tegelikult ei oskagi valida. Kõik lubavad kõike positiivset, aga keegi ei täpsusta. Kõik on kuidagi väga populistlikud," ütles Kirill.

"Valin inimese põhjal, keda ma tean, keda ma tunnen, mitte ainult lubadustest," lausus pärnakas Agur.

Poliitikutelt ootavad linlased lahendusi mitmesugustele muredele.

"Transport. See on päris suur probleem, et tihti öösiti ei saa koju näiteks. Just bussiliiklus. Näiteks Tõstamaale ka ei saa. Teine probleem on muidugi Pärnu majandus. Pärnu on kuurortlinn, suvepealinn, aga teistsugust majandust meil pole. Talvel meil pole väga palju turiste," sõnas Kirill.

"Kõige suurem probleem on minu jaoks, kuna mul on viieaastane poeg, lasteaedades toitlustus. Meil vahetati toitlustaja välja ja see toit oli söögikõlbmatu vahepeal nii välimuselt kui ka maitselt. Teiseks muidugi see, et lastelt võetakse huviringide rahad ära. Minu meelest tuleks panustada just noortesse," ütles Hannes.

"Teed on meil väga viletsas seisukorras. Ma elan natuke Pärnust väljas, Audrus. Seal on teelõik, mis on hooldamata," lausus pärnakas Juta.

Eelhääletamiseks on Pärnus avatud neli valimisjaoskonda. Reedest kuni pühapäevani saab Pärnus hääle anda 11 jaoskonnas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:57

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:54

Lätis elavad 841 Vene kodanikku seisavad silmitsi väljasaatmisega

18:45

Pärnakad on KOV valimiste esimestel päevadel käinud aktiivselt eelhääletamas

18:45

PÖFF saab juurde uue võistluskava

18:44

Dollari odavnemise mõju jõuab toiduhindadesse alles järgmisel aastal

18:41

Spaade majutuskohtade arv suureneb lähiaastail veel viiendiku võrra

18:40

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

18:36

Pärnu valijad ootavad poliitikutelt lahendusi mitmele murele

18:36

Transpordiamet: sügiseks võib Saatse saapa ümbersõit valmis olla

18:35

Päevakaja (14.10.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:33

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

10:18

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

13.10

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

11:19

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

13.10

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

13.10

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

14:30

Vene rünnakus Harkivi haiglale sai viga vähemalt kuus inimest Uuendatud

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

13.10

Seadusemuudatuse korral saaks Saatse saapa ümbersõidu ehitus alata 2026. aastal Uuendatud

04:51

Kaitsepolitsei eelarve väheneb, välisluureameti oma jätkab tõusu

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:40

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

18:30

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab Moldova teist korda alistada Uuendatud

18:16

Jaapani jalgpallikoondis alistas esmakordselt Brasiilia

17:41

Bruins ja Panthers pidid vastu võtma esimesed kaotused

loe: kultuur

15:24

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

15:15

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

13:41

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

13:01

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

loe: eeter

17:29

Pildid: laulu- ja tantsupeo korraldajad tänasid rahvusringhäälingu tegijaid

16:18

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

15:46

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

15:22

EBU lükkab Eurovisiooni teemalise arutelu detsembrisse

Raadiouudised

17:25

Venemaa valitsus vähendas piiranguid reserv-väelaste kasutamiseks välismaal

17:25

Enamik Eesti gümnaasiumiõpilasi ei käi kodule lähimas koolis

17:25

Saatse saabaste ümbersõiduteed valmivad erinevatel aegadel

15:25

Raadiouudised (14.10.2025 15:00:00)

13:55

Euroopa Liidu liikmesriigid lükkasid edasi sõnumite lugemise hääletuse

13:10

Põllumajandus-Kaubanduskoda seoks välistöölise palga valdkonna keskmisega

12:25

Raadiouudised (14.10.2025 12:00:00)

10:59

Ida-Virumaale õpetajaks siirdujatel soovitatakse uurida koolide tausta Uuendatud

09:45

Regionaalsetest koostöölepingutest loodetakse arengutõuget kohalikule ettevõtlusele

09:20

Raadiouudised (14.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo