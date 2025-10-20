Tanklaketid vähendavad lojaalsusprogrammides kütusehinna soodustust

Kui Neste teatas tänavu septembri alguses, et lõpetab sooduskaardi omanikele erihinnaga kütuse müümise, siis nüüd lojaalsusprogrammi klientidele kehtivat soodustust vähendanud ka teised tanklaketid ning võtnud suuna tankla postihinna langetamisele.

Neste teatas septembri alguses sooduskaardi omanikele erihinnaga kütuse müümise lõpetamisest ning langetas selle asemel tanklates kütusehindu kõigile ostjatele. See tõi turul kaasa ajutise hinnasõja, mil tavaliselt Eesti turul tanklates sama hinnaga kütust müüvad ettevõtted hakkasid müüma kütust erinevate hindadega, millest osale lisandus täiendav soodustus.

Neste konkurendid nentisid toona, et kütuse jaemüük on konkurentsitihe valdkond ja muutus tekitas turul segaduse, kuid esialgu kohe kliendiprogrammide muutusega kaasa ei tulnud.

Circle K teatas kliendiprogrammi muudatustest septembri lõpus. Kui varem pakkus kett klientidele vastavalt nende kütuse tarbimise mahule soodustust kolm kuni viis senti liitrilt, siis nüüd üks kuni kolm senti, seda vastavalt viimase 90 päeva jooksul tangitud kütuse kogusele.

Nädalavahetusel teatas kliendiprogrammi muutusest ka Alexela. Tulevast nädalast teeb Alexela klientidele mobiilirakenduses personaalseid pakkumisi, ettevõtte elektri- või maagaasilepingu omanikele on kütuse ostmisel täiendav soodustus. Seejuures loobutakse senisest üldisest soodustusest, mille toel viib kütusemüüja alla kütuse postihinda.

Täiendavat soodustust saavad kliendid kogudes lisaks digitempleid, mis viib tavaliselt kliendisoodustuselt ehk kolmelt sendilt liitrist soodustuse viie sendini liitrist.

Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna sõnas, et kui senine lojaalsusprogramm oli helde soodustuste vaates ja postihinnad seetõttu kallimad, siis kliendid on andnud märku, et postihinnad võiksid olla võimalikult sarnased. "Sealt meie lojaalsusprogrammi korrektsioon ka tuli," ütles ta.

Kärsna tõi välja, et Eesti turul on kliendid harjunud, et tanklakettide hinnad on ilma soodustusteta samas suurusjärgus ja üksteisega võrreldavad, mistõttu nad ka sellega kaasa läksid.

"Klientide ootused on kaks asja: konkurentsivõimeline postihind ja erinevad täiendavad soodustused selle eest, et ma olen teie klient," lisas ta.

Terminali juhatuse liige Alan Vaht sõnas, et kett ei ole seni muudatustega kaasa läinud, aga on mõelnud, kuidas lojaalsusprogrammi arendada. "Oleme neid samme tegemas, ma arvan, et kuskil kahe nädala pärast peaksime uue lojaalsusprogrammiga välja tulema," rääkis ta, lisades, et programm peaks sõltuma sellest, palju klient liitreid tangib.

Vaht nentis, et postihinnad on alla tambitud ja lojaalsusprogramme on koomale tõmmatud. "Turg on muutunud. See, mida oleme septembri algusest näinud, see on võitlus, ka psühholoogiline võitlus, mehitatud ja automaattanklate vahel või ühe automaattanklaketi võitlus."

Klientide harjumused ja eelistused on tema sõnul muutunud ning kui vanasti oli pigem tanklate turg ning kaubandusel ei läinud hästi, siis viimased 15 aastat on olnud mehitatud tanklate turg, mida kliendid eelistavad. Oma keti piires näeb ta, et mehitatud tanklates läheb paremini kui automaattanklates, mistõttu on ka nende lahendus teha poodi juurde.

Viimaste kuude jooksul on bensiini hind tugevama konkurentsiga piirkondades olnud vahel ka madalam kui sisseostuhind, sõnas Vaht. "Turg on pahupidi pööratud ja käib uue tasakaalu otsimine."