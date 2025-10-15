Koitmäe: Smart-ID kasutamise võimalus ilmselt suurendab valimisaktiivsust

"Mul on hea meel, et valijad osalevad valimistel aktiivselt. Mis puudutab seda, et elektroonilisi hääli on praeguseks antud üle kahe korra rohkem kui pabersedelil hääli, siis see võib olla tingitud ka sellest, et praegu pole veel kõik valimisjaoskonnad avatud," kommenteeris Koitmäe "Vikerhommikus" kolmapäeva hommikusi osalusnäitajad.

Kolmapäeval kell 7.30 oli valimistel osalenud 12,3 protsenti nimekirjadesse kantud valijatest ehk 123 016 valijat. Pabersedelil oli oma hääle andnud 34 215 ja e-hääle andnud 88 991 valijat.

"Kindlasti on mõjutanud e-hääletajate arvu see, et seekord saab kasutada ka Smart-ID-d. Seda kasutab üha rohkem inimesi, samal ajal, kui Mobiil-ID kasutamine on vähenenud," märkis Koitmäe.

Küsimusele, kas Smart-ID kasutamine võib tuua juurde täiendavaid vaidlustusi, ütles Koitmäe, et pole seni kuulnud, et see oleks tekitanud vastuolusid. "Seda [hääletamise võimalust] on inimesed kaua oodanud ja soovinuks seda ka juba eelmisel korral kasutada," lisas ta.

Kommenteerides teisipäeval avalikuks saanud juhtumit, kus üks Keskerakonna valimistelgis tegutsenud inimene oli läinud kõrvalasuvas valimisjaoskonnas valijaga kaasa ja aidanud tal kabiinis sedelit täita, ütles Koitmäe, et üldise reegli kohaselt ei tohi mitmekesi sirmi taga hääletussedelit vormistada, kuna hääletamine peab olema salajane.

"Samas pole keelatud abistada inimest hääletamisel, kui ta ise pole selleks võimeline. Küll ei tohi teda abistada elukohajärgne kandidaat. Aga jaoskonnakomisjoni liige võib," rõhutas valimisteenistuse juht.

Küsimusele, kas ja kuidas saab oma hääle anda valimiste viimasel päeval, pühapäeval 16-aastaseks saav noor, selgitas Koitmäe, et e- ja eelhääletamisel ta tõesti osaleda ei saa, kuid 19. oktoobril sedeliga valima saab minna.