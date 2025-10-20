Ministeerium tahab töövaidluskomisjoni tööd kiirendada kirjalike menetlustega

Töövaidluse lahendamiseks saab Eestis pöörduda kas tööinspektsiooni juures asuvasse töövaidluskomisjoni (TVK) või kohtusse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastusele töövaidluse lahendamise seaduse muudatusettepanekud, millega soovib muuta töövaidluste lahendamist lihtsamaks ja kiiremaks.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul vajab seadus täpsustamist, et vältida töövaidluste lahendamisel erinevaid tõlgendusi ja tagada osapooltele kiirem ja õiglasem menetlus.

"Töövaidlusesse sattunud inimesed vajavad selget ja kiiret abi, mitte keerulist ja aeganõudvat protsessi. Muudatustega vähendame bürokraatiat ja parandame õigusselgust, et nii töötajad kui tööandjad saaksid oma vaidlused lahendatud võimalikult lihtsalt ja tõhusalt," ütles Keldo.

Muudatustega soovib ministeerium teiste seas laiendada kirjaliku menetluse kasutamise võimalusi, et töövaidlusi saaks lahendada ka töövaidluskomisjoni istungit korraldamata. Ministeerium leiab, et kirjalik menetlus on oluliselt lihtsam, kiirem ja kulutõhusam lahendusviis nii vaidluse osapoolte kui TVK jaoks.



Lisaks peaks tulevikus menetlusi kiirendama ka tähtaegade ülevaatamine, mis aitab vältida venitamist vaidluse osaliste poolt.

Ministeerium märgib, et kehtiv seadus ei võimalda paljudes olukordades töötajatel oma õigusi ilma kohtusse pöördumata kaitsta.

Edaspidi antakse näiteks Eestisse lähetatud ja ehitussektori töötajatele võimalus pöörduda kohtu asemel TVK-sse nõuetega, mis on esitatud mitte nende tööandja, vaid tööandjalt alltöövõttu tellinud isiku vastu. Samuti saavad edaspidi TVK-sse pöörduda Eestis töötanud välismaalased, kellel pole võimalik menetluse ajal enam Eestis viibida.

Töövaidluskomisjonile seatakse seadusega ka eri menetlusetappides selgesõnaline selgituskohustus, et aidata juriidiliste eriteadmisteta töötajatel töövaidluste menetluses paremini orienteeruda, eriti siis, kui neil puudub õigusalane esindaja.

Paralleelselt on käimas ka Tööelu Infosüsteemi (TEIS) arendused, mis võimaldavad koondada töövaidluste lahendamisega seotud materjalid ja menetluse ühte keskkonda.