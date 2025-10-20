X!

Tanklaketid vähendavad lojaalsusprogrammides kütusehinna soodustust

Majandus
Alexela tankla.
Alexela tankla. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Kui Neste teatas tänavu septembri alguses, et lõpetab sooduskaardi omanikele erihinnaga kütuse müümise, siis nüüd lojaalsusprogrammi klientidele kehtivat soodustust vähendanud ka teised tanklaketid ning võtnud suuna tankla postihinna langetamisele.

Neste teatas septembri alguses sooduskaardi omanikele erihinnaga kütuse müümise lõpetamisest ning langetas selle asemel tanklates kütusehindu kõigile ostjatele. See tõi turul kaasa ajutise hinnasõja, mil tavaliselt Eesti turul tanklates sama hinnaga kütust müüvad ettevõtted hakkasid müüma kütust erinevate hindadega, millest osale lisandus täiendav soodustus.

Neste konkurendid nentisid toona, et kütuse jaemüük on konkurentsitihe valdkond ja muutus tekitas turul segaduse, kuid esialgu kohe kliendiprogrammide muutusega kaasa ei tulnud.

Circle K teatas kliendiprogrammi muudatustest septembri lõpus. Kui varem pakkus kett klientidele vastavalt nende kütuse tarbimise mahule soodustust kolm kuni viis senti liitrilt, siis nüüd üks kuni kolm senti, seda vastavalt viimase 90 päeva jooksul tangitud kütuse kogusele.

Nädalavahetusel teatas kliendiprogrammi muutusest ka Alexela. Tulevast nädalast teeb Alexela klientidele mobiilirakenduses personaalseid pakkumisi, ettevõtte elektri- või maagaasilepingu omanikele on kütuse ostmisel täiendav soodustus. Seejuures loobutakse senisest üldisest soodustusest, mille toel viib kütusemüüja alla kütuse postihinda.

Täiendavat soodustust saavad kliendid kogudes lisaks digitempleid, mis viib tavaliselt kliendisoodustuselt ehk kolmelt sendilt liitrist soodustuse viie sendini liitrist.

Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna sõnas, et kui senine lojaalsusprogramm oli helde soodustuste vaates ja postihinnad seetõttu kallimad, siis kliendid on andnud märku, et postihinnad võiksid olla võimalikult sarnased. "Sealt meie lojaalsusprogrammi korrektsioon ka tuli," ütles ta.

Kärsna tõi välja, et Eesti turul on kliendid harjunud, et tanklakettide hinnad on ilma soodustusteta samas suurusjärgus ja üksteisega võrreldavad, mistõttu nad ka sellega kaasa läksid.

"Klientide ootused on kaks asja: konkurentsivõimeline postihind ja erinevad täiendavad soodustused selle eest, et ma olen teie klient," lisas ta.

Terminali juhatuse liige Alan Vaht sõnas, et kett ei ole seni muudatustega kaasa läinud, aga on mõelnud, kuidas lojaalsusprogrammi arendada. "Oleme neid samme tegemas, ma arvan, et kuskil kahe nädala pärast peaksime uue lojaalsusprogrammiga välja tulema," rääkis ta, lisades, et programm peaks sõltuma sellest, palju klient liitreid tangib.

Vaht nentis, et postihinnad on alla tambitud ja lojaalsusprogramme on koomale tõmmatud. "Turg on muutunud. See, mida oleme septembri algusest näinud, see on võitlus, ka psühholoogiline võitlus, mehitatud ja automaattanklate vahel või ühe automaattanklaketi võitlus."

Klientide harjumused ja eelistused on tema sõnul muutunud ning kui vanasti oli pigem tanklate turg ning kaubandusel ei läinud hästi, siis viimased 15 aastat on olnud mehitatud tanklate turg, mida kliendid eelistavad. Oma keti piires näeb ta, et mehitatud tanklates läheb paremini kui automaattanklates, mistõttu on ka nende lahendus teha poodi juurde.

Viimaste kuude jooksul on bensiini hind tugevama konkurentsiga piirkondades olnud vahel ka madalam kui sisseostuhind, sõnas Vaht. "Turg on pahupidi pööratud ja käib uue tasakaalu otsimine."

Toimetaja: Barbara Oja, intervjueeris Toomas Pott

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

16:27

Otse kell 18.30: Perling tutvustab Parempoolsete plaane Tallinnas

16:19

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi Uuendatud

16:15

Karis kuulutas välja numbrituvastuskaamerate kasutamist reguleeriva seaduse

16:14

Eesti ronijad tegid Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise tulemuse

16:10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

15:42

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

15:36

EL saavutas kokkuleppe Vene gaasi impordi lõpetamiseks 2028. aastaks

15:25

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

19.10

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

19.10

Sõja 1334. päev: Washington Post: Putin nõuab täielikku kontrolli Donetski üle Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:14

Eesti ronijad tegid Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise tulemuse

15:42

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

15:02

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

loe: kultuur

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

12:26

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

12:08

PÖFF-i Katalaani fookusprogrammis linastub üle 30 filmi

loe: eeter

15:14

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

08:15

Vaata uuesti: Annabel Soode esituses kõlas Toe Tagi lugu "Pankrot"

08:15

Vaata uuesti: Havryl Sydoryki esituses kõlas "Eesti muld ja eesti süda"

Raadiouudised

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

12:25

Raadiouudised (20.10.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (20.10.2025 09:00:00)

19.10

Päevakaja (19.10.2025 18:00:00)

18.10

Vene paadid peavad Narva jõelt Peipsi järvele pääsemiseks läbima Eesti territooriumit

18.10

Pärnusse on lähiaastatel lisandumas mitu uut toidupoodi

18.10

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo