Tartus on Reformierakonna ning Isamaa reitingud võrdsustunud

Valimispäeva eel on Tartus juhtivate erakondade Reformierakonna ja Isamaa reitingud sisuliselt võrdsustunud, näitab Ühiskonnauuringute instituudi küsitlus. Valimisaktiivsus on aga linnas sarnaselt ülejäänud Eestiga varasemast kõrgem.

Kui veel kuu aega tagasi oli Isamaa Tartus kindlalt juhtimas 30-protsendilise toetusega, samal ajal kui Reformierakonda toetas 20 protsenti valijatest, siis tänaseks on Reformierakonna ja Isamaa toetus võrdsustunud.

"See tähendab seda, et Isamaa on 23 protsendi peal, Reformierakond 22 peal ja nad on veavahemiku sees tegelikult võrdsed, kuigi isamaal on väike eelis. Reaalsuses ei ole hetkel võimalik hinnata, kumb võidab. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraadid 17 protsendi juures, neljas Keskerakond 13 protsendiga, viies on EKRE 12 protsendi juures," lausus Ühiskonnauuringute instituudi andmeanalüütik Remi Sebastian Kits.

Nii Parempoolsed kui ka Eesti 200 jäävad praeguse seisuga küll valimiskünnise alla, kuid Kitse sõnul on mõlemal erakonnal siiski võimalus volikokku pääseda. Parempoolsete võimalus on prognoosi alusel siiski veidi suurem.

"Peab neil toetus kindlasti natuke tõusma, kas valimisaktiivsuse tõttu või peab lihtsalt vedama. Parempoolsed on nii üleriiklikult sealhulgas Tallinnas ja Tartus nüüd valimisnädalal tõusnud ja kui Eesti 200 oli eelmine nädal Tartus meil 5,1 protsenti, siis nüüdseks langenud 3,9 peale ja seda suurest seetõttu, et Parempoolsed on tõusnud," ütles Kits.

Tartu kesklinnas valimaskäinute hulgas oli nii neid, kes valisid isiku kui ka programmi alusel. Mõne jaoks oli valiku langetamine ka keerukas.

"Valikut on väga raske teha, sest ma olen poliitikutes natuke pettunud ja peaks ikka paremini üksteisega ka läbi saama. Kokkuleppele jõudma ja nii," ütles Aino.

"Lugesin isegi programme. Vaatasin, mis kõige sümpaatsem tundub ja valisin programmi järgi ning valisin naist. Ei saa salata, et võtsingi nimekirja ette ja sobiva erakonna esimese naise," sõnas Kati.

"Kui eelmine kord käisin, andsin libahääle, aga seekord siis tundsin, et selle kandidaadi poolt ma olen nõus valima ja puhta südamega andsin seekord tõsise hääle," sõnas Emil Rupert.

Tartu valimiskomisjoni esimehe Jüri Mölderi sõnul on laupäeva pärastlõunase seisuga käinud valimas 40 protsenti tartu hääleõiguslikest elanikest.

"Kui me nüüd võrdleme varasemate valimistega, sealhulgas neli aastat tagasi toimunud kohalike valimistega, siis osalusmäär praegu on mõne protsendi võrra kõrgem ja võiks selle pinnalt ennustada, et homme õhtuks on see osavõtu protsent ligemale 60 protsenti ja see oleks meie mõistes kõigi aegade rekord," lausus Mölder.