Vikerraadio valimisdebatt: kes kellega on nõus Tallinnas võimuliitu moodustama?

Vikerraadio valimisdebatil tutvustasid erakondade Tallinna linnapeakandidaadid oma vaateid pealinna linnakeskkonna, -planeerimise, -liikluse, aga ka haridus-, majandus- ning sotsiaalvaldkonnas. Samuti rääkisid erakonnad, kellega oleksid nad nõus pärast valimisi koalitsiooni moodustama.

Vikerraadio kohalike omavalitsuste volikogude valimisdebatis väitlesid Tallinna erakondade esikandidaadid Martin Helme (EKRE), Aleksei Jašin (Eesti 200), Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Maris Lauri (Reformierakond), Jevgeni Ossinovski (SDE), Lavly Perling (Parempoolsed) ja Urmas Reinsalu (Isamaa).

Saatejuhid Arp Müller ja Mirko Ojakivi uurisid, millised on erakondade vaated linnakeskkonna, -planeerimise, - liikluse, aga ka haridus-, majandus- ning sotsiaalvaldkonnas.

EKRE linnapeakandidaat Helme vihjas erakonna jaoks olulistel teemadel rääkides valmisolekule koostööks Keskerakonnaga.

"Kõik teised erakonnad peale EKRE on Tallinnas viimase nelja aasta jooksul olnud võimul. Me oleme näinud, millega nad saavad hakkama ja millega nad ei saa hakkama. Asi on läinud nende võimupööretega halvemaks. See on ilmne, et ebakompetentsus, korruptsioon, ideoloogilised hullused on Tallinnas vohama läinud. Sellises olukorras muidugi on mõistetav, et Keskerakond on tegemas tagasitulekut," sõnas Helme.

"Aga Tallinna üldistes huvides ei ole see, et Keskerakond üksi Tallinnas edasi valitseb, siin on ikkagi vajalik koalitsioon moodustada. Meie eesmärk on saada selline tulemus Tallinnas, et me oleksime selle kaalukeele positsioonis, siis on kaitstud ka eestimeelsete valijate huvid, selgelt korruptsioonivastane seisukoht on linnavalitsuses esindatud, kus terve mõistusega tegeletakse liikluse ja linnaplaneerimisega," lisas ta.

E200 linnapeakandidaat Jašin märkis, et erakonna jaoks on oluline korruptsioonivaba juhtimise jätkumine. Erakonna madalat populaarsust kommenteerides märkis ta, et partei on Eesti poliitikasse viimastel aastatel muutust toonud.

"Me oleme toonud rohkem vabadust Eestile, tuues abieluvõrdsuse riigi tasandil. Tallinnas oleme toonud muutuse – tänu meile oli poolteist aastat tagasi võimumuutus. Selleks et see jätkuks, on Eesti 200 vaja Tallinna volikogusse ja Tallinna vaja. Sealt edasi tulevad sellised küsimused nagu haridus ja linnaruum. Sõltuvalt sellest, mis erakonnad juhivad, kas saab sinna tähelepanu, raha, õpetajate palkasid," rääkis Jašin.

Parempoolsete linnapeakandidaat Perling tõi erakonna peamise teemana välja tugeva majanduse.

"Tallinn on Eesti majanduse mootor. See tähendab, et me oleme selgelt paika pannud sihi, et Tallinnast peaks saama Läänemere piirkonna kõige kiirema asjaajamisega kasvav linn. Rohkem kodusid, rohkem töökohti, rohkem investeeringuid, et see oleks atraktiivne talentidele, turistidele, investeeringutele, see on siht," tutvustas Perling erakonna plaane.

Ta tõi välja, et linnas on veel tasuta asjad alles. "Savisaarelikud pärandid on alles, sünnipäeva toetuste, kõige näol. Nii nagu juhtis omal ajal Keskerakond, see suuresti on jätkunud, mingit muutust ei ole olnud ja olgem ausad, vaadates, mis toimub riigi tasandil, ei paista ka," sõnas Perling.

Reformierakonna kandidaat Maris Lauri tõi välja linnas ausa ja avatud juhtimise tagamise ning kompromisside loomise.

"Et kõik saaksid aru, kuidas see juhtimine toimib," lausus Lauri. "Kindlasti on siin linnaruumi loomine, mis arvestab kõikide inimeste erinevate soovide, vajadustega ja selline kompromisside leidmise võimekus, et me ei ütleks nii, et need on valed või need on õiged."

Lauri rõhutas ka linna koostööd ettevõtetega.

Sotside linnapeakandidaat ja praegune Tallinna linnapea Ossinovski ütles, et erakonna jaoks on kaalul, kas linnavalitsus jätkab nende juhtimise all või tuleb Keskerakonna ja EKRE koalitsioon.

"Tallinnal tagasi minna nendesse mustritesse, sellisesse keskerakondlikku stagnatsiooni ei ole õige. Ma arvan, et küsimuse all on see, missuguse ambitsiooniga Tallinna linna juhitakse. Eesti tugevaim omavalitsus on Tallinn niikuinii, kuna me oleme Eesti pealinn, aga mina arvan, et Tallinn peaks seadma sihi olla Euroopa parim pealinn ja see tähendab loomulikult väga aktiivset, tempokat, jõulist edasiliikumist. Põhilised teemad, kus minu hinnangul seda on vaja teha, on haridus, haridusvõrk, et me suudaksime maailma parimat haridust Tallinnas anda. Ja teine on ühistranspordi arendamine ja linnaruumi arendamine," lausus Ossinovski.

Isamaa kandidaat Urmas Reinsalu rõhutas, et Eesti inimestest on ligi pooled toimetulekusurve all ning erakonna eesmärk on taastada usaldus ja optimism.

"Tallinn peab olema ka regiooni konkurentsivõimes meie majanduse vedur, aga mitte ehitama üles ka oma edukust vastandudes või teiste Eesti piirkondade arvelt. Teiseks on väga tähtis see, et Tallinna juhitakse eestimeelselt, professionaalselt, et meil oleks nii-öelda linna pikemaajalises tulevikuvaates, mis puudutab rahvastikuprotsesse, mis puudutab ka tulevikku vaadet elamuehituses," rääkis Reinsalu.

Keskerakonna linnapeakandidaat Kõlvart ütles, et lähiajal seisavad ees jätkuv majanduslangus ja toimetulekuprobleemid, mis puudutavad iga omavalitsust, ning Tallinn peab inimestele appi minema.

"Meil on olemas sotsiaalne pakett, täiendav sotsiaalne pakett, mis me oleme välja töötanud. See tähendab, et järgmisest aastast lasteaed peab olema tasuta. Meie arusaam automaksu osas on väga kindel – see tuleb kaotada, aga seda saab teha ainult peale riigikogu valimisi. Aga mida saab teha Tallinnas enne riigikogu valimisi, on osalise kompensatsiooni kehtestamine. Me kindlasti tõstame pensionäridele ka lisatoetuse, mida on Keskerakonna ajal kehtestatud, kuni 300 euroni," loetles ta lubadusi.

"Keskerakonna omapära seisneb selles, et me teame detailides, kuidas linna juhtimine toimub, meie jaoks sellised teemad, mis on naeruväärsed praegusele linnavalitsusele, on jätkuvalt olulised. Pingid õiges kohas, prügikastid, muruniitmine, spordi- ja lasteväljakud korras, sellega tuleb tegeleda igapäevaselt, me oskame seda teha ja kavatseme seda teha professionaalselt ka edaspidi," ütles Kõlvart.

Debatis tulid jutuks veel erakondade valmisolek üksteisega pärast valimisi koalitsioon moodustada ning muud linna puudutavad teemad.