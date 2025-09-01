X!

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu

Hind Neste tanklas esmaspäeva lõunal
Hind Neste tanklas esmaspäeva lõunal
Eesti

Neste lõpetab sooduskaardi omanikele erihinnaga kütuse müümise, selle asemel alandas ettevõte tanklates kütusehindu kõigile ostjatele. Ka teised tanklaketid hakkasid esmaspäeval hindu langetama.

Alates 1. septembrist muutuvad kõik Neste jaamad Eestis Neste Express jaamadeks. Neste Express jaamades nähtav hind on lõplik ja ühtegi sooduspakkumist või allahindluskampaaniat edaspidi lisaks otsima ei pea ning hinnad Neste Expressis muutuvad kõikjal Eestis soodsamaks, seisab ettevõtte kodulehel.

"Uus Neste Express pakub meie klientidele soodsate hindadega kvaliteetkütuseid. Teenuse kontseptsioon on väga lihtne: hind, mida klient näeb hinnatornis, on sama, ka makseterminalis ega sõltu sooduskampaaniatest või eripakkumistest. Neste Expressiga garanteerime, et Nestes tankimine on endiselt kiire, lihtne ja turvaline kogemus," sõnas Neste Eesti juht Matti Tähti pressiteate vahendusel.

Koduleheküljel on rõhutatud, et "soodne hind on uue Neste Express kontseptsiooni kese".

Neste turundusplaneerija Helena Tomikas täpsustas, et ettevõte lansseeris uue hinnakontseptsiooni, kuid kütusesoodustused siiski 1. septembril ei lõppe. Ta märkis, et sooduskaardid kaotavad kehtivuse 15. septembril ning Neste Maksekaardi ja Äpiga seotud kütusesoodustused 1. oktoobril. 

Kokku on Eestis 61 Neste tanklat.

Toob Neste strateegia kaasa hinnasõja?

Reeglina müüvad erinevate ettevõtete tanklad kütust sama hinnaga.

Eesti klient on kütuse hinna suhtes eriti tundlik. Selle tõttu jälgivad kütusemüüjad pingsalt konkurentide poolt kuvatavaid hindu ja reguleerivad enda hinda konkurentidest lähtuvalt – tihti tähendab see hindade tõstmisi ja langetamisi mõne sendi võrra. 

Terminali juhatuse liige Alan Vaht juhtis esmaspäeva hommikul langenud hindadele tähelepanu.

"Kütuseturul läks kõmmutamiseks," kirjutas ta ja täheldas, et postihinnad olid langenud 11 senti liitri kohta, mõnes kohas ka rohkem.

Esmaspäeva lõunal ütles Vaht ERR-ile, et ka teised tanklaketid Eestis tulid Neste langetatud hindadega kaasa ning lõunaks oli bensiinihind langenud 16 senti ja diiselkütuse hind 17 senti võrreldes eelmise päevaga.

"Selline huvitav seis on. Kõik tanklaketid hetkel jälgivad ja katsuvad uue olukorraga harjuda," sõnas Vaht.

Küsimusele, kas Neste kuulutas enda strateegiaga välja hinnasõja, vastas Vaht: "Ma arvan küll. Kas nad nüüd ise seda mõtlesid hinnasõjana – ma arvan, et seal taga on mitmeid põhjuseid. Täna on aasta 2025. Me mäletame, et automaattankla ja mehitatud tankla hinnavahe oli väga pikalt, 10 aastat kindlasti, kuni aastani 2016 1,6 senti liitri kohta. Automaadis oli soodsam kui mehitatud tanklas. See hinna vahe likvideeriti 2016. aasta sügisel. Sellega kaasnes samuti suur hinnasõda ja ma arvan, et kõige suurem kaotaja sellest võiski olla siis Neste tanklakett," ütles Vaht.

Terminali juhatuse liige: Neste võib hinnasõjas kaotajaks jääda

"Lühiajaliselt vaadates ma näen, et Neste ise on kõige suurem kaotaja," sõnas Vaht. "Võib esineda olukordi, kus tegelikult selle hinnalangetuse taustal ja sinna peale veel klientidele antava soodustusega selgelt tehakse haiget ja müüakse kütust kahjumlikult, makstes igale liitrile peale."

Vaht rõhutas, et Neste kaotab sooduskaardipõhise soodustuse alles 1. oktoobril ning et ka teised tanklaketid võivad hakata lojaalsusprogrammidest loobuma.

"Ma olen üpris kindel, et keegi ei ole väga huvitatud sellest, et oma soodustusi ja lojaalsusprogramme, mis on välja töötatud, hakata ära lõpetama. Kuid see võib olla vabalt üks stsenaarium ja lõpetavadki kõik tanklaketid soodustused. Lõpptulemuseks on ikkagi see, et kõigil on ühetaoline postihind. Ja sellisel juhul muidugi on arusaamatu selle käigu mõttekus, kui päeva lõpuks on turul täpselt sama seis, et hinnad on ühesugused," rääkis Vaht.

"Ma arvan, et seda kassihiiremängu me näeme terve septembrikuu jooksul, kus mingil hetkel ikkagi nüüd hindu tõstetakse, sest ei ole mõistlik sellise hinnaga müüa, makstes kütusele peale," lisas ta.

Vaht märkis, et hinnad võivad piirkonniti ühtlustuda.

"Kui viimase kahe nädala jooksul on näha olnud, et on olnud sellised kerged piirkondlikud erinevused – Tallinnas Haabersti ja Sõle piirkond on olnud madalamalt hinnastatud postihinna järgi kui Lõuna-Eesti või muud linnad ning mingisuguse aja jooksul see Tallinna madalam hind on jõudnud ka üle Eesti teistesse tanklatesse. Tänase arengu põhjal, mis ma nüüd turul olen näinud, kipub see sarnasus olema ikkagi 2016. aastaga, kus üpris kiirelt seda madalamat hinda peegeldatakse üle Eesti. See piirkondlik erinevus, mis nüüd on siin sent-kaks olnud Tallinnas mõnes piirkonnas madalam – see hinnaerinevus kaob ära ja seda hinda jõuliselt peegeldatakse üle Eesti," rääkis Vaht.

Uuel hinnastamisstrateegial on mõju ka hulgimüügile ja äriklientidele, täheldas Vaht.

"See on üks teine aspekt, mis tegelikult järgnevate päevade käike ja ka ettevõtete sisemisi strateegiaid hakkab tugevalt määrama. Pean silmas mitte postihinnaga müüki ehk postihind miinus soodustusega müüki, vaid just fikseeritud päevahinna põhiselt tehtavaid müüke suurklientidele, äriklientidele, kes saavadki iga päev fikseeritud hinda. Turuhind kantakse kiirelt ärikliendile üle ja see on olnud nii üle 10 aasta," rääkis Vaht.

"Täna oleme selles seisus, kus eraklient saab paremat hinda tänase hinnalangetusega kui fikseeritud hinnaga ärikliente ja see tekitab huvitava olukorra. Mida me oleme turul näinud, et kui on hinnad tanklas läinud väga madalale konkurentsist tulenevalt, siis äriklient on see, kes annab üpris kiirelt, praktiliselt kohe samal päeval märku kütusemüüjale, et "vaadake, ma maksan fikseeritud hinda hulgiostjana, suuri koguseid ostes maksan kõrgemat hinda kui post miinus soodustus erakliendile". Täna on see hetk juba käes," ütles ta.

