Neljapäeval sajab taas vihma

Reede öösel taandub madalrõhulohk Eestist ühes vihmapilvedega lõunapiiri taha ning selle järel lisandub jahedust. Hommik ja päev on mandril juba selgema taevaga ja sajuta. Saartele jõuab loodevoolus Botnia lahe ja mere kohal arenevaid rünksajupilvi ühes vihmahoogudega. Mõõdukas põhjakaare tuules langeb öösel õhutemperatuur 0 ümbrusse ja pisut allagi, päeval tõuseb napilt 10 piirile.

Eeloleval ööl on ülekaalus pilves ilm. Siin-seal sajab hoovihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 2-7 rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik on laialdaselt pilvine ja kohati sajab vihma, udu võib ka olla. Lääne-Eestis on ka selgimisi ja vihma võimalus on vaid rannikul. Puhub edela- ja läänetuul 2-7, rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Päeval on pilvkattes vaid üksikuid selgemaid laike. Mitmel pool sajab vihma. Pärastlõunal loode poolt sadu lakkab. Puhub edela- ja lääne-, pärastlõunal Loode-Eestist alates loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 13, Soome lahe ääres kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Reede ööga sajupilved lahkuvad. Päev on sajuta ja näitab ka päikest. Vaid saartel on vihmahoogude võimalus. Öö on 0 kraadi ümber, päeval sooja 10 kraadi lähedal.

Laupäev on sajuta ja miinustes ööga. Päeval on taas päikest loota, sooja napilt kuni 10 kraadi.

Pühapäev püsib ka sajuta. Öö on selgem ja külm, päev pilvisem ja jahe.