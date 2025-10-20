Kõlvart valimistulemusest: lootsime rohkem saada

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart tõdes ETV "Valimiste õhtu" saates valimistulemusi kommenteerides, et tema erakonnale Tallinnas valimisvõidu andnud 37 mandaati ei olnud päris see tulemus, millega erakond oli arvestanud.

"Numbrid seda näitavad, aga sisu võib-olla ei ole päris võidu moodi," ütles Kõlvart. "Lootsime, et saame rohkem." Ta lisas samas, et üle-eestiline tulemus oli Keskerakonnale päris korralik, arvestades ressursse, mida erakonnal kasutada oli.

Kuidas erakond Tallinna valimistulemustest lähtuvalt edasi käitub, lubas Kõlvart erakonnakaaslastega veel läbi rääkida. Sestap ei avaldanud ta veel ka, kas ja kellele teeb Keskerakond ettepaneku koalitsiooni moodustamiseks. Kõige tõenäolisem koalitsioonipartner EKRE jäi Tallinna volikogust välja.

Teiste erakondade valimistulemusi vaadatest tekib Kõlvarti sõnul nüüd huvitav intriig, kas KOV valimistel kesiselt esinenud erakond Eesti 200 suudab hoida riigikogu fraktsiooni riigikogu valimisteni, teades, et seal erakonnal perspektiivi pole.

"Küsimus on, kes tuleb Reformierakonnale appi riigikogus, et hoida valitsust valimisteni," ütles Kõlvart, lisades, et ta ei näe võimalust, et Keskerakond läheks riigikogus Reformierakonnale appi.

Erakonnale pidas Kõlvart võidukõne

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles erakonna valimispeol, et vaatamata viimastele rasketele aastatele, tegi Keskerakond valimistel võidutulemuse.

"Meil oli päris raske teekond viimased kaks aastat. Mitte ainult meie konkurendid, vaid ka eksperdid aasta tagasi ennustasid, et Keskerakond hävib. Vaatame tulemusi. Üleriigiliselt keskerakond on esikohal. See on teie töö," ütles Kõlvart erakonnakaaslaste poole pöördudes.

"Soovin tänada erakonnakaaslasi, teie näitasite, et kui teha tööd ja näha vaeva siis tuleb nii armastus kui ka tulemus," lisas Kõlvart.

"Mul on võitluskunstide kogemus. Ma väga hindan, kui sportlane kaotab esimese, teise, kolmanda raundi. Aga siis kui tuleb viimane raund, ta tõuseb püsti ja võidab. Keskerakond tõusis püsti ja võitis," ütles Kõlvart.

Kõlvart märkis, et ei tea veel, kellega teeb Keskerakond koalitsiooni või tehakse hoopis koalitsioon Keskerakonna vastu.