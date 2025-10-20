Isamaa tegi Tartus Reformierakonnale ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

Lukase sõnul tegi Tartu linnavolikogu Isamaa fraktsioon esmaspäeval otsuse, et ettepanek alustada võimuliidu läbirääkimisi tehakse Reformierakonnale.

"Meie fraktsioon oli koos, arutasime kohtumiste tulemusi kõigi jõududega, kes volikokku said, peale Eesti 200, ja leidsime, et kõige jõulisema ja asjatundlikuma koalitsiooni, mis ei pea väga pikalt otsima igasuguseid kooskõlastusi, saaks teha kahe jõu baasil ja seetõttu võtsime initsiatiivi ja tegime Reformierakonnale ettepaneku tulla linnavalitsuse liikmeteks," lausus Lukas.

Kuivõrd Isamaa Tartus valimised võitis, on eelduseks, et linnapea koht kuulub Isamaale, ütles Lukas. Praegu on Tartu linnapea reformierakondlane Urmas Klaas, kes on selles ametis olnud 2014. aastast saadik.

Läbirääkimised Reformierakonnaga algavad teisipäeval kell kolm, lisas Lukas. Esimesel kohtumisel räägitakse läbirääkimiste üldraamist, ajagraafikust ja teemadest, mis ühises valitsemisprogrammis saavad olema, lausus ta.

Esmaspäeval räägiti reformierakondlastega põgusalt Tartu linna üldplaneeringu avamisest ning koolide-lasteaedade remondist, ütles Lukas.

"Isamaa tõstis üles ka Tartu vanglasse võõrvangide toomise teema, mis meie meelest ei ole hästi läbi mõeldud ja tuleks üle vaadata," lausus Lukas.

Tartus võitis valimised Isamaa, võttes 49-kohalises linnavolikogus 16 mandaati. Seni pikalt linna valitsenud Reformierakond sai 15 mandaati ja kolmandana sotsiaaldemokraadid kaheksa mandaati. Väiksematest parteidest võttis Keskerakond neli mandaati ning Eesti 200 ja EKRE mõlemad kolm mandaati.

Kris Kärnerit Isamaa fraktsiooni ei võeta

Lukase sõnul otsustas Isamaa fraktsioon, et Isamaa nimekirjas kandideerinud ja Tartu linnas paremuselt neljanda tulemuse teinud Kris Kärnerit linnavolikogus Isamaa fraktsiooni liikmeks ei võeta.

"Tema tee volikogus läheb meist eraldi," nentis Lukas.

Septembris astus Kärner Isamaa erakonnast välja, kui tulid ilmsiks tema sotsiaalmeediapostitused, kus ta kutsus üles poliitilisele vägivallale. Siiski jätkas ta erakonna nimekirjas kandideerimist, kuigi piirkonna juht soovitas tal kandideerimisest loobuda.

Ööl vastu esmaspäeva Isamaa valimispeol antud intervjuus sõnas Kärner, et on veel liiga vara kommenteerida, kuidas tema suhe Isamaa erakonnaga edaspidi välja näeb.

Oma varasemate väljaütlemiste eest on Kärner nende avalikkuse ette tulekul vabandanud ning nimetanud oma tegevust tegelaskuju kehastamiseks sotsiaalmeedias.