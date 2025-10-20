X!

Kõlvart valimistulemusest: lootsime rohkem saada

Eesti
{{1760911920000 | amCalendar}}
Mihhail Kõlvart pärast Keskerakonna valimistulemuse selgumist
Mihhail Kõlvart pärast Keskerakonna valimistulemuse selgumist Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart tõdes ETV "Valimiste õhtu" saates valimistulemusi kommenteerides, et tema erakonnale Tallinnas valimisvõidu andnud 37 mandaati ei olnud päris see tulemus, millega erakond oli arvestanud.

"Numbrid seda näitavad, aga sisu võib-olla ei ole päris võidu moodi," ütles Kõlvart. "Lootsime, et saame rohkem." Ta lisas samas, et üle-eestiline tulemus oli Keskerakonnale päris korralik, arvestades ressursse, mida erakonnal kasutada oli.

Kuidas erakond Tallinna valimistulemustest lähtuvalt edasi käitub, lubas Kõlvart erakonnakaaslastega veel läbi rääkida. Sestap ei avaldanud ta veel ka, kas ja kellele teeb Keskerakond ettepaneku koalitsiooni moodustamiseks. Kõige tõenäolisem koalitsioonipartner EKRE jäi Tallinna volikogust välja.

Teiste erakondade valimistulemusi vaadatest tekib Kõlvarti sõnul nüüd huvitav intriig, kas KOV valimistel kesiselt esinenud erakond Eesti 200 suudab hoida riigikogu fraktsiooni riigikogu valimisteni, teades, et seal erakonnal perspektiivi pole.

"Küsimus on, kes tuleb Reformierakonnale appi riigikogus, et hoida valitsust valimisteni," ütles Kõlvart, lisades, et ta ei näe võimalust, et Keskerakond läheks riigikogus Reformierakonnale appi.

Erakonnale pidas Kõlvart võidukõne

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles erakonna valimispeol, et vaatamata viimastele rasketele aastatele, tegi Keskerakond valimistel võidutulemuse.

"Meil oli päris raske teekond viimased kaks aastat. Mitte ainult meie konkurendid, vaid ka eksperdid aasta tagasi ennustasid, et Keskerakond hävib. Vaatame tulemusi. Üleriigiliselt keskerakond on esikohal. See on teie töö," ütles Kõlvart erakonnakaaslaste poole pöördudes.

"Soovin tänada erakonnakaaslasi, teie näitasite, et kui teha tööd ja näha vaeva siis tuleb nii armastus kui ka tulemus," lisas Kõlvart.

"Mul on võitluskunstide kogemus. Ma väga hindan, kui sportlane kaotab esimese, teise, kolmanda raundi. Aga siis kui tuleb viimane raund, ta tõuseb püsti ja võidab. Keskerakond tõusis püsti ja võitis," ütles Kõlvart.

Kõlvart märkis, et ei tea veel, kellega teeb Keskerakond koalitsiooni või tehakse hoopis koalitsioon Keskerakonna vastu.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

01:51

Kõlvart valimistulemusest: lootsime rohkem saada Uuendatud

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

01:37

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

01:21

Eurosaadikutest oli parim Toom, nõrgim Madison

01:10

Kohtla-Järvel oli taas edukaim Keskerakond

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

00:43

Viimsi vallas võitis Reformierakond

00:33

Narvas võitis Mihhail Stalnuhhini nimekiri

00:21

Pärnus võitis Isamaa, isikutest tegi parima tulemuse Mart Helme

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

19.10

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

19.10

Washington Post: Putin nõuab täielikku kontrolli Donetski üle Uuendatud

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

19.10

E-häälte tulemusi on oodata kella 22 ajal, esialgseid tulemusi pärast südaööd

19.10

Meedia: Louvre'ist varastati juveele, seal hulgas Napoleoni esemeid Uuendatud

19.10

Otse kell 19: e-häälte ülelugemine riigikogus

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

18.10

Vasknarva anomaalia: Vene kalalaevad peavad Peipsile pääsemiseks Eestilt luba küsima

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

loe: kultuur

19.10

Arvustus. Roomava teki all ei ole koll, vaid kunst

19.10

Märt Väljataga: Nobeli kirjandusauhinnast ja László Krasznahorkaist

19.10

Arvustus. Pantvangis publik

19.10

Meisterjaan: kui muusikas on ego sees, siis see pole ausalt tehtud

loe: eeter

19.10

Meisterjaan: kui muusikas on ego sees, siis see pole ausalt tehtud

19.10

Hannaliisa Uusma: lähisuhtevägivald puudutab igat Eesti inimest

19.10

"Klassikatähed" võtavad ette popmuusika suured hitid

18.10

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

Raadiouudised

19.10

Päevakaja (19.10.2025 18:00:00)

18.10

Vene paadid peavad Narva jõelt Peipsi järvele pääsemiseks läbima Eesti territooriumit

18.10

Pärnusse on lähiaastatel lisandumas mitu uut toidupoodi

18.10

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

17.10

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

17.10

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

17.10

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo