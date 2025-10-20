X!

Võrus võitsid sotsiaaldemokraadid

Eesti
Kalvi Kõva.
Kalvi Kõva. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Võru linnas oli kohalikel valimistel edukaim Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mis sai 21-liikmelises volikogus üheksa kohta.

Paremuselt teise tulemuse tegi Isamaa, mis sai kuus kohta. EKRE sai kolm, Keskerakond kaks ning Reformierakond ühe mandaadi.

Sotsidest tegi parima tulemuse Kalvi Kõva (401 häält), Isamaas Tarmo Piirmann (299 häält), EKRE-s Rain Epler (464 häält), Keskerakonnas Urmas Tali (230 häält) ja Reformierakonnas Anti Haugas (114 häält).

Nelja aasta eest toimunud KOV-valimistel sai SDE 10, EKRE viis, Reformierakond kolm, Isamaa kaks ja Keskerakond ühe mandaadi. 

Toimetaja: Urmet Kook

