ÜI: Parempoolsed pääsevad Tallinnas volikokku, Keskerakond saab 36 mandaati

Ühiskonnauuringute Instituudi viimane Norstati küsitlusel ja rahvastikuandmetel põhinev valimiseelne ennustus prognoosib Keskerakonnale võitu nii üleriigiliselt kui ka Tallinnas. Seejuures pääsevad prognoosi järgi pealinnas volikokku Parempoolsed, mis tähendaks Keskerakonnale varem oodatust vähem ehk 36 mandaati.

Ühiskonnauuringute Instituudi mudeli kohaselt võidab Tallinnas valimised väga suure edumaaga Keskerakond, kelle toetus ulatub valimisnädala lõpu seisuga 42,1 protsendini. Keskerakonnale järgnevad sotsiaaldemokraadid 16,3 protsendiga ning Isamaa 13,6 protsendiga.

Prognoosi kohaselt pääsevad pealinna volikokku veel ka 10,1-protsendilise toetusega Reformierakond, 7,2-protsendilise toetusega EKRE ning 5,9-protsendilise toetusega Parempoolsed, kuid Eesti 200 jääks 1,2-protsendilise toetusega volikogust välja.

Veel nädala alguses prognoosis Ühiskonnauuringute Instituut Keskerakonnale Tallinnas pea ainuvõimu lähedast 39 mandaati, seda aga eeldusel, et Parempoolsed jäävad künnise alla.

Siiski võib suurima toetusega Keskerakond prognoositud mandaatide jaotuse alusel moodustada koalitsiooni ükskõik millise teise volikokku pääseva erakonnaga.

Ühiskonnauuringute Instituudi viimase prognoosi kohaselt saaks Keskerakond pealinna 79-liikmelises volikogus 36 mandaati (nädala alguse prognoosis 39 ehk -3), SDE 13 (sama), Isamaa 11 (-1), Reformierakond 8 (-1) EKRE kuus (sama) ja Parempoolsed viis (+5).

See sarnaneb ka möödunud nädalal avaldatud SA Liberaalne Kodanik (SALK) valimisprognoosiga, mis ootas samuti Parempoolsete pääsemist volikokku.

Keskerakonna kandidaat on populaarseim kuues linnaosas. Kõige suurem on toetus Mihhail Kõlvartile Lasnamäel (51 protsenti), Lauri Laatsile Mustamäel (34 protsenti), Anstassia Kovalenko-Kõlvartile Põhja-Tallinnas (24 protsenti) ning Jana Toomile Haaberstis (19 protsenti). Teistest erakondadest on populaarseim kandidaat Nõmmel Urmas Reinsalu (Isamaa) 16 protsendiga ning Kesklinnas Jevgeni Ossinovski (SDE) 15 protsendiga.

Ühiskonnauuringute Instituudi Tallinna prognoos. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut

Isamaa toetus Tartus vähenes, kuid napp edu Reformierakonna ees püsib

Tartus on toetuselt endiselt esikohal Isamaa, seda 22,9 protsendiliga. Erakonna edu pikalt linna juhtinud Reformierakonna ees (toetus 22,1 protsenti) on aga ka sel nädalal vähenenud.

Selline toetus tähendaks Isamaale volikogus 13 ning Reformierakonnale 12 mandaati.

Sotsiaaldemokraate toetas linnas 17,4 protsenti (10 mandaati), Keskerakonda 13,1 (7 mandaati) ja EKRE-t 12,4 protsenti (7 mandaati).

Tartus on suurim toetus kandidaatidest 12 protsendiga ametisoleval linnapeal Urmas Klaasil (RE). Isamaa linnapeakandidaadi Tõnis Lukase toetus ulatub üheksa protsendini.

Parempoolsed 4,6-protsendilise toetusega ja Eesti 200 3,9-protsendilise toetusega jääksid prognoosi kohaselt künnise alla.

Prognoosi aluseks olevad küsitlused viidi läbi 7.-17. oktoober. Lähemalt saab küsitluse tulemuste kohta lugeda siit ja metoodika kohta siit.

KOMMENTAAR:

Remi Sebastian Kits

Ühiskonnauuringute instituudi andmeanalüütik

"Tallinnas on sel nädalal enim tõusnud Sotsiaaldemokraadid ja Parempoolsed. Esimene on kasvatanud toetust 14,8 protsendi pealt 16,2 protsendini, Parempoolsed on lisaks tõusnud kahe protsendipunkti võrra, mis viib nad kindlalt üle valimiskünnise.

Tõenäosus, et Tallinnas moodustuks nn SIRP-koalitsioon (SDE + Isamaa + Reform + Parempoolsed), on hetkel madal, ent mitte olematu. Kui muu rahvuse valimisaktiivsus osutub eeldatust väiksemaks või eestlaste oma kõrgemaks, kasvab selle stsenaariumi tõenäosus. Rolli võivad mängida ka muud tegurid — kandidaatide isiklik nähtavus, valimisaktiivsuse dünaamika ja viimasel hetkel tehtud otsused.

Üldhinnang on siiski, et SIRP ei kogu kokku 40 mandaati."